Co z dodatkiem dopełniającym? Najnowsze informacje

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o aktualnych pracach nad wprowadzeniem dodatku dopełniającego dla kolejnych grup rencistów niezdolnych do samodzielnej egzystencji (m.in. chorobowych). Z odpowiedzi udzielonej Rzecznikowi Praw Obywatelskich wynika, iż wprowadzenie tego świadczenia uzależnione jest od kwestii finansowych.

Dodatek dopełniający został wprowadzony na początku 2025 roku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca takie świadczenie osobom uprawnionym do renty socjalnej, niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Kwota dodatku co roku jest waloryzowana. Od 1 marca 2026 r. dodatek dopełniający wynosi 2704,71 zł (brutto).

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Ograniczony krąg osób uprawnionych do dodatku jest przedmiotem wielu skarg, wpływających m.in. do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zdaniem RPO wprowadzenie możliwości podniesienia kwoty wsparcia poprzez przyznanie uprawnienia do uzyskania dodatku dopełniającego tylko dla jednej z grup osób z niepełnosprawnością uprawnionych do świadczeń rentowych nie wydaje się optymalne.

„Przyjęta regulacja dotyczy bowiem wyłącznie osób uprawnionych do renty socjalnej, a nie obejmuje swym zakresem podmiotowym wszystkich grup osób z niepełnosprawnością spełniających warunek całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, uprawnionych do świadczeń rentowych z tytułu niezdolności pracy z systemu zabezpieczenia społecznego i systemu zaopatrzeniowego służb” – podkreśla zastępca RPO Stanisław Trociuk w piśmie skierowanym do minister Agnieszki Dziemianowicz-Bąk. Wątpliwości rzecznika dotyczą też ryzyka naruszenia konstytucyjnej zasady równego traktowania oraz sprawiedliwości społecznej. Jak przypomina Trociuk, z udzielanych rzecznikowi przez MRPiPS odpowiedzi wynika, iż zostały podjęte prace legislacyjne nad przygotowaniem stosownej regulacji prawnej.

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Odpowiedź ministerstwa rodziny

„Potwierdzam zawartą w piśmie Rzecznika Praw Obywatelskich informację, że w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zostały podjęte prace legislacyjne nad przygotowaniem ustawy wprowadzającej dodatek dopełniający dla osób pobierających rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, u których orzeczono niezdolność do samodzielnej egzystencji, w związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie nierówności w uprawnieniu do dodatku dopełniającego pomiędzy osobami z orzeczoną niezdolnością do samodzielnej egzystencji, które są rencistami socjalnymi (zgodnie z ustawą o rencie socjalnej), a rencistami z tytułu niezdolności do pracy (zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, oraz ustawami regulującymi sytuację prawną rencistów mundurowych)” – odpowiedziała szefowa resortu rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

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Według odpowiedzi dla RPO, wniosek o wpis projektu do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów został złożony do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zespół do Spraw Programowania Prac Rządu, odroczył jednak podjęcie decyzji o wpisie do czasu dokonania analizy systemu świadczeń socjalnych pobieranych przez osoby z niepełnosprawnościami we współpracy m.in. z Ministerstwem Finansów i Gospodarki.

„Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej otrzymało przygotowany przez Ministerstwo Finansów i Gospodarki raport przeglądu wydatków w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin i ponownie został złożony do KPRM wniosek o wpis do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów - projektu ustawy wprowadzającej dodatek dopełniający dla osób pobierających rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, u których orzeczono niezdolność do samodzielnej egzystencji. Wpis projektu do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów i dalsze prace legislacyjne, uzależnione są od potwierdzenia przez Ministra Finansów i Gospodarki możliwości sfinansowania z budżetu państwa kosztów związanych z projektem” – pisze Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Ponadto - jak podkreśla resort rodziny - Minister Finansów i Gospodarki zwraca uwagę na fakt, iż Polska objęta jest procedurą nadmiernego deficytu. Oznacza to, że konieczne jest wdrożenie planu działań naprawczych zmierzających do konsolidacji finansów publicznych i obniżenia deficytu w kolejnych latach. Wiąże się to z ograniczeniem przestrzeni na ewentualne zwiększenia wydatków.

Źródło: Rzecznik Praw Obywatelskich