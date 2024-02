Ponad 1300,00 zł świadczenia przez 3 lata dla osób aktywnych zawodowo. To najmniej znane świadczenie z ZUS. Znasz zasady?

Osobom, które utraciły zdolność do wykonywania pracy w dotychczasowym zawodzie i spełniają trzy warunki, przysługuje z ZUS świadczenie nazywane rentą szkoleniową.

Komu przysługuje renta szkoleniowa?

Rentę szkoleniową może otrzymać osoba, w stosunku do której została orzeczona celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, i która spełnia łącznie trzy warunki:

1) jest niezdolna do pracy,

2) ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy,

3) niezdolność do pracy powstała w okresach wymienionych w ustawie emerytalnej (np. w okresie ubezpieczenia lub opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w określonej wysokości) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów, chyba że ubezpieczony udowodnił okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety i 25 lat dla mężczyzny oraz jest całkowicie niezdolny do pracy.

REKLAMA

Okresy składkowe wymagane do uzyskania renty szkoleniowej: 1 rok – jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat,

2 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat,

3 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat,

4 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat,

5 lat – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat.

Od warunku dotyczącego okresów składkowych istnieją wyjątki:

1) jeżeli ubezpieczony nie osiągnął okresu składkowego i nieskładkowego, o którym mowa powyżej, warunek posiadania wymaganego stażu uważa się za spełniony, gdy ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczenia przed ukończeniem 18 lat albo w ciągu 6 miesięcy po ukończeniu nauki w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej oraz do dnia powstania niezdolności do pracy posiadał, bez przerwy lub z przerwami nieprzekraczającymi 6 miesięcy, okresy składkowe i nieskładkowe;

2) okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 5 lat dla osoby, której niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat, powinien przypadać w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy, chyba że ubezpieczony udowodnił okres składkowy wynoszący co najmniej 25 lat dla kobiety i 30 lat dla mężczyzny oraz jest całkowicie niezdolny do pracy;

3) okres składkowy i nieskładkowy nie jest wymagany, jeżeli niezdolność do pracy jest skutkiem wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Jak długo można pobierać rentę szkoleniową?

Renta jest przyznawana na okres 6 miesięcy, który ulega wydłużeniu na czas niezbędny do przekwalifikowania zawodowego, jednak nie dłużej niż o 30 miesięcy. Co istotne, renta nie przysługuje w razie osiągania przychodu, bez względu na jego wysokość.

Jaka jest wysokość renty szkoleniowej?

Renta szkoleniowa jest równa 75% podstawy wymiaru renty, ale nie może być niższa niż najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy, która od marca 2023 r. wynosi 1191,33 zł. W marcu 2024 r. kwota ta zostanie zwaloryzowana i będzie wynosiła 1337,86 zł. W przypadku, gdy niezdolność do wykonywania dotychczasowej pracy wyniknęła w następstwie wypadku w pracy lub choroby zawodowej, wówczas renta szkoleniowa wypłacana jest z funduszu wypadkowego i wynosi 100% podstawy wymiaru renty.



Podstawa prawna

ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1251 ze zm.)