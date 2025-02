Premier D. Tusk: 900 zł do 1800 zł dodatku mieszkaniowego. Nie wiadomo co z odprawami 200 000 zł

Od 1 lipca 2025 r. dodatek mieszkaniowy dla mundurowych: Policja, Straż Pożarna i Straż Graniczna. O dodatku poinformował premier Donald Tusk. Dodatek nie będzie obciążony PIT. Na razie nie wiadomo co z odprawami mieszkaniowymi dla policjantów. To duże wyższe świadczenie wynoszące na koniec służby 300 000 - 350 000 zł. Na razie mają je żołnierze

Nowy dodatek mieszkaniowy

900 do 1800 zł. Taka wartość świadczenia mieszkaniowego. To comiesięczny dodatek mieszkaniowy dla służb mundurowych (Policja, Straż Pożarna i Straż Graniczna - otrzymuje takie świadczenie wojsko). Wypłaty od 1 lipca 2025 r.

REKLAMA

Następuje więc wprowadzenie podobnych świadczeń, które otrzymywali do tej pory tylko żołnierze do innych służb.

Co z odprawami mieszkaniowymi dla policjantów

Odprawy należy odróżniać od świadczeń mieszkaniowych, o które zabiegają policjanci, Na dziś mają je żołnierze. Np. w 2023 r. Agencja Mienia Wojskowego wypłaciła żołnierzom odprawy mieszkaniowe za około 1 miliard zł:

1) 4200 odpraw mieszkaniowych za około 995 mln zł.

2) Średnia wartość odprawy mieszkaniowej wyniosła 238 000 zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

REKLAMA

3) Kilkudziesięciu żołnierzy otrzymało wyższe odprawy obliczone według wskaźnika 100%. Tu średnia wartość odprawy była bardzo wysoka. Prawie … 500 000. To maksymalna wysokość odprawy dla żołnierzy w 2023 r. W rok podwyższona została o prawie 100 000 zł (w porównaniu do 2022 r.).

Bardziej dokładanie dane pozyskała PAP - od Agencji Mienia Wojskowego. W 2023 r. wypłaciła żołnierzom 4176 odpraw mieszkaniowych. Średnia wysokość odprawy, uzależnionej m.in. od lat służby, wyniosła ponad 238 tys. zł, a maksymalna to ponad 733 tys. zł i została wypłacona jednemu żołnierzowi.

Ważne Art. 47 ustawy o zakwaterowaniu sił zbrojnych. Przepis stanowi, że: Odprawa mieszkaniowa wynosi 3% wartości przysługującego lokalu mieszkalnego za każdy rok podlegający zaliczeniu do wysługi lat, od której jest uzależniona wysokość dodatku za długoletnią służbę wojskową, i nie może być niższa niż 45% oraz wyższa niż 100% wartości przysługującego lokalu mieszkalnego.

REKLAMA

Zgodnie z ustawą o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP odprawa mieszkaniowa przysługuje żołnierzowi zawodowemu zwalnianemu z zawodowej służby wojskowej zamieszkałemu w kwaterze, który do dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej nie otrzymał decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego, o ile nabył prawo do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej.

Do odprawy uprawnieni są również małżonkowie, zstępni, wstępni, osoby przysposobione i osoby przysposabiające wspólnie zamieszkałe w dniu śmierci z żołnierzem zawodowym, który do dnia śmierci zajmował lokal mieszkalny lub nie otrzymał decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego, o ile do dnia śmierci nabył prawo do emerytury wojskowej lub jego śmierć pozostaje w związku ze służbą wojskową.

Odprawę mogą otrzymać również żołnierze pełniący dobrowolną zasadniczą służbę wojskową albo terytorialną służbę wojskową, których śmierć pozostaje w związku ze służbą wojskową.