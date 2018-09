Roszczenia związane z naruszeniem ustalonego przez Sąd sposobu korzystania przez małżonków ze wspólnego mieszkania

Jeśli małżonkowie w chwili wyrokowania przez Sąd w sprawie o rozwiązanie ich małżeństwa, zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym obowiązany jest orzec o sposobie korzystania z tego mieszkania przez przyszły czas wspólnego w nim zamieszkiwania, rozwiedzionych już małżonków.

Na wstępie wskazać wypada, iż „wspólne mieszkanie” wymienione w treści art. 58 K.r.o. nie musi oznaczać, iż lokal ten, stanowić ma przedmiot prawa współwłasności obojga małżonków. W istocie, mowa tu bowiem o lokalu, w którym małżonkowie faktycznie zamieszkiwali i koncentrowali swoje interesy życiowe, do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia o ich rozwodzie. Bez znaczenia jest zatem dla orzekania o kwestii sposobu korzystania z mieszkania po rozwodzie, czy lokal ten, stanowił przedmiot współwłasności obojga małżonków, czy też stanowił on własność jednego z nich, albo należał do osoby trzeciej.

Fakt, iż lokal należał do majątku osobistego jednego z małżonków (np. małżonek otrzymał go w darowiźnie od rodziców lub w trybie spadkobrania po krewnych), zaś drugi z małżonków nie dysponuje żadnym tytułem prawnym do przedmiotowego lokalu, nie stanowi przeszkody dla ustalenia przez Sąd sposobu korzystania przez małżonków z lokalu wspólnie przez nich zajmowanego do chwili rozwodu.

Orzeczenie sądu nie zmienia stanu prawnego nieruchomości

Orzeczenie o sposobie korzystania przez małżonków z mieszkania dotąd wspólnie przez nich zamieszkiwanego, nie daje jednak podstaw do zmiany stanu prawnego przedmiotowej nieruchomości. Jeśli więc tylko jeden z małżonków pozostawał właścicielem nieruchomości, w której oboje małżonków faktycznie przebywało do chwili prawomocnego orzeczenia o rozwiązaniu ich małżeństwa – samo tylko orzeczenie o kwestii sposobu korzystania z mieszkania, zawarte w wyroku rozwodowym, nie stworzy dla drugiego z małżonków tytułu prawnego współwłasności przedmiotowej nieruchomości. Pozwoli jednak drugiemu z małżonków na faktyczne zamieszkiwanie we wskazanej przez Sąd, części lokalu stanowiącego przedmiot własności jego byłego współmałżonka.

Orzeczenie o sposobie korzystania z mieszania, spowoduje więc jedynie ten skutek, iż małżonek nie dysponujący prawem do lokalu mieszkalnego, a zamieszkujący do chwili rozwodu wraz z drugim małżonkiem (dysponentem praw do lokalu), uzyska tytuł prawny do korzystania z fizycznie wydzielonej części tego lokalu dotąd, dopóki sam nie podejmie on decyzji o opuszczeniu lokalu lub też nie zostanie z niego usunięty na skutek wydania względem jego osoby prawomocnego orzeczenia o eksmisji, w związku z zaistnieniem ustawowych przesłanek jej orzeczenia, o czym mowa będzie jeszcze poniżej.