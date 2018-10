Renta socjalna 2019 – ile wynosi, jak się ubiegać, jakie dokumenty są potrzebne?

W dniu 1 września 2018 r. znacząco wzrosła wysokość renty socjalnej. Podwyżka jest zasługą tego, że wysokość renty socjalnej została zrównana z wysokością renty minimalnej, co oznacza, że od 1 września 2018 r. renta socjalna wynosi 1029,80 zł brutto. Co więcej, podwyżka świadczenia obowiązuje z mocą od dnia 1 czerwca 2018 r., co oznacza, że osoby uprawnione mogły liczyć na wyrównanie.

Czym jest renta socjalna i komu przysługuje?

Renta socjalna to świadczenie przyznawane przez ZUS osobom pełnoletnim, u których stwierdzono całkowitą niezdolność do pracy (trwałą lub czasową – w przypadku trwałej niezdolności do pracy renta socjalna przyznawana jest na stałe, a w przypadku czasowej niezdolności – na czas niezdolności do pracy). Podstawowym warunkiem przyznania renty socjalnej jest jednak to, że wspomniana całkowita niezdolność do pracy musiała powstać:

przed ukończeniem 18 roku życia;

w trakcie nauki (także podczas wakacji lub urlopu dziekańskiego): w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25 roku życia, w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.



Wysokość renty socjalnej w 2019 r.

Jak już wspomniano, wysokość renty socjalnej zrównano z wysokością renty minimalnej. Do 1 września 2018 r. renta socjalna wynosiła 865,03 zł brutto. Od dnia 1 września 2018 r. renta socjalna wynosi 1029,80 zł brutto miesięcznie. Ponadto, w marcu 2019 r. czeka nas coroczna waloryzacja rent i emerytur. W projekcie budżetu na przyszły rok znajdziemy informację, że wskaźnik waloryzacji na przyszły rok ma wynieść 103,26 proc. Oznacza to, że (o ile wskaźnik waloryzacji nie ulegnie zmianie) w marcu 2019 r. renta socjalna wzrośnie o 3,26 proc osiągając kwotę 1063,35 zł brutto.

Jak ubiegać się o rentę socjalną?

Aby uzyskać rentę socjalną należy złożyć wniosek o rentę socjalną we właściwej miejscowo jednostce ZUS – można to zrobić na miejscu, a także za pomocą poczty. Istnieje również możliwość by w imieniu osoby uprawnionej, wniosek złożył: