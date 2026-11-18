Przemoc w rodzinie nie zawsze pozostawia widoczne ślady na ciele. Niekiedy przybiera postać wielomiesięcznego poniżania, zastraszania, kontrolowania, wywoływania poczucia winy, izolowania od bliskich czy uporczywego ograniczania wolności drugiej osoby. Osoby doświadczające takich zachowań często przez długi czas nie zdają sobie sprawy, że mogą być ofiarami przestępstwa.

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Szczególnie trudna jest sytuacja osób pozostających w związkach małżeńskich, w których przemoc psychiczna lub fizyczna występuje równolegle z konfliktem dotyczącym dzieci, finansów i wspólnego miejsca zamieszkania. W takich przypadkach konieczne może być jednoczesne podjęcie działań na gruncie prawa karnego i rodzinnego.

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Kiedy zachowanie współmałżonka może zostać uznane za znęcanie się? Jak udowodnić przemoc psychiczną? Czy zgłoszenie sprawy na Policję może mieć znaczenie dla rozwodu? Jak zabezpieczyć siebie i dzieci?

Czym jest znęcanie psychiczne i fizyczne w świetle prawa karnego?

Podstawowym przepisem regulującym odpowiedzialność za znęcanie się jest art. 207 Kodeksu karnego. Zgodnie z art. 207 § 1 Kodeksu karnego osoba, która znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą albo nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Przestępstwo znęcania się może polegać zarówno na stosowaniu przemocy fizycznej, jak i psychicznej. Nie jest konieczne, aby pokrzywdzony doznał obrażeń ciała. Przemoc psychiczna może być równie dotkliwa i prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych.

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W praktyce do zachowań, które mogą mieć znaczenie przy ocenie znamion tego przestępstwa, należą między innymi:

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uporczywe poniżanie, wyśmiewanie i obrażanie współmałżonka;

zastraszanie i kierowanie gróźb;

systematyczne kontrolowanie życia drugiej osoby;

izolowanie od rodziny, znajomych i otoczenia;

wywoływanie poczucia zagrożenia i ciągłego napięcia;

ograniczanie dostępu do pieniędzy i środków niezbędnych do życia;

stosowanie przemocy fizycznej, szarpanie, popychanie i bicie;

wymuszanie określonych zachowań poprzez zastraszanie.

Należy jednak pamiętać, że nie każde nieprzyjemne zachowanie, kłótnia małżeńska czy pojedyncza zniewaga automatycznie stanowią przestępstwo z art. 207 Kodeksu karnego. O kwalifikacji prawnej decydują całokształt okoliczności, charakter zachowań, ich intensywność, częstotliwość oraz relacja pomiędzy sprawcą a pokrzywdzonym. Istotna jest również ocena, czy zachowanie osiągnęło poziom pozwalający uznać je za znęcanie się w rozumieniu prawa karnego.

Czy znęcanie psychiczne nad żoną lub mężem jest przestępstwem?

Tak. Przepisy nie różnicują odpowiedzialności karnej ze względu na płeć sprawcy ani pokrzywdzonego. Zarówno mąż może znęcać się psychicznie nad żoną, jak i żona nad mężem. Przestępstwo może wystąpić również w innych relacjach rodzinnych, jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 207 Kodeksu karnego.

Warto zwrócić uwagę na sytuacje, w których przemoc nie ma charakteru fizycznego, ale przez długi czas prowadzi do podporządkowania jednej osoby drugiej. Przykładem może być małżonek, który regularnie kontroluje telefon partnera, zabrania mu kontaktów z rodziną, poniża go przy dzieciach, grozi odebraniem dzieci, pozbawia go dostępu do pieniędzy i wywołuje strach przed konsekwencjami sprzeciwu.

Każde takie zachowanie wymaga indywidualnej oceny. Nie należy jednak zakładać, że brak siniaków czy innych obrażeń oznacza brak możliwości podjęcia działań prawnych.

Jak udowodnić znęcanie psychiczne? Jakie dowody są najważniejsze?

Jednym z największych problemów w sprawach o znęcanie psychiczne jest zgromadzenie materiału dowodowego. W przeciwieństwie do przemocy fizycznej, której skutki niekiedy można udokumentować za pomocą obdukcji lub dokumentacji medycznej, przemoc psychiczna często odbywa się bez obecności świadków. Nie oznacza to jednak, że jej udowodnienie jest niemożliwe.

W sprawach dotyczących znęcania psychicznego znaczenie mogą mieć w szczególności:

Wiadomości SMS i komunikatory

Wiadomości tekstowe, korespondencja e-mail, rozmowy prowadzone przez komunikatory internetowe czy wiadomości głosowe mogą dokumentować groźby, poniżanie, zastraszanie oraz inne zachowania sprawcy.

Warto zachowywać całą korespondencję, a nie wyłącznie pojedyncze wiadomości wyrwane z kontekstu.

Nagrania rozmów

Nagrania mogą stanowić istotny materiał dowodowy, zwłaszcza gdy dokumentują groźby, wyzwiska lub inne zachowania wskazujące na przemoc psychiczną.

Sposób ich uzyskania i wykorzystania powinien jednak zostać oceniony w konkretnych okolicznościach sprawy. Nie każde nagranie będzie automatycznie dopuszczalne i rozstrzygające.

Zeznania świadków

Świadkami mogą być członkowie rodziny, sąsiedzi, znajomi, współpracownicy, a także osoby, które obserwowały zachowanie sprawcy lub jego skutki u pokrzywdzonego.

Znaczenie mogą mieć również zeznania osób, którym pokrzywdzony opowiadał o przemocy w czasie, gdy ona występowała.

Dokumentacja medyczna i psychologiczna

Dokumentacja dotycząca leczenia, konsultacji psychiatrycznych, psychologicznych, zaburzeń lękowych czy innych następstw przemocy może mieć znaczenie dowodowe.

Może pomóc w wykazaniu konsekwencji psychicznych i zdrowotnych doświadczanych zachowań.

Interwencje Policji i dokumentacja procedury Niebieskiej Karty

Informacje o interwencjach Policji, zgłoszeniach przemocy domowej i dokumentacji sporządzonej w ramach procedury Niebieskie Karty mogą stanowić ważny element materiału dowodowego.

Warto pamiętać, że nie należy czekać z szukaniem pomocy do momentu zgromadzenia wszystkich dowodów. Bezpieczeństwo pokrzywdzonego powinno być najważniejsze.

Jak zgłosić znęcanie się na Policję lub do prokuratury?

Osoba doświadczająca przemocy może zgłosić podejrzenie popełnienia przestępstwa na Policji lub w prokuraturze.

Warto możliwie dokładnie opisać:

od kiedy występują zachowania przemocowe;

na czym konkretnie polegają;

jak często się powtarzają;

czy dochodzi do gróźb lub przemocy fizycznej;

czy w domu przebywają małoletnie dzieci;

czy wcześniej dochodziło do interwencji Policji;

czy istnieją wiadomości, nagrania lub świadkowie.

Przestępstwo określone w art. 207 Kodeksu karnego jest ścigane z urzędu. Oznacza to, że postępowanie nie jest uzależnione wyłącznie od prywatnej inicjatywy pokrzywdzonego. Warto również wiedzieć, że procedura Niebieskie Karty służy dokumentowaniu i podejmowaniu działań związanych z podejrzeniem występowania przemocy domowej. Jej wszczęcie nie wymaga zgody osoby doznającej przemocy.

Czy można wyrzucić męża lub żonę z mieszkania z powodu przemocy?

Osoby doświadczające przemocy domowej często pozostają w przekonaniu, że nie mogą opuścić wspólnego mieszkania albo że to one muszą się wyprowadzić, ponieważ mieszkanie należy do drugiego małżonka. Tymczasem przepisy przewidują szczególne środki ochrony osób doznających przemocy domowej.

W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia domowników Policja może wydać wobec osoby stosującej przemoc domową między innymi:

nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania;

zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia;

zakaz zbliżania się do osoby doznającej przemocy;

zakaz kontaktowania się z osobą pokrzywdzoną;

zakaz wstępu do określonych miejsc, takich jak miejsce pracy lub szkoła dziecka.

Środki te mogą obowiązywać przez 14 dni i są natychmiast wykonalne.

Odpowiednią ochronę może również zapewnić sąd. Osoba doznająca przemocy może wystąpić o wydanie stosownych zakazów lub nakazów przewidzianych w przepisach. Nie trzeba czekać na zakończenie sprawy karnej, aby ubiegać się o ochronę przed przemocą domową.

Znęcanie się a rozwód z orzeczeniem o winie

Przemoc psychiczna lub fizyczna w małżeństwie może mieć istotne znaczenie dla postępowania rozwodowego.

Zgodnie z art. 57 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sąd, orzekając rozwód, rozstrzyga również o winie rozkładu pożycia małżeńskiego, chyba że małżonkowie zgodnie żądają zaniechania orzekania o winie. Jeżeli jeden z małżonków dopuszczał się przemocy wobec drugiego, okoliczność ta może stanowić istotną podstawę do żądania orzeczenia rozwodu z jego wyłącznej winy.

W takim postępowaniu znaczenie mogą mieć:

dokumentacja interwencji Policji;

zeznania świadków;

dokumentacja medyczna i psychologiczna;

wiadomości i korespondencja;

dokumenty z postępowania karnego;

zeznania stron.

Ważne jest jednak to, że samo wszczęcie postępowania karnego lub złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa nie przesądza jeszcze o winie małżonka w sprawie rozwodowej. Sąd rozwodowy samodzielnie ocenia zgromadzony materiał dowodowy i ustala, czy zachowania jednego lub obojga małżonków doprowadziły do rozkładu pożycia. Orzeczenie o winie może mieć także znaczenie dla późniejszych roszczeń alimentacyjnych pomiędzy byłymi małżonkami, zgodnie z art. 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Czy przemoc wobec jednego z rodziców wpływa na władzę rodzicielską i kontakty z dzieckiem?

Szczególnie skomplikowane są sprawy, w których przemoc domowa występuje w obecności małoletnich dzieci albo bezpośrednio wpływa na ich bezpieczeństwo. Dziecko może być zarówno bezpośrednią ofiarą przemocy, jak i świadkiem przemocy stosowanej wobec drugiego rodzica. Obie sytuacje wymagają odpowiedniej reakcji. Sąd rodzinny rozstrzygając o władzy rodzicielskiej i kontaktach z dzieckiem kieruje się przede wszystkim jego dobrem.

W zależności od okoliczności sprawy możliwe jest między innymi:

ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców;

pozbawienie władzy rodzicielskiej, jeżeli zachodzą ustawowe przesłanki;

ograniczenie lub zakazanie kontaktów z dzieckiem, jeżeli wymaga tego jego dobro;

uregulowanie kontaktów w sposób zapewniający bezpieczeństwo dziecka;

zastosowanie odpowiednich środków zabezpieczających na czas trwania postępowania.

Nie oznacza to jednak, że samo oskarżenie o przemoc automatycznie prowadzi do ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej. Sąd musi ocenić konkretne okoliczności, materiał dowodowy i wpływ zachowania rodzica na dobro dziecka.

Warto pamiętać, że kontakty rodzica z dzieckiem są odrębną kwestią od władzy rodzicielskiej. Nawet ograniczenie władzy rodzicielskiej nie oznacza automatycznie pozbawienia prawa do kontaktów.

Czy postępowanie karne i rozwodowe mogą toczyć się jednocześnie?

Tak. Postępowanie karne dotyczące znęcania się oraz postępowanie rozwodowe mogą być prowadzone równolegle. Są to odrębne postępowania, mające inne cele i podstawy prawne.

W postępowaniu karnym ustala się, czy doszło do popełnienia przestępstwa i czy określona osoba ponosi za nie odpowiedzialność karną. W postępowaniu rozwodowym sąd bada natomiast, czy nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, a także rozstrzyga o winie, jeżeli małżonkowie nie żądają zaniechania jej ustalania.

Równolegle może toczyć się postępowanie przed sądem rodzinnym dotyczące władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem lub innych kwestii związanych z ochroną małoletnich. Prowadzenie kilku postępowań jednocześnie wymaga przemyślanej strategii procesowej. Należy zadbać o spójność przedstawianych okoliczności i odpowiednie wykorzystanie materiału dowodowego w każdym z postępowań.

Dlaczego nie warto zwlekać z konsultacją prawną?

Osoby doświadczające przemocy domowej często przez długi czas nie podejmują żadnych działań. Obawiają się eskalacji konfliktu, utraty mieszkania, problemów finansowych lub utrudniania kontaktów z dziećmi. Niekiedy powstrzymuje je również przekonanie, że nie posiadają wystarczających dowodów, aby zgłosić sprawę odpowiednim organom.

Tymczasem odpowiednio wczesna konsultacja prawna pozwala ustalić, jakie działania mogą być podjęte w konkretnej sytuacji, jak zabezpieczyć materiał dowodowy oraz jakie środki ochrony są dostępne. Pomoc adwokata może być istotna zarówno dla osoby pokrzywdzonej, która chce dochodzić swoich praw, jak i dla osoby podejrzanej lub oskarżonej o znęcanie się, która potrzebuje profesjonalnej obrony i rzetelnej oceny zgromadzonych dowodów.

Podsumowanie

Znęcanie psychiczne i fizyczne w rodzinie nie powinno być traktowane jako zwykły konflikt małżeński. W określonych okolicznościach może stanowić przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności. Przemoc domowa może jednocześnie wpływać na sytuację prawną małżonków w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych oraz dotyczących władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi.

Najważniejsze jest odpowiednio wczesne rozpoznanie problemu, zadbanie o bezpieczeństwo osób pokrzywdzonych i właściwe przygotowanie działań prawnych. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy, ponieważ o jej wyniku decydują konkretne okoliczności i zgromadzony materiał dowodowy.

Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie.

Podstawa prawna: