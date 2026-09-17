REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Praca » Renty » Renta inwalidzka » Renta z tytułu niezdolności do pracy w 2026 roku – komu przysługuje, jak uzyskać, ile wynosi?

Renta z tytułu niezdolności do pracy w 2026 roku – komu przysługuje, jak uzyskać, ile wynosi?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
17 września 2026, 17:46
ZUS, niezdolność do pracy, niepełnosprawność, renta
Renta z tytułu niezdolności do pracy w 2026 roku – komu przysługuje, jak uzyskać, ile wynosi?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czym jest renta z tytułu niezdolności do pracy? Co to jest niezdolność do pracy i kto to stwierdza? Kto może otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy i jak ją uzyskać? Ile wynosi aktualnie taka renta – przeciętnie i minimalnie?

Renta z tytułu niezdolności do pracy

Renta z tytułu niezdolności do pracy jest comiesięcznym świadczeniem skierowanym do osób, które ze względu na stan zdrowia, całkowicie lub częściowo utraciły zdolność do pracy zarobkowej. Świadczenie przyznawane jest na wniosek, o ile zostaną spełnione łącznie wszystkie warunki ustawowe.

REKLAMA

REKLAMA

Co to jest niezdolność do pracy i kto to stwierdza?

- Za całkowicie niezdolną do pracy uważa się osobę, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła prawo do wykonywania pracy zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami - wyjaśnia Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego.

O niezdolności do pracy i jej stopniu orzeka lekarz orzecznik ZUS, a w przypadku zgłoszenia sprzeciwu – komisja lekarska ZUS w trzyosobowym składzie. Od 1 stycznia 2027 r. orzeczenia dotyczące ponownego rozpatrzenia sprawy będą wydawane jednoosobowo. W zależności od rokowań, dotyczących odzyskania zdolności do pracy, renta może być przyznana na określony czas, lub na stałe.

Zobacz również:

Kto może otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

Rentę może otrzymać osoba, która została uznana za całkowicie lub częściowo niezdolną do pracy oraz posiada wymagany okres składkowy i nieskładkowy. Wymagany staż zależy od wieku, w którym powstała niezdolność do pracy:
1 rok – jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat;
2 lata – jeżeli powstała w wieku od 20 do 22 lat;
3 lata – jeżeli powstała w wieku od 22 do 25 lat;
4 lata – jeżeli powstała w wieku od 25 do 30 lat;
5 lat – jeżeli niezdolność do pracy powstała po ukończeniu 30 lat.

W przypadku osoby, której niezdolność do pracy powstała po ukończeniu 30 lat, wymagany 5 letni okres składkowy i nieskładkowy powinien przypadać w ciągu 10 lat przed zgłoszeniem wniosku o rentę, albo przed dniem powstania niezdolności do pracy.

Co do zasady niezdolność do pracy powinna również powstać w okresach wskazanych w przepisach, np. w czasie zatrudnienia lub ubezpieczenia, ale nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. Od tej zasady jest jednak wyjątek, który odnosi się do osób, które mają orzeczoną całkowitą niezdolność do pracy i mają 20-letni łączny staż ubezpieczeniowy w przypadku kobiety i 25-letni staż ubezpieczeniowy dla mężczyzny.

Warto też zwrócić uwagę na drugi wyjątek, odnoszący się do osób, których niezdolność do pracy powstała po ukończeniu 30 lat. Nie muszą one posiadać 5-letniego stażu ubezpieczeniowego w 10 latach przed zgłoszeniem wniosku lub powstaniem niezdolności do pracy, jeśli orzeczono wobec nich całkowitą niezdolność do pracy oraz osoby te udowodniły 25 lat składkowych w przypadku kobiet i 30 lat składkowych w stosunku do mężczyzn.

W pierwszym kwartale 2026 r. w województwie podlaskim z pierwszorazowym wnioskiem o rentę z tytułu niezdolności do pracy, wystąpiło 560 osób. W całym kraju – 22 tys.

REKLAMA

Ile wynosi renta z tytułu niezdolności do pracy?

W pierwszym kwartale 2026 r., w województwie podlaskim, rentę z tytułu niezdolności do pracy pobierało przeciętnie miesięcznie, ok. 11,5 tys. osób. W całym kraju było to ponad 475 tys. osób. Średnia miesięczna wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy w tym czasie wyniosła w Podlaskiem ponad 3 065 zł, a w całej Polsce – ponad 3 450 zł. – informuje Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego.

ZUS informuje, że kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń rentowych od 1 marca 2026 r. wynoszą:
1978,49zł brutto - renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (tyle samo co renta socjalna, renta rodzinna, czy minimalna emerytura);
1483,87zł brutto - renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy;
2374,19zł brutto - renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa;
1780,64zł brutto - renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Umowa o pracę a umowa B2B. 5 najważniejszych kryteriów kontroli PIP. Skutki w prawie pracy, składkach i podatkach przekwalifikowania umowy
17 wrz 2026

Analiza pierwszych interpretacji indywidualnych Głównego Inspektora Pracy pokazuje, że nowe kompetencje przyznane inspektorom pracy nie oznaczają automatycznego kwestionowania samozatrudnienia. Organ akceptuje modele B2B, w których usługodawca zachowuje rzeczywistą samodzielność ekonomiczną i organizacyjną, może korzystać z podwykonawców oraz ponosi ryzyko prowadzonej działalności. Największe ryzyko dotyczy tych relacji, w których osoba formalnie prowadząca działalność gospodarczą funkcjonuje w rzeczywistości tak jak pracownik, wykonując powtarzalne zadania w miejscu i czasie określonym przez kontrahenta oraz pod jego bieżącym nadzorem - pisze dr Adam Barcikowski – Senior Tax Manager, Doradca podatkowy w Nexia Advicero. Jakie są najważniejsze kryteria stosowane przez PIT w czasie kontroli umów B2B? Jakie są konsekwencje przekwalifikowania przez PIP umowy B2B na umowę o pracę.
KE proponuje ograniczenia dla dzieci w mediach społecznościowych. Własne konto dopiero od 15 lat
17 wrz 2026

Dzieci poniżej 13. roku życia nie będą mogły korzystać z serwisów społecznościowych, a osoby w wieku 13-15 lat będą mogły korzystać z nich wyłącznie za pośrednictwem nadzorowanych przez rodziców „minikont” – zakłada projekt EU Kids Act przedstawiony przez Komisję Europejską. Nowe zasady mają objąć także serwisy wideo, gry online i chatboty
Kodeks pracy: Urlop na żądanie w 2026 r. i 2027 r. – zasady udzielania, wynagrodzenie, urlop zaległy
17 wrz 2026

Urlop na żądanie jest częścią urlopu wypoczynkowego. Udzielany jest na żądanie pracownika, często w ostatniej chwili, w celu umożliwienia załatwienia spraw osobistych. Czy niewykorzystany urlop przechodzi na następny rok kalendarzowy? Jakie wynagrodzenie przysługuje za urlop na żądanie?
Dodatkowe urlopy, zwolnienia i świadczenia dla pracownika z niepełnosprawnością
17 wrz 2026

Zatrudnienie osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności oznacza dla pracodawcy nowe uprawnienia pracownika, ale też realne wsparcie finansowe. Kłopot w tym, że urlop, turnus i skrócona norma czasu pracy dla takich pracowników rządzą się innymi zasadami niż typowe świadczenia pracownicze, a część dodatkowych benefitów potrafi zamienić się w opodatkowany i oskładkowany przychód. Poniżej praktyczny przewodnik dla działu kadr i płac oraz właściciela firmy: co przysługuje z mocy prawa, co pracodawca ma obowiązek zapewnić, co może przyznać dobrowolnie oraz jakie są tego skutki w PIT i ZUS.

REKLAMA

Wakacje składkowe dla przedsiębiorców po raz trzeci
17 wrz 2026

Ponad 3,45 mln wniosków o wakacje składkowe złożyli przedsiębiorcy od początku obowiązywania ulgi - wynika z danych ZUS. Zakład przyznał dotychczas zwolnienia o łącznej wartości blisko 4,5 mld zł. W 2026 r. przedsiębiorcy mogą po raz trzeci skorzystać z możliwości nieopłacania przez jeden miesiąc składek na własne ubezpieczenia społeczne.
Wprowadzenie opłat za przejazd samochodów osobowych i motocykli po odcinkach autostrad, zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. MI zabiera głos w tej sprawie
17 wrz 2026

Ministerstwo Infrastruktury nie prowadzi żadnych prac w celu wprowadzenia opłat za przejazd samochodów osobowych i motocykli po odcinkach autostrad, zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad - przekazał w czwartek w Sejmie wiceszef resortu Stanisław Bukowiec.
Pracownicy zyskają w UE nowe prawa? KE chce ułatwić uznawanie kwalifikacji i świadczeń
17 wrz 2026

Komisja Europejska przedstawiła we wtorek propozycję nowych przepisów, które mają ułatwić podejmowanie pracy w innych państwach UE, m.in. poprzez przyspieszenie uznawania kwalifikacji zawodowych. KE planuje również rozszerzyć listę zawodów objętych automatycznym uznawaniem kwalifikacji w pozostałych krajach Wspólnoty.
Płaca minimalna poszła ostro w górę. Jest raport o skutkach dla rynku pracy
17 wrz 2026

W latach 2012–2025 płaca minimalna w Polsce rosła w jednym z najszybszych temp w Europie – wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Jednocześnie, zdaniem ekspertów, podwyżki najniższego wynagrodzenia nie przełożyły się istotnie ani na poziom zatrudnienia, ani na liczbę zarejestrowanych firm.

REKLAMA

W 2027 r. są pieniądze na 10 000 asystencji dla pkt 7 i 8. Nie tylko stopień znaczny. Także umiarkowany. Asystencja niezależnie od losów ustawy
16 wrz 2026

Pieniądze nie zostaną wypłacone dla 10 000 osób niepełnosprawnych (w programie jest zastrzeżenie, że jest to minimum osób uprawnionych), a przekazane organizacjom non profit, które zapewnią usługi asystencji.
Ochrona danych osobowych potrzebuje liderów
16 wrz 2026

Dobiegła końca tegoroczna Letnia Akademia Liderów RODO. Podczas warsztatów i wykładów studenci oraz absolwenci mogli dowiedzieć się jak w praktyce stosować najważniejsze przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA