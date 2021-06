Nabór wniosków o wsparcie na zalesianie do 02.08.2021 r.

Wsparcie na zalesienie przyznawane jest rolnikom, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia lub gdy grunty te stanowią własność małżonka. Beneficjentem w zakresie kosztów założenia uprawy leśnej mogą być również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

Pomoc przyznawana jest na założenie uprawy leśnej. Jest to jednorazowe wsparcie na zalesienie w wysokości od 8 307 zł/ha do 12 707 zł/ha. W kolejnych 5 latach wypłacana jest premia pielęgnacyjna w wysokości od 794 zł/ha do 1 628 zł/ha. Dodatkowo przez 12 lat przyznawana jest premia zalesieniowa (będąca rekompensatą za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej) w wysokości 1 215 zł/ha .

W 2021 r. wprowadzono korzystną zmianę dla beneficjentów poddziałania zalesieniowego, polegającą na zwiększeniu z 20 ha do 40 ha maksymalnej powierzchni, do której można ubiegać się o pomoc. Zmiana umożliwi beneficjentom, którzy uczestniczyli w poddziałaniu zalesieniowym ubieganie się o pomoc do nowych powierzchni, natomiast nowi wnioskodawcy będą mieli możliwość wnioskowania o pomoc do większego obszaru.

Wnioski można składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

https://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/ogloszenie-prezesa-arimr-w-sprawie-mozliwosci-skladania-wnioskow-o-przyznanie-wsparcia-na-zal.html