Policja: Likwidacja kursów aspiranckich i podoficerskich da awans sierżantom sztabowym [NSZZ Solidarność]

REKLAMA

Odbyło się spotkanie policyjnych związkowców z prezydentem Andrzej Dudą. Związkowcy uzyskali deklarację podpisania korzystnych dla policjantów nowelizacji ustaw, o ile poprze je rząd Donalda Tuska i parlament.

"W trakcie spotkania skupiliśmy się na trzech aspektach" – powiedział przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ "Solidarność" Jacek Łukasik. I dodała "Prezydent powiedział, że jeśli te nasze propozycje uzyskają akceptację ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz przejdą ścieżkę legislacyjną w parlamencie, to on jak najbardziej się pod tym podpisze. Wyznaczył też minister Paprocką do kontaktu z nami"

Policjanci a emerytury, awanse, podwyżki

Jacek Łukasik:

1) Pierwszy aspekt to zmiana systemu emerytalnego dla funkcjonariuszy, czyli powrót do emerytury po 15 latach służby.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

2) "Druga rzecz to likwidacja lub zawieszenie kursów aspiranckich i podoficerskich, przez które są blokowani funkcjonariusze w awansach na stopnie w wyższych korpusach"

3) Bez kursu np. sierżant sztabowy nie może awansować na młodszego aspiranta, mimo że ma odpowiednią grupę i stanowisko służbowe.

4) "Ponadto zwróciliśmy też uwagę na tragiczną sytuację wśród pracowników policji, gdzie 70 proc. z nich zarabia już najniższa krajową, a mają dostęp do informacji poufnych, niejawnych, a nawet tajnych". Są to osoby wysoko wyspecjalizowane, bo odpowiadają za sferę logistyczną policji, czyli wpierają jej funkcjonowanie, a są też łatwym kąskiem dla sektora prywatnego.

Ustawa o pracownikach służb mundurowych MSWiA

Związkowcy chcą stworzyć ustawę o pracownikach służb mundurowych MSWiA, żeby te osoby zostały niejako wyjęte do osobnego worka budżetu państwa, by zarobki były godne, w stosunku do zakresu obowiązków, bo są częścią systemu bezpieczeństwa państwa.

Więcej w poniższym artykule Infor.pl: