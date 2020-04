Podział firmy po rozwodzie - cz. 2

Podział firmy po rozwodzie - cz. 1

Zakres majątku wspólnego

Na wstępie, przypomnieć należy podstawową zasadę odnoszącą się do spraw o podział majątku wspólnego małżonków. To, czy dany składnik majątku objęty jest wspólnością majątkową małżeńską zależy od czasu, w którym przedmiot ten został nabyty oraz od źródła środków przeznaczonych na nabycie tego przedmiotu. Podziałowi między małżonkami podlegają bowiem tylko składniki należące do majątku wspólnego stron.

Jeżeli jeden z małżonków posiadał udziały w spółce z o.o. przed zawarciem związku małżeńskiego, wartość udziałów nie będzie podlegała podziałowi między małżonkami, gdyż udziały te będą stanowiły majątek osobisty ich posiadacza. To, co może podlegać w tej sytuacji podziałowi, to dochody, które te udziały przyniosły w trakcie trwania wspólnoty majątkowej małżeńskiej.

W orzecznictwie został już ugruntowany pogląd, zgodnie z którym nabycie przez jednego z małżonków udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ze środków, które pochodziły z majątku wspólnego stron, stanowią majątek wspólny małżonków (uchwała SN z 7 lipca 2016 r., III CZP 32/16). W związku z tym udziały te, a raczej ich wartość będzie podlegała podziałowi między małżonkami.

Sposób podziału udziałów w spółce z o.o. przy podziale majątku

Małżonek posiadający udziały w udziały w spółce z o.o. jest wspólnikiem spółki. Jeżeli udziały w spółce zostały nabyte w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej za środki pochodzące z majątku wspólnego małżonków, udziały te przysługują także jego małżonkowi. Nie oznacza to, że przy podziale majątku drugi małżonek zostanie automatycznie udziałowcem spółki.

Jak zatem podzieli ć udziały w spółce z o.o.?

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, sąd nie może przyznać małżonkowi części udziałów spółki z o.o. należące do tego małżonka, który jest wspólnikiem spółki z o.o. bez zgody małżonka, który tym wspólnikiem nie jest (postanowienie SN z 16 marca 2018 r., IV CSK 105/17).

Jeżeli małżonek nie będący wspólnikiem spółki z o.o. nie wyraża zgody na przyznanie na jego rzecz udziałów w spółce z o.o. w wyniku podziału majątku wspólnego stron, to sąd wbrew woli tego małżonka nie może przyznać mu części udziałów należących do drugiego małżonka. Małżonek, który nie jest i nie zostanie wspólnikiem sp. z o. o., zostanie spłacony w wysokości przypadających mu udziałów.

Wobec powyższego, udziały, w braku odmiennej woli małżonka niebędącego wspólnikiem, w wyniku podziału majątku wspólnego zostaną przyznane na wyłączną własność małżonkowi- wspólnikowi spółki z o.o. za stosowną spłatą drugiego małżonka.