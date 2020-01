Podział majątku – o jakich roszczeniach pamiętać? [cz.3 – nakłady na majątek wspólny]

Wprowadzenie do tematu prekluzji w sprawach o podział majątku oraz pierwsza część wpisu „Podział majątku – o jakich roszczeniach pamiętać? [spłata długów]” znajduje się tutaj, drugą część wpisu „Podział majątku – o jakich roszczeniach pamiętać? [posiadanie rzeczy należących do majątku wspólnego]” można przeczytać tutaj, a trzecią „Podział majątku – o jakich roszczeniach pamiętać?

[pobrane pożytki i dochody z rzeczy] tutaj.

Rozliczenie poczynionych nakładów na majątek wspólny

Roszczeniem, którego istnienie oraz konieczność zgłoszenia w sprawie o podział majątku należy rozważyć jest roszczenie o dokonanie rozliczenia poczynionych przez małżonków nakładów z majątków osobistych na majątek wspólny. Także i to roszczenie objęte jest prekluzją, tj. po zakończeniu sprawy o podział majątku nie będzie możliwe już jego dochodzenie w innym postępowaniu.

Jakiego okresu dotyczy rozliczenie?

Rozliczeniu w sprawach o podział majątku, na podstawie art. 45 k.r.o., podlegają nakłady poczynione w czasie trwania wspólności ustawowej. Wspólność istnieje do czasu wprowadzenia (w drodze umowy lub orzeczenia sądu) ustroju rozdzielności majątkowej lub do czasu uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód.

Rozliczeniu na podstawie tego przepisu nie podlegają nakłady, wydatki i długi zaspokojone w okresie od ustania wspólności majątkowej do chwili podziału majątku. Mogą one jednak zostać rozliczone w oparciu o inną podstawę prawną – np. art. 207 k.c. lub 415 k.c.

Czym są wydatki i nakłady na rzecz?

Niestety brak jest definicji ustawowej pojęć wydatki i nakłady, jednak przyjmuje się, że:

wydatki to koszty związane z nabyciem rzeczy

nakłady to koszty związane z ulepszeniem, naprawą, modernizacją lub konserwacją rzeczy

Jakie wydatki i nakłady na majątek wspólny nie podlegają rozliczeniu?

Rozliczeniu nie podlegają wydatki i nakłady zużyte w celu zaspokajania rodziny. Problematyczne pozostaje jednak ustalenie, które z wydatków i nakładów służą zaspokajaniu potrzeb rodziny. Dla przykładu - wykonanie kuchni we wspólnym mieszkaniu, której do tej pory nie było i będzie z niej korzystała cała rodzina może być uznane za nakład w celu zaspokajania potrzeb rodziny. Inna ocena tegoż samego remontu będzie możliwa do poczynienia, w sytuacji gdy zaraz po remoncie małżeństwo się rozstało i z nakładu „korzystało” tylko to drugie – wtedy trudno mówić o zużyciu nakładu na potrzeby rodziny. Sytuacja jeszcze bardziej się jednak skomplikuje, gdy z kuchni korzystać będzie jeden małżonek i wspólne dzieci… Dokonanie oceny w tym zakresie zawsze będzie zależało od konkretnego stanu faktycznego danej sprawy.