Czy policjant może dorabiać do pensji? Działalność zarobkowa funkcjonariuszy budzi wątpliwości

Pracownicy mają swobodę w podejmowaniu decyzji dotyczących swojej aktywności zawodowej, a oprócz pracy na etacie w jednym miejscu mogą podjąć zatrudnienie również w innym. Jednak czy prawo do takiej swobody mają również funkcjonariusze Policji? Ten temat ten budzi kontrowersje.

Czy swoboda aktywności zawodowej dotyczy też policjantów?

Od 26 kwietnia 2023 r. nie ma już wątpliwości co do tego, że pracodawca nie może zakazać pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą lub jednoczesnego pozostawania w stosunku prawnym będącym podstawą świadczenia pracy innym niż stosunek pracy. Innymi słowy, pracownik ma swobodę w podejmowaniu decyzji dotyczących swojej aktywności zawodowej, a pracodawca nie ma wpływu na to, czym pracownik zajmuje się po pracy świadczonej w ramach łączącego go z pracownikiem stosunku pracy. Ta niezależność nie jest jednak całkowita, bowiem nadal, w zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji), a dodatkowo swoboda ta doznaje ograniczeń, jeśli zasady takie wynikają z odrębnych przepisów.

Jednym z przepisów ograniczających omawianą swobodę aktywności zawodowej i zarobkowania jest art. 62 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji, który przewiduje, że policjant nie może podejmować zajęcia zarobkowego poza służbą bez pisemnej zgody przełożonego ani wykonywać czynności lub zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy lub podważających zaufanie do Policji.

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Pojęcie zajęcia zarobkowego

Istotną trudnością powstającą w praktyce w związku ze stosowaniem tej regulacji jest to, że ustawodawca nie zdefiniował pojęcia zajęcia zarobkowego, którym się w niej posłużył. Posiłkując się orzecznictwem sądowym, można stwierdzić, że za zajęcie zarobkowe powinno być uznane każde zajęcie, które wiąże się z uzyskaniem wynagrodzenia, zapłaty lub też innych korzyści majątkowych. Termin „zajęcie zarobkowe” powinien być rozumiany szeroko i obejmuje wszelkie formy zatrudnienia połączone z uzyskiwaniem dochodów, czyli działalność gospodarczą, stosunek pracy, stosunek służbowy oraz każdy rodzaj umowy cywilnoprawnej (wyrok WSA w Poznaniu z 8 października 2015 r., sygn. akt IV SA/Po 467/15).

Ważne Zajęcie zarobkowe to każde zajęcie, które wiąże się z uzyskaniem wynagrodzenia, zapłaty lub też innych korzyści majątkowych.

Jak wskazuje się w orzecznictwie, zajęcie zarobkowe to zajęcie, za które przysługuje wynagrodzenie, a konieczność wypłaty wynagrodzenia może wynikać z przepisów, zawartej umowy lub ogólnie przyjętych zwyczajów. Niepodpisanie umowy, nieodebranie pieniędzy czy też ewentualne scedowanie odbioru zapłaty na inną osobę nie mają w tym wypadku znaczenia przy ocenie zarobkowego charakteru zajęcia.

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ORZECZNICTWO (…) Inna interpretacja tego przepisu – przyjmująca, że tylko podpisanie umowy i pokwitowanie odbioru pieniędzy może być potraktowane jako uczestniczenie w wykonywaniu zajęcia zarobkowego – byłaby niczym nieuzasadnionym uprzywilejowaniem funkcjonariusza, który nie podpisał żadnych dokumentów, choć nie ulega wątpliwości, że wykonał czynności, za które należy się wynagrodzenie. Ponadto taka interpretacja (…) stanowiłaby zachętę do obchodzenia prawa. Wyrok WSA w Szczecinie z 25 stycznia 2017 r., sygn. akt II SA/Sz 1395/16

Co więcej, podjęciem działalności zarobkowej w rozumieniu omawianej regulacji jest już samo zarejestrowanie przez policjanta działalności gospodarczej, bez względu na to, czy przynosi ona faktycznie policjantowi dochód. Działalność gospodarcza jest bowiem prowadzona w celu zarobkowym, a jego nieosiągnięcie nie oznacza, że działalność nie została podjęta lub nie była prowadzona (wyrok NSA z 13 kwietnia 2022 r., sygn. akt III OSK 989/21).

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Kontrowersje związane z sytuacją funkcjonariuszy

Omawiane regulacje we wskazanym brzmieniu budzą kontrowersje i coraz częściej mówi się o konieczności wprowadzenia w tym zakresie zmian. Chodzi w szczególności o element uznaniowości i brak sztywno określonych zasad. W maju 2026 r. do Sejmu RP złożono petycję w sprawie zmiany art. 62 ust. 1 ustawy o Policji (nr BKSP-153-X-1000/26). Jej autorzy postulują nadanie omawianej regulacji brzmienia „policjant zobowiązany jest o poinformowaniu przełożonego o dodatkowym zajęciu zarobkowym”. Uzasadniając swój wniosek, powołują się na niskie zarobki, niepozwalające na utrzymanie się wyłącznie z pensji policyjnej, konstytucyjną wolność i równość wobec prawa, a także pożądane na rynku pracy kwalifikacje policjantów.

Podstawa prawna art. 62 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 636; ost.zm. Dz.U. z 2026 r. poz. 1123) art. 1011 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 1245)

Tekst pochodzi z czasopisma Rachunkowość Budżetowa nr 11/2026