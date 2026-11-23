Skarga powodowa to pierwsze pismo w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa i jedno z najważniejszych. To na niej sąd kościelny opiera się przy ustalaniu, czego dotyczy sprawa, kogo trzeba przesłuchać i jakich dowodów szukać. Dobrze napisana skarga nie przesądza o wyniku, ale oszczędza czas i niedogodności związane z wezwaniami do uzupełnień. Poniżej tłumaczymy, jak ją zbudować przy najczęstszym tytule, czyli niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej (kan. 1095 n. 3 KPK), i pokazujemy pełny, fikcyjny przykład.

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Na czym polega ten tytuł?

Kanon 1095 n. 3 stanowi, że niezdolni do zawarcia małżeństwa są ci, którzy z przyczyn natury psychicznej nie potrafią podjąć jego istotnych obowiązków. W praktyce sąd pyta nie o to, czy małżeństwo było udane ani kto zawinił jego rozpadowi, tylko o to, czy w dniu ślubu ta osoba była zdolna do tego, co małżeństwo istotnie oznacza: do wspólnoty życia, wzajemnej troski, wierności, uczciwości wobec drugiej osoby, wspólnego podejmowania decyzji i wychowania dzieci.

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Trzy rzeczy warto mieć w pamięci, przed rozpoczęciem pisania:

• Uprzedniość. Chodzi o stan z dnia ślubu. Problem musi mieć korzenie sprzed przysięgi, choć często ujawnia się dopiero w małżeństwie. Dlatego skarga nie może być opowieścią o rozpadzie, tylko historią człowieka: od domu rodzinnego, przez młodość, po narzeczeństwo.

• Poważna trudność, nie zwykły kryzys. Nie każda trudność jest niezdolnością. Zła wola, lekkomyślność czy zwykły kryzys to za mało. Musi chodzić o coś, co realnie odbierało zdolność podjęcia obowiązków, a nie tylko utrudniało ich wypełnianie.

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• Fakty, nie diagnozy. Skarga nie stawia diagnozy. Opisujesz zachowania, fakty i słowa, a ocenę fachową wydaje biegły psycholog lub psychiatra, którego sąd z reguły powołuje w takich sprawach.

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Zanim usiądziesz do pisania

1. Wybierz sąd i pobierz jego wzór. Skargę składa się w sądzie właściwym: zwykle tam, gdzie zawarto małżeństwo, gdzie mieszka jedna ze stron albo gdzie zbierze się większość dowodów. Wiele sądów ma własny wzór skargi i kwestionariusz, a niektóre ograniczają objętość (np. do pięciu stron). Sprawdź to na stronie wybranego sądu.

2. Zbierz dokumenty. Odpis aktu małżeństwa kościelnego (świadectwo ślubu) oraz, jeśli był rozwód cywilny, jego wyrok z klauzulą prawomocności.

3. Zrób oś czasu. Daty, miejsca i imiona zapisz osobno, zanim zaczniesz układać tekst. Skarga musi być zgodna z kwestionariuszem, aktami rozwodowymi i późniejszymi zeznaniami. Niespójności osłabiają wiarygodność.

4. Wybierz świadków. Trzy do czterech osób, które znały ciebie lub współmałżonka przed ślubem i w małżeństwie, z różnych okresów życia: rodzina, przyjaciele, współpracownicy. Do skargi potrzebne są ich pełne dane, adres i parafia.

5. Zastanów się nad tytułem. Przy niezdolności psychicznej to nie formalność. To, co tu wybierzesz, określi, co sąd będzie badał. Zmiana jest później możliwa, ale wymaga decyzji sądu, więc lepiej omówić tytuły z adwokatem kościelnym jeszcze przed złożeniem skargi.

Z czego składa się skarga?

Układ jest w większości sądów podobny. Skarga zawiera:

• nagłówek i dane stron (sąd, powód, pozwany, ich adresy i parafie, data i miejsce ślubu),

• prośbę o stwierdzenie nieważności z wyraźnie wskazanymi tytułami nieważności,

• opis okoliczności przedślubnych i poślubnych (dom rodzinny, szkoła, wcześniejsze związki, znajomość i narzeczeństwo, charakter stron, ślub, życie po ślubie, rozstanie),

• dowody: świadków z adresami i parafiami, oraz wniosek o biegłego,

• zakończenie i podpis własnoręczny, a w razie wątpliwości także zgodę na przesłanie skargi pozwanemu,

• załączniki (kwestionariusz, świadectwo ślubu, wyrok rozwodowy i inne).

Pięć zasad pisania, które sprawdzają się w praktyce

• Pisz konkretnie: kto, kiedy, co zrobił i powiedział. „Często się kłóciliśmy” nic nie mówi. „Gdy zapytałam o wyciąg z konta, mąż wyszedł z domu i wrócił po dwóch dniach” – mówi bardzo wiele.

• Nie przesadzaj. Prawdziwe historie rzadko są podręcznikowe. Sąd dużo bardziej ufa tekstowi, który przyznaje, że było też dobrze, niż takiemu, w którym jedna strona jest wyłącznie “zła”.

• Bez żalu i bez etykiet. Skarga trafi do drugiej strony. Pisz tak, jakbyś wiedział, że zaraz ją przeczyta. Spokojny, życzliwy ton wzmacnia wiarygodność, a epitety ją osłabiają.

• Do tytułu, nie do całej historii. Wszystko, co pomaga zrozumieć, skąd wziął się problem, ma znaczenie. Wszystko inne (zdrady, spory majątkowe po rozstaniu) zwykle jest tłem i nie zasługuje na więcej niż zdanie.

• Wskaż, co potwierdzi twoje słowa. Wymiana wiadomości, wyciągi, zaświadczenia, listy. Skarga nie musi ich cytować, ale może wskazać, że istnieją i że jesteś gotowy je przedstawić. Jeśli to możliwe, pozyskaj dokumentację medyczną lub terapeutyczną.

Fikcyjny wzór: niezdolność męża z powodu uzależnienia od hazardu

Poniżej pełna skarga napisana na potrzeby tego artykułu.

Ważne Wszystkie osoby, miejsca i zdarzenia są wymyślone. Historia jest celowo uporządkowana i „podręcznikowa”, by pokazać konstrukcję skargi; w prawdziwych sprawach jest bardziej złożona. Tym razem skargę składa żona, a niezdolność dotyczy jednej strony (męża). Nie jest to wzór urzędowy i nie wolno go przepisywać: twoja skarga musi opierać się wyłącznie na faktach z twojej sprawy.

Warszawa, dn. 12 października 2026 r.

Do

Sądu Metropolitalnego Warszawskiego

ul. Nowogrodzka 49

00-695 Warszawa

Powódka: Magdalena Wierzbicka z d. Lisowska

ul. Wymyślona 14 m. 9, 00-101 Zielona Wola

Parafia pw. Świętego Jana Chrzciciela w Zielonej Woli, ul. Parafialna 2, 00-102 Zielona Wola

Pozwany: Tomasz Wierzbicki

ul. Modelowa 30 m. 4, 00-103 Warszawa

Parafia pw. Świętej Rodziny w Warszawie, ul. Testowa 11, 00-104 Warszawa

Komentarz: Dane stron. Pełne dane obu stron służą do doręczeń i do ustalenia właściwości sądu. Jeśli nie znasz aktualnego adresu pozwanego, napisz to wprost i podaj ostatni znany; sąd ustali resztę.

Prośba

Uprzejmie proszę Sąd Metropolitalny Warszawski o stwierdzenie nieważności mojego małżeństwa zawartego dnia 20 września 2014 r. w kościele parafialnym pw. Świętego Jana Chrzciciela w Zielonej Woli (ul. Parafialna 2).

Uważam swoje małżeństwo za nieważnie zawarte z tytułu niezdolności mężczyzny do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej (kan. 1095 n. 3 KPK).

Komentarz: To najważniejsze zdanie skargi. Sąd bada tylko te tytuły, które zapisze w formule wątpliwości. Tu wskazujemy jedną stronę, bo powódka nie twierdzi, że sama była niezdolna. Nie dopisujemy tytułów „na wszelki wypadek”: skarga powodowa, która przywołuje wiele tytułów bez oparcia w faktach wygląda na nieprzemyślaną.

Opis okoliczności przedślubnych i poślubnych

I. Dom rodzinny

Wychowałam się w Zielonej Woli w spokojnej rodzinie, jako młodsza z dwóch córek. Rodzice, nauczycielka i księgowy, rozmawiali ze sobą otwarcie, a o pieniądzach decydowali wspólnie. Nauczyłam się w domu, że o trudnych sprawach mówi się wprost, i że uczciwość wobec bliskich jest ważniejsza niż wygoda.

Tomasz, jak opowiadał mi jeszcze przed ślubem i jak potwierdzają jego bliscy, wychowywał się w domu, w którym pieniądze były powodem ciągłych napięć. Jego ojciec regularnie obstawiał zakłady na wyścigach i w salonach gier, a o przegranych mówił: „zaraz się odegram”. Matka Tomasza po kryjomu spłacała jego długi i uczyła synów, że „takie rzeczy zostają w domu”. Tomasz opowiadał mi, że jako kilkunastolatek towarzyszył ojcu w salonie gier i był świadkiem wygranych, po których ojciec kupował wszystkim prezenty, oraz przegranych, po których milczał przez kilka dni.

Komentarz: Dlaczego zaczynamy od domu? Przy tytule z kan. 1095 n. 3 sąd i biegły szukają przyczyn, które istniały jeszcze przed ślubem. Dom rodzinny jest naturalnym punktem wyjścia, bo pokazuje wzorce, jakie człowiek wyniósł. Nie chodzi o obwinianie rodziców, tylko o to, żeby ktoś, kto czyta, zrozumiał, skąd wziął się problem. Zwróć uwagę, że dom powódki opisujemy krótko: jest tłem, które pokazuje różnicę.

II. Szkoła i młodość

Tomasz był zdolnym uczniem, ale od liceum zdarzało mu się pożyczać drobne kwoty od kolegów „do jutra”, a potem unikać ich. Po maturze podjął studia w Warszawie. Jak sam mi opowiadał, już na pierwszym roku zaczął obstawiać zakłady sportowe przez internet, najpierw „dla zabawy”, a z czasem coraz częściej. W drugim roku studiów stracił w ten sposób stypendium i, jak twierdził, „obiecał sobie, że to koniec”. Obietnicy nie dotrzymał.

Ja w tym czasie ukończyłam studia w Lublinie i wróciłam do Warszawy do pracy w biurze rachunkowym. Nie miałam wcześniej doświadczeń z hazardem ani z osobami nim zainteresowanymi i nie potrafiłam go rozpoznać.

Komentarz: Szkoła i młodość pokazują, że problem nie zaczął się po ślubie. To właśnie ma wykazać „uprzedniość”. Kilka zdań wystarczy. Zwróć uwagę, że opisujemy zachowania (obstawia, pożycza, obiecuje, że przestanie), a nie stawiamy diagnozy „uzależnienie”. To co do zasady zostawiamy biegłemu.

III. Wcześniejsze związki

Przed Tomaszem miałam jeden, dwuletni związek, który zakończył się, gdy partner wyjechał za granicę. Tomasz opowiadał mi o dwóch krótkich związkach z czasów studiów. Według jego słów jeden z nich zakończył się, gdy dziewczyna dowiedziała się o jego długach, a drugi, gdy poprosiła, by przestał obstawiać zakłady.

Komentarz: Wcześniejsze związki pokazują powtarzalność: ten sam problem w różnych relacjach. W skardze piszemy krótko, co się stało i dlaczego się skończyło. Zauważ, że opieramy się na słowach samego pozwanego, które powódka usłyszała przed ślubem, a nie na plotkach.

IV. Znajomość i narzeczeństwo

Poznaliśmy się w czerwcu 2011 r. na ślubie wspólnych znajomych. Narzeczeństwo trwało ponad trzy lata. Tomasz był czarujący, pracowity i troskliwy; spotykaliśmy się kilka razy w tygodniu, a rodzice obojga nas polubili. Od początku miałam jednak wrażenie, że w sprawach pieniędzy Tomasz czegoś nie mówi. Pytany o oszczędności odpowiadał ogólnikami, a gdy proponowałam wspólny budżet, zmieniał temat albo się obruszał.

W grudniu 2013 r., podczas przedświątecznych zakupów, karta Tomasza została odrzucona w sklepie. Powiedział, że to „awaria banku”. Następnego dnia pożyczył ode mnie 800 zł „do wypłaty” i nie oddał do ślubu. W lutym 2014 r. przypadkowo zobaczyłam na jego telefonie powiadomienie z aplikacji bukmacherskiej. Gdy zapytałam, powiedział, że „raz postawił z kolegami” i że „to nic takiego”. Uwierzyłam mu, bo bardzo chciałam wierzyć.

Na dwa miesiące przed ślubem, w lipcu 2014 r., Tomasz spóźnił się o kilka godzin na umówione spotkanie z księdzem i na naukę przedmałżeńską. Wrócił blady i milczący i powiedział tylko, że „miał pilną sprawę”. Dopiero po latach jego brat Paweł powiedział mi, że tego dnia Tomasz wyjmował z bankomatu pieniądze, żeby spłacić kolegę, któremu był winien większą kwotę z zakładów.

Komentarz: To bardzo cenny fragment: konkretne, datowane zdarzenia z czasu przed ślubem, które pokazują, że problem istniał, zanim padła przysięga, i że pozwany ją ukrywał. Zwróć uwagę na uczciwość tekstu: powódka nie twierdzi, że wszystko wiedziała, tylko że czegoś nie dostrzegła. Brat, który potwierdzi zdarzenie, jest potencjalnym świadkiem. Sąd zwraca uwagę, kiedy i od kogo świadek się o czymś dowiedział.

Przygotowania do ślubu prowadziliśmy wspólnie. Tomasz dbał o szczegóły uroczystości, ale unikał rozmów o tym, jak będziemy żyć po ślubie: gdzie zamieszkamy, jak podzielimy wydatki, czy będziemy mieć wspólne konto. Na naukach przedmałżeńskich, gdy prowadząca zapytała o wspólne gospodarowanie pieniędzmi, odpowiedział żartem. Oboje chcieliśmy ślubu, nikt nas do niego nie zmuszał.

Komentarz: Dobrowolność. Sąd zawsze sprawdza, czy małżeństwo zawarto dobrowolnie. Tu nie było przymusu, więc skarga powołuje się tylko na niezdolność. Zdanie o dobrowolności warto zapisać wprost, żeby sąd nie musiał się domyślać.

V. Charakter stron

Jestem osobą spokojną, odpowiedzialną i skłonną do zaufania; wierzę ludziom, a do pieniędzy mam ostrożny stosunek. Tomasz jest człowiekiem serdecznym, pracowitym i ujmującym, który potrafi być bardzo troskliwy. Bywał jednak niezwykle skryty w sprawach pieniędzy, a w trudnych rozmowach obiecywał poprawę, której nie dotrzymywał. Nie potrafił powiedzieć „mam problem”.

Komentarz: Wzór wielu sądów wprost pyta o charakter obu stron. Opisujemy zachowanie (obiecuje, ukrywa, zmienia temat), a nie etykiety typu „kłamca” czy „uzależniony”. Zachowaj życzliwość: to, że pozwany jest też serdeczny i troskliwy, wzmacnia wiarygodność skargi.

VI. Zawarcie małżeństwa

Małżeństwo zawarliśmy w formie konkordatowej w parafii pw. Świętego Jana Chrzciciela w Zielonej Woli. Uroczystość i wesele przebiegły spokojnie. Tomasz był w tym dniu radosny, choć kilkakrotnie wychodził z sali, by odebrać telefon. Przysięgę małżeńską wypowiedział bez wahania.

Komentarz: Wystarczy zwykły, rzeczowy opis. Jeden szczegół (telefon) może mieć znaczenie, ale sam niczego nie dowodzi, więc nie robimy z niego wniosków.

VII. Życie po ślubie

Zamieszkaliśmy w wynajętym mieszkaniu w Warszawie. Cztery miesiące po ślubie, w styczniu 2015 r., otworzyłam listy z banku przeznaczone dla Tomasza i dowiedziałam się, że ma niespłaconą pożyczkę gotówkową na 38 000 zł, wziętą jeszcze przed ślubem. Gdy zapytałam o nią, Tomasz rozpłakał się, przyznał, że „od lat gra” i obiecał, że przestanie. Uwierzyłam mu.

Przez następne lata powtarzał się ten sam schemat. Tomasz obiecywał, że przestanie, a po kilku miesiącach okazywało się, że znowu gra. Ukrywał wyciągi, zakładał konta, o których nie wiedziałam, i pożyczał pieniądze od rodziny i znajomych. W 2016 r., gdy urodziła się nasza córka Hanna, Tomasz wypłacił z naszego wspólnego konta odłożone na wyprawkę 6 000 zł i przegrał je w ciągu tygodnia. Gdy się dowiedziałam, powiedział: „nie umiem inaczej, wciąga mnie”. Nie umiał ze mną rozmawiać o pieniądzach i o tym, co się dzieje, a ja nie umiałam mu pomóc. Dzieckiem opiekowałam się praktycznie sama, bo Tomasz wieczorami i w weekendy „załatwiał sprawy”.

W 2017 r. przeszedł krótką terapię w poradni uzależnień, którą przerwał po kilku spotkaniach, mówiąc, że „już jest dobrze”. Po kilku miesiącach wrócił do gry. Małżeństwo zostało dopełnione. W marcu 2019 r. po ujawnieniu kolejnych długów, tym razem na kwotę ponad 60 000 zł, wyprowadziłam się z córką do swoich rodziców. Pozew rozwodowy złożyłam w 2019 r.; wyrok z 2020 r. rozwiązał małżeństwo bez orzekania o winie. Nie widzę możliwości wznowienia wspólnoty małżeńskiej.

Komentarz: Dla kan. 1095 n. 3 nie wystarczy, że małżeństwo się rozpadło. Trzeba pokazać, że problem dotyczył istotnych obowiązków (wspólnota życia, uczciwość wobec współmałżonka, wspólne decyzje, troska o dziecko) i że wynikał z cech, które były obecne od początku. Zwróć uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza: opisujemy zachowania i słowa, nie oceny. Druga: skarga pokazuje „stałość”, czyli to, że po ślubie powtarzało się dokładnie to, co było widać przed nim. Przerwana terapia i powroty do gry mówią sądowi więcej niż słowo „uzależnienie”.

Komentarz: Daty i kwoty muszą zgadzać się z aktami sprawy rozwodowej, kwestionariuszem i późniejszymi zeznaniami. Jeśli nie pamiętasz dokładnej daty, napisz „w przybliżeniu” albo „wiosną”. Lepsza przybliżona prawda niż dokładna, a niepewna data.

VIII. Okres po rozstaniu

Od 2020 r. Tomasz, jak mi powiedział, uczestniczy w grupie wsparcia dla osób z problemem hazardu i od dwóch lat nie gra. Dowiedziałam się od niego także, że dopiero na terapii zrozumiał, że problem zaczął się u niego w latach nastoletnich. Ja od 2020 r. korzystam z pomocy psychologa, co pomogło mi zrozumieć, dlaczego tak długo wierzyłam w jego obietnice.

Komentarz: Co do zasady sąd bada stan z dnia ślubu, więc okres po rozstaniu ma znaczenie pomocnicze. Tu jest przydatny, bo to sam pozwany nazywa początek problemu: nastoletniość. Takie słowa, jeśli je potwierdzi w sądzie, mogą pomóc biegłemu.

Dowody

Na potwierdzenie przedstawionych okoliczności podaję następujących świadków:

1. Paweł Wierzbicki (brat pozwanego), ul. Przykładowa 6, 00-105 Warszawa, parafia pw. Świętej Rodziny;

2. Ewa Lisowska (siostra powódki), ul. Modelowa 3 m. 8, 00-106 Piaseczno, parafia pw. Świętego Wojciecha;

3. Marek Nowak (przyjaciel pozwanego ze studiów), ul. Fikcyjna 12, 00-107 Warszawa, parafia pw. Świętego Stanisława;

4. Anna Zielińska (koleżanka powódki z pracy), ul. Ogrodowa 5 m. 2, 00-108 Zielona Wola, parafia pw. Świętego Jana Chrzciciela.

Wnoszę o przesłuchanie stron i świadków, o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego psychologa lub psychiatry co do stanu psychicznego pozwanego w dniu zawarcia małżeństwa oraz o dopuszczenie dowodu z wyciągów bankowych i korespondencji, które przedstawię na żądanie sądu.

Komentarz: Świadkowie. Sąd wymaga zwykle 3–4 osób z imieniem, nazwiskiem, adresem i parafią. Najlepsi są ci, którzy znali strony przed ślubem i po nim, z różnych okresów życia. W skardze nie opisujemy ich zeznań, wskazujemy tylko, że potwierdzą opisane okoliczności. Nikogo nie należy „uczyć” zeznań.

Komentarz: Biegły. W sprawach o niezdolność sąd z reguły powołuje biegłego (kan. 1678 § 3), więc wniosek w skardze jest pomocny, choć decyzja należy do sądu. Biegły oprze się na aktach i rozmowie z każdą stroną, dlatego warto, żeby historia w skardze była spójna z tym, co potem powiesz.

Komentarz: Dokumenty. Wyciągi i korespondencja to dobre dowody, bo powstały, zanim ktokolwiek myślał o procesie. Nie dołączaj ich wszystkich do skargi; wskaż, że istnieją, i przedstaw na prośbę sądu lub w kolejnym piśmie.

Zakończenie

Wobec powyższego proszę Sąd Metropolitalny Warszawski o stwierdzenie, że moje małżeństwo zostało zawarte nieważnie, abym mogła ułożyć sobie życie zgodnie z nauką Kościoła i własnym sumieniem. Wyrażam zgodę na przesłanie egzemplarza niniejszej skargi stronie pozwanej.

Nie mam do Tomasza żalu. Widzę dziś, że walczy z czymś, co wyrosło z jego dzieciństwa, i szanuję jego starania. Uważam jednak, że w dniu ślubu nie był zdolny do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich: uczciwego dzielenia życia i decyzji, oraz troski o rodzinę, a rodzina zapłaciła za to wysoką cenę. Proszę, aby sąd zbadał moje małżeństwo rzetelnie i bez oskarżeń wobec któregokolwiek z nas.

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(własnoręczny podpis)

Załączniki: 1. Kwestionariusz. 2. Świadectwo ślubu kościelnego w oryginale. 3. Uwierzytelniona fotokopia sentencji wyroku rozwodowego.

Komentarz: Ton zakończenia. Skarga niczego nie dowodzi i nikogo nie osądza. Sąd bada, czy w dniu ślubu istniała niezdolność, a nie czyja to wina. Zakończenie bez żalu i oskarżeń wzmacnia wiarygodność powódki, a pozwany, który przeczyta skargę, ma większą szansę stanąć przed sądem bez poczucia ataku. Podpis powinien być w naszej ocenie własnoręczny, nawet jeśli skargę redagował adwokat.

Komentarz: Załączniki. Zwykle: kwestionariusz, oryginał świadectwa ślubu i uwierzytelniona kopia wyroku rozwodowego (uwierzytelnić może adwokat przyjmujący skargę). Inne dokumenty dołączasz, jeśli wspierają opisane okoliczności.

Najczęstsze błędy w skardze o niezdolność psychiczną

• Same wydarzenia z małżeństwa. Skarga o rozpadzie małżeństwa, a nie o człowieku sprzed ślubu. Sąd pyta o dzień przysięgi.

• Diagnozy zamiast faktów. Etykiety („narcyz”, „psychopata”, „alkoholik”) bez opisu zachowań. Brzmią jak oskarżenie i niczego nie wyjaśniają.

• Jednostronny obraz. Tekst, w którym on jest wyłącznie zły, a ty wyłącznie bez winy, wygląda mniej wiarygodnie niż taki, który uczciwie pokazuje obie strony.

• Zbyt wiele tytułów. Wszystkie możliwe tytuły naraz. Lepiej jeden lub dwa dobrze uzasadnione.

• Niespójności. Daty i fakty sprzeczne z aktami rozwodowymi albo kwestionariuszem. Zawsze je porównaj przed złożeniem.

• Zbyt pochopne słowa w sprawie cywilnej. Zwłaszcza w sprawie rozwodowej: sformułowania typu „małżeństwo było dobre przez lata” mogą później utrudnić sprawę kościelną. Jeśli rozwód jeszcze przed tobą, warto skonsultować jego treść.

Co dalej po złożeniu skargi?

Sąd bada, czy skarga jest kompletna i czy jest właściwy do jej rozpatrzenia, a następnie ustala tytuły, którymi będzie się zajmował (tzw. formułę wątpliwości). Potem przesłuchuje strony i świadków, zwykle powołuje biegłego, a obrońca węzła małżeńskiego, który uczestniczy w każdej takiej sprawie, przedstawia racje przeciwko stwierdzeniu nieważności. Strony mogą zapoznać się z aktami i odpowiedzieć na uwagi obrońcy, a na końcu sąd wydaje wyrok. Cały proces trwa zwykle od jednego do trzech lat, w zależności od sądu i złożoności sprawy.

Skarga powodowa nie musi być doskonała, ale powinna być prawdziwa, spójna i napisana spokojnie. Jeśli masz wątpliwości co do tytułu albo tego, jak opisać trudne wydarzenia, warto omówić je z adwokatem kościelnym przed złożeniem pisma.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, wejdź na naszą stronę internetową kanonista.pl Znajdziesz tam poradnik oraz dużo pomocnych informacji. Jeśli chcesz przedyskutować swoja sytuację, zapraszamy do kontaktu telefonicznego aby umówić się na konsultację lub powierzyć nam prowadzenie swojej sprawy. Poradnik jest dostępny na stronie https://www.kanonista.pl/poradnik/

Autor: Kancelaria Prawa Kanonicznego KANONISTA