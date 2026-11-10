Prawo nie wymaga bohaterstwa, wymaga przyzwoitości. Obowiązki świadków i osób trzecich w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia w przestrzeni publicznej

W sobotnie popołudnie na krakowskim Rynku Głównym były setki ludzi: turyści, mieszkańcy, dorożkarze, sprzedawcy. W ciągu kilku minut stały się świadkami zamachu, w którym zginęło sześć osób, a szesnaście zostało rannych. Jedni uciekali, inni pomagali rannym, jeszcze inni nagrywali telefonem. Później w sieci zaczęły krążyć filmy, zdjęcia i niesprawdzone doniesienia, m.in. o drugim napastniku, któremu policja szybko zaprzeczyła. Nikt nie wie, jak zachowałby się w takiej sytuacji, dopóki się w niej nie znajdzie. Warto jednak wiedzieć, czego wymaga od nas prawo, a czego nie. Polskie przepisy nie każą nikomu być bohaterem. Nakładają jednak konkretne obowiązki na każdego, kto jest świadkiem zagrożenia życia lub zdrowia innych, a jednocześnie chronią tych, którzy zdecydują się pomóc.

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Obowiązek pomocy, ale nie za cenę własnego życia

Podstawowym przepisem jest art. 162 § 1 Kodeksu karnego. Zgodnie z nim kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na takie niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Obowiązek ten spoczywa na każdym, bez względu na zawód, wiek czy umiejętności. Najważniejsze jest zastrzeżenie zawarte w tym przepisie. Prawo nie wymaga ryzykowania własnego życia ani zdrowia. Jeśli napastnik wciąż strzela, nikt nie ma obowiązku podbiegać do rannych. Ucieczka i ukrycie się są w takiej chwili całkowicie zgodne z prawem. Obowiązek pomocy pojawia się wtedy, gdy można jej udzielić bez takiego ryzyka: z bezpiecznego miejsca, po ustaniu zagrożenia albo w formie, która nie wymaga zbliżania się do niebezpieczeństwa.



Pomoc nie musi też oznaczać skomplikowanych czynności medycznych. Często wystarczy wezwanie służb, uciśnięcie krwawiącej rany czy ułożenie poszkodowanego w bezpiecznej pozycji. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym w art. 4 precyzuje, że każdy, kto zauważy osobę w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jest świadkiem zdarzenia powodującego taki stan, ma obowiązek niezwłocznie podjąć działania zmierzające do skutecznego powiadomienia służb ratunkowych, w miarę swoich możliwości i umiejętności. Telefon pod numer 112 to minimum, którego można oczekiwać od każdego.



Kodeks przewiduje też sytuacje, w których nieudzielenie pomocy nie jest przestępstwem. Zgodnie z art. 162 § 2 kk dotyczy to przypadków, gdy pomoc wymagałaby poddania się zabiegowi lekarskiemu albo gdy możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej. Jeśli więc na miejscu są już ratownicy medyczni i policja, świadek nie musi ich zastępować. Powinien raczej nie przeszkadzać i wykonywać ich polecenia.



Surowsze wymagania obowiązują osoby, które z racji zawodu mają szczególny obowiązek pomocy. Lekarz, także poza służbą, musi udzielić pomocy w każdym przypadku, gdy zwłoka mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 30 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty). Podobne obowiązki mają pielęgniarki, ratownicy medyczni i funkcjonariusze służb.

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Kto pomaga, jest chroniony jak funkcjonariusz

Wiele osób nie pomaga, bo boi się konsekwencji: że zrobi coś źle, zaszkodzi poszkodowanemu albo będzie musiała się tłumaczyć. Prawo stoi tu jednak wyraźnie po stronie ratującego. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym osoba udzielająca pierwszej pomocy korzysta z ochrony przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych. Oznacza to, że kto ją w tym czasie zaatakuje, znęka lub naruszy jej nietykalność, odpowiada surowiej, tak jak za napaść na policjanta. Ustęp 2 tego samego przepisu pozwala ratującemu poświęcić dobra osobiste innej osoby, z wyjątkiem życia i zdrowia, oraz dobra majątkowe w zakresie niezbędnym do ratowania poszkodowanego. Rozcięcie ubrania, żeby zatamować krwawienie, czy wybicie szyby w samochodzie nie będą więc podstawą do pretensji.



Nieudolna pomoc udzielona w dobrej wierze co do zasady również nie jest przestępstwem. Odpowiedzialność karna wymaga winy, a kto w stresie robi to, co potrafi, by uratować drugiego człowieka, nie działa ani umyślnie na jego szkodę, ani z niedbalstwem, które można by mu zarzucić. Prawdziwe ryzyko prawne wiąże się z biernym przyglądaniem się, a nie z niezdarną pomocą.

Obrona innej osoby

Osobną kwestią jest przeciwstawienie się samemu napastnikowi. Obrona konieczna z art. 25 § 1 k.k. nie ogranicza się do obrony własnej osoby. Kto odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem, także cudze, nie popełnia przestępstwa. Jeżeli w takiej sytuacji przekroczy granice obrony pod wpływem strachu lub wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami zamachu, nie podlega karze (art. 25 § 3 k.k.). Co więcej, zgodnie z art. 231b § 1 k.k. osoba, która w obronie koniecznej odpiera zamach na cudze dobro, chroniąc bezpieczeństwo lub porządek publiczny, sama korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Nie oznacza to jednak, że prawo oczekuje od przechodniów rzucania się na uzbrojonego napastnika. To uprawnienie, nie obowiązek, a w sytuacji takiej jak w Krakowie rozsądek nakazuje zostawić to wyszkolonym służbom.

Obowiązek zawiadomienia: także przed tragedią

Przy najpoważniejszych przestępstwach prawo wymaga nie tylko reakcji na miejscu, ale też zawiadomienia organów ścigania. Zgodnie z art. 240 § 1 k.k. kto ma wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu, usiłowaniu lub popełnieniu m.in. zabójstwa, przestępstwa o charakterze terrorystycznym czy sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób i nie zawiadamia o tym niezwłocznie prokuratury lub policji, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Ten przepis ma szczególne znaczenie przed zdarzeniem, a nie po nim. Dotyczy osób, które usłyszały od znajomego, że planuje atak, przeczytały w internecie zapowiedź zamachu albo zauważyły przygotowania. Kodeks przewiduje wyjątki: nie podlega karze ten, kto miał dostateczne podstawy przypuszczać, że organy już o sprawie wiedzą, a także ten, kto nie zawiadomił z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym. Zasada jest jednak jasna: o planowanym zabójstwie czy zamachu nie wolno milczeć.



Przy pozostałych przestępstwach ściganych z urzędu obowiązek ma charakter społeczny. Art. 304 § 1 k.p.k. stanowi, że każdy, kto dowiedział się o takim przestępstwie, powinien zawiadomić prokuratora lub policję, ale za niewykonanie tego obowiązku nie grozi kara.

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Obywatelskie ujęcie: prawo, nie obowiązek

Kodeks postępowania karnego daje też każdemu prawo do ujęcia sprawcy. Zgodnie z art. 243 § 1 k.p.k. można ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po jego popełnieniu, jeżeli zachodzi obawa, że się ukryje, albo nie można ustalić jej tożsamości. Ujętą osobę trzeba niezwłocznie oddać w ręce policji (art. 243 § 2 k.p.k.). To jednak wyłącznie uprawnienie. Nikt nie ma obowiązku ścigać uzbrojonego napastnika, a ujęcie musi być proporcjonalne: wolno użyć siły tylko w zakresie niezbędnym do zatrzymania. W Krakowie napastnika zatrzymali dwaj policjanci, którzy sami zostali przy tym ciężko ranni. To najlepszy dowód, że przy uzbrojonym sprawcy jest to zadanie dla przeszkolonych funkcjonariuszy, a nie dla przechodniów.

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Świadek w śledztwie

Gdy emocje opadną, zaczyna się drugi etap obowiązków. Każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania (art. 177 § 1 k.p.k.). Nieusprawiedliwione niestawiennictwo może skończyć się karą porządkową, a nawet przymusowym doprowadzeniem (art. 285 k.p.k.). Zeznania muszą być prawdziwe: za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności (art. 233 § 1 k.k.).



Prawo pozwala jednak świadkom chronić swoją prywatność. Można zastrzec adres zamieszkania do wyłącznej wiadomości prokuratora lub sądu (art. 191 § 3 k.p.k.). Osoby najbliższe dla podejrzanego mogą odmówić zeznań (art. 182 k.p.k.), a każdy świadek może uchylić się od odpowiedzi na pytanie, które narażałoby jego lub osobę najbliższą na odpowiedzialność karną (art. 183 k.p.k.). W sprawach o najpoważniejsze przestępstwa, przy realnym zagrożeniu dla życia lub zdrowia, możliwe jest nawet utajnienie danych świadka (art. 184 k.p.k.).

Nagrania: najpierw prokuratura, potem internet

Telefon w kieszeni sprawia, że niemal każdy świadek staje się dziś dokumentalistą. Nagrania z miejsca zdarzenia mogą być bezcennym dowodem, dlatego po zamachu w Krakowie prokuratorzy apelowali, by filmy w pierwszej kolejności trafiały do organów ścigania. Prawo daje zresztą śledczym narzędzia, by tego wymagać. Rzeczy mogące stanowić dowód, w tym nośniki z nagraniami, należy wydać na żądanie sądu lub prokuratora, a w sprawach pilnych także policji (art. 217 k.p.k.).



Publikowanie nagrań w sieci to osobna sprawa. Rozpowszechnianie wizerunku osób wymaga co do zasady ich zgody (art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), a wyjątek dotyczący osób będących jedynie szczegółem większej całości nie obejmuje zbliżeń rannych czy zabitych. Publikacja takich obrazów może naruszać dobra osobiste poszkodowanych i ich rodzin, w tym pamięć o osobie zmarłej (art. 23 i 24 k.c.), i prowadzić do odpowiedzialności cywilnej.



Odpowiedzialność karna wchodzi w grę przy rozpowszechnianiu treści samego sprawcy. Kto publicznie pochwala popełnienie przestępstwa, popełnia przestępstwo z art. 255 § 3 k.k. Z kolei rozpowszechnianie treści mogących ułatwić popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym, w zamiarze, by takie przestępstwo zostało popełnione, penalizuje art. 255a kk. Udostępnianie manifestów czy nagrań sprawcy, choćby „dla informacji”, może też po prostu inspirować naśladowców.

Fałszywe alarmy i plotki

W chaosie po zamachu szybko pojawiają się niesprawdzone informacje. W Krakowie policja musiała dementować doniesienia o poszukiwaniu kolejnego napastnika. Rozsiewanie plotek w mediach społecznościowych samo w sobie zwykle nie jest przestępstwem, ale granica jest blisko. Kto, wiedząc, że zagrożenie nie istnieje, zawiadamia o zdarzeniu zagrażającym życiu lub zdrowiu wielu osób i wywołuje tym działania służb, podlega karze od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności (art. 224a § 1 k.k.). Mniej poważne wprowadzenie służb w błąd w celu wywołania niepotrzebnej interwencji jest wykroczeniem z art. 66 Kodeksu wykroczeń.

Prawo nie wymaga bohaterstwa, wymaga przyzwoitości

Jakie więc obowiązki mają świadkowie zagrożenia życia i zdrowia w przestrzeni publicznej? Mniej, niż często się obawiamy, i więcej, niż często robimy. Nikt nie musi narażać życia, rzucać się na napastnika ani zastępować ratowników. Każdy musi natomiast zrobić to, co może bez takiego ryzyka: wezwać pomoc, udzielić jej, gdy jest bezpiecznie, nie milczeć o zagrożeniu, o którym wie, i rzetelnie opowiedzieć śledczym, co widział, a przy tym nie szkodzić: nie publikować zdjęć rannych, nie powielać plotek i nie nagłaśniać sprawcy. Najczęstszym problemem nie jest brak przepisów, lecz przekonanie, że ktoś inny już zadzwonił, ktoś inny pomoże, ktoś inny wie lepiej. Psycholodzy nazywają to efektem widza: im więcej osób patrzy, tym mniejsza szansa, że ktokolwiek zareaguje. Prawo próbuje przełamać ten mechanizm, nakładając obowiązek na każdego z osobna. Kodeks karny nie pyta, ile osób stało obok. Pyta każdego z nas oddzielnie, czy mógł pomóc i czy to zrobił.



adw. Karolina Pilawska

Pilawska Zorski Adwokaci

www.pzadwokaci.pl