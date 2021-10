Dodatek pielęgnacyjny wypłaca ZUS. Dla kogo przewidziano ten rodzaj wsparcia? Czym dodatek pielęgnacyjny różni się od zasiłku pielęgnacyjnego?

Dodatek pielęgnacyjny a zasiłek pielęgnacyjny

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Bardzo często mylone są pojęcia zasiłku i dodatku pielęgnacyjnego. Różnice są dosyć istotne. Główna z nich to ta, że dodatek pielęgnacyjny wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych, natomiast zasiłek pielęgnacyjny – Gmina.

Przez wiele lat tylko ZUS wypłacał zarówno zasiłki jak i dodatki pielęgnacyjne. Później wypłatę zasiłków przejęły urzędy właściwe dla miejsca zamieszkania osoby, która zasiłek dostaje, czyli wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a dodatki w dalszym ciągu wypłaca ZUS.

- Każda osoba, która skończy 75 lat dostanie dodatek od ZUS z tzw. „urzędu” to znaczy, że nie trzeba składać żadnych wniosków żeby Zakład doliczył dodatek do emerytury – mówi Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Inna jest sytuacja w przypadku dorosłych, którzy są całkowicie niezdolni do pracy oraz samodzielnej egzystencji, którym dodatek także się należy. U nich wiek nie ma znaczenia, ale dodatek jest przyznawany na wniosek, do którego niego trzeba dołączyć zaświadczenia o stanie zdrowia – dodaje Kowalska-Matis.

Dodatku nie dostaną jednak osoby, które mają już przyznany zasiłek pielęgnacyjny z gminy oraz te, które są w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym więcej niż dwa tygodnie w miesiącu.

Dodatek pielęgnacyjny z ZUS - dla kogo?

Wypłacany przez ZUS dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty tylko w dwóch przypadkach. Pierwszy z nich ma miejsce wtedy, gdy osoba ta została uznana za całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji, drugi - gdy skończyła 75 lat. Wyjątek stanowią renty socjalne, do których nie przysługują dodatki pielęgnacyjne, gdyż pobierającym takie renty, zasiłki pielęgnacyjne przyznają i wypłacają przeważnie ośrodki pomocy społecznej, wiec nie robi tego ZUS. Osoby, które ukończyły 75 lat, dostają dodatek pielęgnacyjny z ZUS „z urzędu”. Nie muszą składać żadnych wniosków gdyż po osiągnięciu odpowiedniego wieku ZUS sam rozpocznie wypłatę dodatku. Natomiast dodatek pielęgnacyjny przyznawany na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, jeżeli stwierdzi on całkowitą niezdolność do pracy i do samodzielnej egzystencji jest przyznawany „na wniosek” - żeby go dostać trzeba wystąpić z wnioskiem o jego wypłatę. Wniosek można złożyć w ZUS osobiście lub przesłać pocztą. Może to także zrobić opiekun lub osoba upoważniona przez pacjenta. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie, dokumentację medyczną oraz inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia.

Dodatek pielęgnacyjny 2021 - kwota

Dodatek pielęgnacyjny jest każdego roku waloryzowany i od 1 marca 2021 roku wynosi 239,66 zł miesięcznie.