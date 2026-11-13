Ile zarabia policjant przed 26. rokiem życia i później? Praca w policji w 2026 r. Na jakie dodatki można liczyć?
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Zarobki w policji uzależnione są od wielu czynników, takich jak staż służby, zdobyty stopień służbowy czy zajmowane stanowisko. Można jednak podać kwotę wynagrodzenia zasadniczego policjanta przed 26. rokiem życia i później. Na jakie dodatki można liczyć?
- Ile zarabia policjant?
- Dodatki i świadczenie mieszkaniowe dla policjantów
- Praca w policji w 2026 i 2027 r.
Ile zarabia policjant?
Wynagrodzenie policjanta to tzw. uposażenie. Składa się z uposażenia zasadniczego i z dodatków do uposażenia. To wielokrotność kwoty bazowej ustalanej w ustawie budżetowej. W 2026 r. wynosi 2259,01 zł brutto. Na stronie internetowej praca.policja.pl dotyczącej rekrutacji do policji można znaleźć informacje o zarobkach polskich policjantów. Podzielono je na kursanta (osoba odbywająca szkolenie zawodowe podstawowe) i policjanta (osoba po ukończeniu szkolenia zawodowego podstawowego) oraz wiek do 26. roku życia i po 26. roku życia. Zwraca się uwagę na to, że wynagrodzenie konkretnych osób może się różnić z powodu wielu czynników, takich jak: staż służby, zajmowane stanowisko czy zdobyty stopień. Należy zwrócić uwagę, że podane widełki uposażenia wyrażone są w kwotach netto czyli na rękę:
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- kursant przed 26. rokiem życia - od 5913,82 zł do 6 561,37 zł
- kursant po ukończeniu 26. roku życia - od 5 463,82 zł do 6 026,37 zł
- policjant przed 26. rokiem życia - od 6 339,51 zł do 7 442,07 zł zł
- policjant po ukończeniu 26. roku życia - od 5 833,51 zł do 6 791,07 zł
Podane widełki wynikają z dodatku stołecznego, który przysługuje funkcjonariuszom wykonującym obowiązki służbowe w Warszawie i okolicach. To rekompensata z tytułu zwiększonych kosztów życia i obciążenia pracą w aglomeracji warszawskiej. Dodatek stołeczny dla policjanta wynosi 711,60 zł brutto.
Kwoty brutto wynoszą odpowiednio:
- 6 498,70 dla kursanta bez dodatku stołecznego
- 7 210,30 dla kursanta z dodatkiem stołecznym
- 6 966,50 dla policjanta bez dodatku stołecznego
- 7 466,50 dla policjanta bez dodatku społecznego w oddziałach prewencji
- 7 678,10 dla policjanta z dodatkiem stołecznym
- 8 178,10 dla policjanta z dodatkiem stołecznym w oddziałach prewencji
Dodatki i świadczenie mieszkaniowe dla policjantów
Ustawa o policji przewiduje również dodatki, takie jak:
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- dodatek za stopień;
- dodatek funkcyjny;
- dodatek służbowy;
- dodatek stołeczny;
- dodatek za opiekę nad przydzielonym psem służbowym lub koniem służbowym;
- dodatek instruktorski;
- dodatek lotniczy;
- dodatek kontrolerski;
- dodatek specjalny;
- dodatek terenowy,
- dodatek kontrterrorystyczny;
- dodatek dla policjantów w wyodrębnionych oddziałach prewencji;
- dodatek wojenny.
Dodatkowo policjantom w służbie przygotowawczej i stałej należy się świadczenie mieszkaniowe. Jego kwota wynosi obecnie od 900 zł do 1 800 zł. Dodatki za stopień można wyliczyć z tabeli podanej jako załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego, w której podaje się stopień zaszeregowania i mnożnik kwoty bazowej wynoszącej w tym roku 2259,01 zł brutto.
Załącznik nr 1: TABELA GRUP ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH POLICJANTÓW ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM STAWEK UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO WYRAŻONYCH W POSTACI MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ
Lp.
Grupa zaszeregowania
Mnożnik kwoty bazowej
A
B
C
D
1
16
5,658
–
–
–
2
15
5,046
–
–
–
3
14a
3,754
3,704
3,654
–
4
14
3,690
3,640
3,591
–
5
13a
3,567
3,524
3,477
3,427
6
13
3,524
3,477
3,427
3,384
7
12
3,340
3,296
3,246
3,202
8
11
3,133
3,083
3,041
2,991
9
10
2,955
2,905
2,855
2,810
10
9
2,737
2,690
2,641
2,591
11
8
2,542
2,492
2,442
2,396
12
7
–
–
–
2,352
13
6
–
–
–
2,300
14
5
–
–
–
2,168
15
4
–
–
–
2,077
16
3
–
–
–
2,031
17
2
–
–
–
2,014
18
1
–
–
–
1,915
Praca w policji w 2026 i 2027 r.
Rekrutacja do polskiej policji jest otwarta całorocznie. Osoby zainteresowane pracą w policji mogą znaleźć szczegóły na oficjalnej stronie poświęconej naborowi: https://praca.policja.pl/. Jakie wymagania trzeba spełnić, aby móc pracować jako policjant? Oto 8 warunków formalnych dla kandydata:
- posiadanie polskiego obywatelstwa,
- posiadanie nieposzlakowanej opinii,
- nie bycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- posiadanie co najmniej wykształcenia średniego lub średniego branżowego,
- posiadanie odpowiedniej zdolności fizycznej i psychicznej do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
- dawanie rękojmi zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
- posiadanie uregulowanego stosunku do służby wojskowej przez osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny.
Praca w policji może być atrakcyjna z powodu stabilności, długoletniej pracy, uzyskania uprawnień emerytalnych po 25 latach służby, możliwości rozwoju zawodowego (wykształcenie i uprawnienia) oraz korzystnych warunków socjalnych.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dziennik Ustaw z 2015, poz. 1236)
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