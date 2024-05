Do premiera D.Tuska list otwarty policjantów: Nie mamy ludzi do służby na granicy. Brakuje nam 25 000 policjantów

List jest reakcją na informację, że w związku z nasileniem agresywnych ataków nielegalnych imigrantów na żołnierzy Wojska Polskiego oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej, została podjęta decyzja rządu o używaniu na dużo większą skalę sił i środków Policji, celem zabezpieczenia granicy Polsko-Białoruskiej, gdzie dochodzi do grupowych prób przełamania granicy

Szanowny Panie Premierze, Panie Ministrze,

W nawiązaniu do konferencji prasowej, w Dubiczach Cerkiewnych, podczas której poinformowali Panowie, że w związku z nasileniem agresywnych ataków nielegalnych imigrantów na żołnierzy Wojska Polskiego oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej, została podjęta decyzja o używaniu na dużo większą skalę sił i środków Policji, celem zabezpieczenia granicy Polsko-Białoruskiej, gdzie dochodzi do grupowych prób przełamania granicy pragnę uświadomić Panów o paru faktach:

1. Policja jest formacją powołaną do zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego Państwa oraz jej obywateli, a nie ochrony jej granic.

2.Obecnie w Policji mamy około 15 tysięcy wakatów wśród funkcjonariuszy do tego należy doliczyć funkcjonariuszy przebywających na urlopach wypoczynkowych, macierzyńskich, wychowawczych, zwolnieniach lekarskich oraz na szkoleniach podstawowych. Łącznie w służbie czynnej brakuje około 25 tysięcy funkcjonariuszy!!!

3. Jesteśmy przeddzień rozpoczęcia sezonu turystycznego, urlopowego oraz wakacyjnego, gdzie będzie potrzeba zwiększenia ilości patroli w miastach turystycznych, miejsc grupowania się młodzieży. Dzisiaj problemem jest zapewnienie przynajmniej dwóch patroli dwuosobowych w miastach lub rejonach obejmujących 100 tysięcy mieszkańców, aby policjanci mogli liczyć na jakiekolwiek wsparcie.

4. Zwiększone siły i środki, o których była mowa będą opierać się przede wszystkim na funkcjonariuszach Oddziałów Prewencji Policji – przypominam, że od listopada 2021 roku rotacyjnie z całego kraju są ściągani funkcjonariusze Oddziałów Prewencji Policji do wsparcia Żołnierzy Wojska Polskiego i funkcjonariuszy Straży Granicznej. Ciągłe wyjazdy na „granicę”, powodują rozłąki trwające po co najmniej dwa tygodnie, a niejednokrotnie i dłużej.

5. Efektem podjętej decyzji, będzie fakt, iż cała służba wspomagająca policji, którą stanowią w większości pracownicy Policji, będzie miała zwiększoną ilość zadań celem zapewnienia efektywnej obsługi powiększonych sił na granicy o kolejnych funkcjonariuszy. Nadmienić należy, że w większości pracownicy Ci pracują za najniższą krajową oraz to, że za dodatkową pracę nie dostaną dodatkowej gratyfikacji.

Po raz kolejny stawia się zatem na profesjonalizm Policji, która musi udowadniać, że jest od wszystkiego i wykonywać polecenia polityków. Co to za kraj, w którym Żołnierz Wojska Polskiego w celu obrony granic boi się użyć środków, które posiada w zasięgu swoich rąk? Czemu nikt z Rządu nie potrafi powiedzieć otwarcie, że w przypadku ataku ŻOŁNIERZ MA PRAWO SIĘ BRONIĆ, W TYM CELU ZOSTAŁ WYPOSAŻONY W BROŃ SŁUŻBOWĄ!!!

Odpowiedź jest prosta, stanowisko obecnego Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Prokuratora Generalnego jest jednoznaczne: SPRAWCY MAJĄ WIĘKSZE PRAWA NIŻ OFIARY i dlatego lepiej zostać rannym niż stawać w obronie własnej!!!

Szanowny Panie Premierze,

W ostatnim czasie wraz z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, Wicepremierem, Ministrem Obrony Narodowej poinformowaliście o przeznaczeniu 10 miliardów złotych na budowę „Tarczy wschód” i że na bezpieczeństwie Polski nie można oszczędzać.

Dlatego pytam się: Kiedy w końcu Policja otrzyma środki finansowe i będzie doinwestowana kilkunastoma miliardami złotych w ciągu jednego roku, aby podnieść uposażenia funkcjonariuszy oraz wynagrodzenia pracowników policji, zakupić podstawowe wyposażenie (m.in. kamizelki kuloodporne, hełmy kevlarowe, porządne radiostacje) oraz wzmocnić flotę pojazdów, aby godnie i profesjonalnie pełnić służbę, dbając o bezpieczeństwo Państwa i Jego obywateli.

Panie Ministrze,

Kiedy w końcu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wsłucha się w głos funkcjonariuszy oraz pracowników Policji, którzy na co dzień widzą błędy w zarządzaniu Policją opartą tylko na tabelkach i zielonych miernikach satysfakcji KGP oraz ciągłym brakiem środków finansowych na skuteczne funkcjonowanie formacji?

Jak długo musimy czekać na proste rozwiązania ustawowe o zmianie systemu zaopatrzenia emerytalnego i powrotu do 15 lat służby, po których nabywano uprawnienia emerytalne liczone z ostatniej wypłaty, aby przyciągając do służby najlepszych?!! Jak długo będziemy czekać na adekwatne wynagrodzenia za naszą jakże wymagającą codzienną służbę i pracę?!!

Szanowni Panowie,

Wojna na Ukrainie za niedługo się skończy, a do Polski znacznie napływać szerokim strumieniem broń automatyczna, byli żołnierze, z traumą którzy nauczyli się zabijać. Będą oni stanowić zalążki grup przestępczych co w efekcie spowoduje powtórkę z lat 90.

Jeżeli już dzisiaj nie dojdzie do refleksji wśród Was, decydentów, posiadających narzędzie władzy nadane przez obywateli w ostatnich wyborach parlamentarnych, aby wreszcie wprowadzić konkretne zmiany, to na początku przyszłego roku będziemy świadkami upadku bezpieczeństwa wewnętrznego naszej Ojczyzny.

Dlatego w imieniu Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność” wzywam Pana Premiera i Pana Ministra do pilnego spotkania i powołania zespołu w celu poprawy działania Policji!!!

Poniżej pełna treść listu w formacie PDF