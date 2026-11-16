Zarobki policjanta przed 26. rokiem życia i później. Praca w policji w 2026 r. Na jakie dodatki można liczyć?

Zarobki w policji uzależnione są od wielu czynników, takich jak staż służby, zdobyty stopień służbowy czy zajmowane stanowisko. Można jednak podać kwotę wynagrodzenia zasadniczego policjanta przed 26. rokiem życia i później. Na jakie dodatki można liczyć?

Ile zarabia policjant?

Wynagrodzenie policjanta to tzw. uposażenie. Składa się z uposażenia zasadniczego i z dodatków do uposażenia. To wielokrotność kwoty bazowej ustalanej w ustawie budżetowej. W 2026 r. wynosi 2259,01 zł brutto. Na stronie internetowej praca.policja.pl dotyczącej rekrutacji do policji można znaleźć informacje o zarobkach polskich policjantów. Podzielono je na kursanta (osoba odbywająca szkolenie zawodowe podstawowe) i policjanta (osoba po ukończeniu szkolenia zawodowego podstawowego) oraz wiek do 26. roku życia i po 26. roku życia. Zwraca się uwagę na to, że wynagrodzenie konkretnych osób może się różnić z powodu wielu czynników, takich jak: staż służby, zajmowane stanowisko czy zdobyty stopień. Należy zwrócić uwagę, że podane widełki uposażenia wyrażone są w kwotach netto czyli na rękę:

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kursant przed 26. rokiem życia - od 5913,82 zł do 6 561,37 zł

kursant po ukończeniu 26. roku życia - od 5 463,82​​​​​​​ zł do 6 026,37 zł

policjant przed 26. rokiem życia - od 6 339,51 zł do 7 442,07 zł zł

- policjant po ukończeniu 26. roku życia - od 5 833,51​​​​​​​ zł do 6 791,07 zł

Podane widełki wynikają z dodatku stołecznego, który przysługuje funkcjonariuszom wykonującym obowiązki służbowe w Warszawie i okolicach. To rekompensata z tytułu zwiększonych kosztów życia i obciążenia pracą w aglomeracji warszawskiej. Dodatek stołeczny dla policjanta wynosi 711,60 zł brutto.

ile zarabia policjant praca policja Ile zarabia policjant? Źródło: praca.policja.pl policja.pl

Kwoty brutto wynoszą odpowiednio:

6 498,70 dla kursanta bez dodatku stołecznego

7 210,30 dla kursanta z dodatkiem stołecznym

6 966,50 dla policjanta bez dodatku stołecznego

7 466,50 dla policjanta bez dodatku społecznego w oddziałach prewencji

7 678,10 dla policjanta z dodatkiem stołecznym

8 178,10 dla policjanta z dodatkiem stołecznym w oddziałach prewencji

Dodatki i świadczenie mieszkaniowe dla policjantów

Ustawa o policji przewiduje również dodatki, takie jak:

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dodatek za stopień; dodatek funkcyjny; dodatek służbowy; dodatek stołeczny; dodatek za opiekę nad przydzielonym psem służbowym lub koniem służbowym; dodatek instruktorski; dodatek lotniczy; dodatek kontrolerski; dodatek specjalny; dodatek terenowy, dodatek kontrterrorystyczny; dodatek dla policjantów w wyodrębnionych oddziałach prewencji; dodatek wojenny.

Dodatkowo policjantom w służbie przygotowawczej i stałej należy się świadczenie mieszkaniowe. Jego kwota wynosi obecnie od 900 zł do 1 800 zł. Dodatki za stopień można wyliczyć z tabeli podanej jako załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego, w której podaje się stopień zaszeregowania i mnożnik kwoty bazowej wynoszącej w tym roku 2259,01 zł brutto.

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Załącznik nr 1: TABELA GRUP ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH POLICJANTÓW ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM STAWEK UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO WYRAŻONYCH W POSTACI MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ

Lp. Grupa zaszeregowania Mnożnik kwoty bazowej A B C D 1 16 5,658 – – – 2 15 5,046 – – – 3 14a 3,754 3,704 3,654 – 4 14 3,690 3,640 3,591 – 5 13a 3,567 3,524 3,477 3,427 6 13 3,524 3,477 3,427 3,384 7 12 3,340 3,296 3,246 3,202 8 11 3,133 3,083 3,041 2,991 9 10 2,955 2,905 2,855 2,810 10 9 2,737 2,690 2,641 2,591 11 8 2,542 2,492 2,442 2,396 12 7 – – – 2,352 13 6 – – – 2,300 14 5 – – – 2,168 15 4 – – – 2,077 16 3 – – – 2,031 17 2 – – – 2,014 18 1 – – – 1,915

Praca w policji w 2026 i 2027 r.

Rekrutacja do polskiej policji jest otwarta całorocznie. Osoby zainteresowane pracą w policji mogą znaleźć szczegóły na oficjalnej stronie poświęconej naborowi: https://praca.policja.pl/. Jakie wymagania trzeba spełnić, aby móc pracować jako policjant? Oto 8 warunków formalnych dla kandydata:

posiadanie polskiego obywatelstwa, posiadanie nieposzlakowanej opinii, nie bycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystanie z pełni praw publicznych, posiadanie co najmniej wykształcenia średniego lub średniego branżowego, posiadanie odpowiedniej zdolności fizycznej i psychicznej do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, dawanie rękojmi zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, posiadanie uregulowanego stosunku do służby wojskowej przez osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny.

Praca w policji może być atrakcyjna z powodu stabilności, długoletniej pracy, uzyskania uprawnień emerytalnych po 25 latach służby, możliwości rozwoju zawodowego (wykształcenie i uprawnienia) oraz korzystnych warunków socjalnych.