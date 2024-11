MSWiA: Policjantom nie wyjdzie z 15% podwyżkami. Ale może się udać z nowym typem odprawy. W wojsku jest warta od 248 000 zł do 500 000 zł

Policja też chce mieć odprawę mieszkaniową: 250 000 zł dla kilku tysięcy policjantów? Jak w 2023 r. średnio 238 000 zł w wojsku dla żołnierzy

Trwają rozmowy między MSWiA i policjantami o pieniądzach na 2025 r. Policjanci chcą (opróczy podwyżki o 15% zamiast zapisanej w budżecie podwyżki 5%):

REKLAMA

1) świadczenia mieszkaniowego dla większości z nich wynoszącego szacunkowo około 600 - 1800 zł. (średnio około 800 zł - taka kwota wynika z wartości średniej świadczenia dla żołnierza w 2023 r. - skorzystało z tego około 95 000 żołnierzy)

Komunikat po rozmowach: Rząd przychyla się, by świadczenie mieszkaniowe dla policjantów stanowiło odwzorowanie wojskowego zarówno pod względem wysokości stawek, jak i ich zróżnicowania. Po zrealizowaniu przyszłorocznej podwyżki stawek, od 1 stycznia 2025 roku najniższa z nich wyniesie 630 zł, a najwyższa 1800 zł. MSWiA chce jednak, by wdrożenie tego świadczenia odbyło się w trzech etapach: 2025 r. – do 40%, 2026 r. – do 75%, 2027 – do 100%.

2) minimalnego dodatku w wysokości 10% uposażenia;

3) takich samych świadczeń urlopowych jak żołnierze;

Dalszy ciąg materiału pod wideo

4) takiej samej odprawy mieszkaniowej jak żołnierze.

Policjanci też chcą mieć odprawę mieszkaniową. W wojsku 248 000 zł (średnio). W 2023 r. żołnierze dostali tak 1 mld zł

W 2023 r. Agencja Mienia Wojskowego wypłaciła żołnierzom odprawy mieszkaniowe za około 1 miliard zł:

1) Było to przeszło 4 17 odpraw mieszkaniowych za 995 mln zł.

2) Średnia wartość odprawy mieszkaniowej wyniosła 238 000 zł.

3) Kilkudziesięciu żołnierzy otrzymało wyższe odprawy obliczone według wskaźnika 100%. Tu średnia wartość odprawy była bardzo wysoka. Prawie … 500 000. To maksymalna wysokość odprawy dla żołnierzy w 2023 r. W rok podwyższona została o prawie 100 000 zł.

Podstawa prawna dla odprawy mieszkaniowej dla żołnierzy - podobno przepis w policji? od kiedy?

Art. 47 ustawy o zakwaterowaniu sił zbrojnych. Przepis stanowi, że: Odprawa mieszkaniowa wynosi 3% wartości przysługującego lokalu mieszkalnego za każdy rok podlegający zaliczeniu do wysługi lat, od której jest uzależniona wysokość dodatku za długoletnią służbę wojskową, i nie może być niższa niż 45% oraz wyższa niż 100% wartości przysługującego lokalu mieszkalnego. Odprawę oblicza się i wypłaca według następujących zasad:

1) żołnierzowi zawodowemu zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej przysługuje odprawa obliczona z uwzględnieniem okresu służby liczonego w pełnych latach, z tym że rozpoczęty rok, w którym następuje zwolnienie ze służby, przyjmuje się jako rok pełny; 2) żołnierzowi zawodowemu zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej, któremu przyznano wojskową rentę inwalidzką przed nabyciem prawa do emerytury wojskowej, przysługuje odprawa w wysokości 45% wartości przysługującego lokalu mieszkalnego; 3) wartość przysługującego lokalu mieszkalnego jest iloczynem maksymalnej powierzchni użytkowej podstawowej przypadającej na jedną normę, o której mowa w art. 26 ust. 1, ilości norm należnych żołnierzowi w okresie zawodowej służby wojskowej w dniu wskazanym przez żołnierza niezależnie od ilości norm należnych żołnierzowi w dniu jego zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, wskaźnika 1,66, wskaźnika ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym nastąpiło zwolnienie z tej służby, określanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z zastrzeżeniem pkt 4-6; Kalkulator dla odprawy mieszkaniowej dla żołnierzy Powstał specjalny kalkulator odprawy mieszkaniowej - link