MSWiA i MON: Egzaminy dla funkcjonariuszy, policjantów, strażaków, żołnierzy. Z kwalifikowanej pierwszej pomocy. Teoretyczny (30 zadań, 90% odpowiedzi) i praktyczny [nowe rozporządzenie]

w MON dla ok 3000 żołnierzy zawodowych, żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową, pracowników resortu obrony narodowej. Średnio ok. 800 żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej rocznie – kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz ok. 400 żołnierzy rocznie, którzy przystępują do egzaminu recertyfikującego uprawnienia ratownika.