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Strona główna » Prawo » Służby mundurowe » Policja » Zarobki policjanta przed 26. rokiem życia i później. Praca w policji w 2026 r. Na jakie dodatki można liczyć?

Zarobki policjanta przed 26. rokiem życia i później. Praca w policji w 2026 r. Na jakie dodatki można liczyć?

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16 listopada 2026, 09:16
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
ile zarabia policjant zarobki uposażenie wynagrodzenie policja praca dodatki
Zarobki policjanta przed 26. rokiem życia i później. Praca w policji w 2026 r. Na jakie dodatki można liczyć?
Shutterstock

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Zarobki w policji uzależnione są od wielu czynników, takich jak staż służby, zdobyty stopień służbowy czy zajmowane stanowisko. Można jednak podać kwotę wynagrodzenia zasadniczego policjanta przed 26. rokiem życia i później. Na jakie dodatki można liczyć?

Ile zarabia policjant?

Wynagrodzenie policjanta to tzw. uposażenie. Składa się z uposażenia zasadniczego i z dodatków do uposażenia. To wielokrotność kwoty bazowej ustalanej w ustawie budżetowej. W 2026 r. wynosi 2259,01 zł brutto. Na stronie internetowej praca.policja.pl dotyczącej rekrutacji do policji można znaleźć informacje o zarobkach polskich policjantów. Podzielono je na kursanta (osoba odbywająca szkolenie zawodowe podstawowe) i policjanta (osoba po ukończeniu szkolenia zawodowego podstawowego) oraz wiek do 26. roku życia i po 26. roku życia. Zwraca się uwagę na to, że wynagrodzenie konkretnych osób może się różnić z powodu wielu czynników, takich jak: staż służby, zajmowane stanowisko czy zdobyty stopień. Należy zwrócić uwagę, że podane widełki uposażenia wyrażone są w kwotach netto czyli na rękę:

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  • kursant przed 26. rokiem życia - od 5913,82 zł do 6 561,37 zł
  • kursant po ukończeniu 26. roku życia - od 5 463,82​​​​​​​ zł do 6 026,37 zł
  • policjant przed 26. rokiem życia - od 6 339,51 zł do 7 442,07 zł zł
  • policjant po ukończeniu 26. roku życia - od 5 833,51​​​​​​​ zł do 6 791,07 zł

Podane widełki wynikają z dodatku stołecznego, który przysługuje funkcjonariuszom wykonującym obowiązki służbowe w Warszawie i okolicach. To rekompensata z tytułu zwiększonych kosztów życia i obciążenia pracą w aglomeracji warszawskiej. Dodatek stołeczny dla policjanta wynosi 711,60 zł brutto.

ile zarabia policjant praca policja

Ile zarabia policjant? Źródło: praca.policja.pl

policja.pl

Kwoty brutto wynoszą odpowiednio:

  • 6 498,70 dla kursanta bez dodatku stołecznego
  • 7 210,30 dla kursanta z dodatkiem stołecznym
  • 6 966,50 dla policjanta bez dodatku stołecznego
  • 7 466,50 dla policjanta bez dodatku społecznego w oddziałach prewencji
  • 7 678,10 dla policjanta z dodatkiem stołecznym
  • 8 178,10 dla policjanta z dodatkiem stołecznym w oddziałach prewencji

Dodatki i świadczenie mieszkaniowe dla policjantów

Ustawa o policji przewiduje również dodatki, takie jak:

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  1. dodatek za stopień;
  2. dodatek funkcyjny;
  3. dodatek służbowy;
  4. dodatek stołeczny;
  5. dodatek za opiekę nad przydzielonym psem służbowym lub koniem służbowym;
  6. dodatek instruktorski;
  7. dodatek lotniczy;
  8. dodatek kontrolerski;
  9. dodatek specjalny;
  10. dodatek terenowy,
  11. dodatek kontrterrorystyczny;
  12. dodatek dla policjantów w wyodrębnionych oddziałach prewencji;
  13. dodatek wojenny.

Dodatkowo policjantom w służbie przygotowawczej i stałej należy się świadczenie mieszkaniowe. Jego kwota wynosi obecnie od 900 zł do 1 800 zł. Dodatki za stopień można wyliczyć z tabeli podanej jako załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego, w której podaje się stopień zaszeregowania i mnożnik kwoty bazowej wynoszącej w tym roku 2259,01 zł brutto.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Załącznik nr 1: TABELA GRUP ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH POLICJANTÓW ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM STAWEK UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO WYRAŻONYCH W POSTACI MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ

Lp.

Grupa zaszeregowania

Mnożnik kwoty bazowej

A

B

C

D

1

16

5,658

2

15

5,046

3

14a

3,754

3,704

3,654

4

14

3,690

3,640

3,591

5

13a

3,567

3,524

3,477

3,427

6

13

3,524

3,477

3,427

3,384

7

12

3,340

3,296

3,246

3,202

8

11

3,133

3,083

3,041

2,991

9

10

2,955

2,905

2,855

2,810

10

9

2,737

2,690

2,641

2,591

11

8

2,542

2,492

2,442

2,396

12

7

2,352

13

6

2,300

14

5

2,168

15

4

2,077

16

3

2,031

17

2

2,014

18

1

1,915

Praca w policji w 2026 i 2027 r.

Rekrutacja do polskiej policji jest otwarta całorocznie. Osoby zainteresowane pracą w policji mogą znaleźć szczegóły na oficjalnej stronie poświęconej naborowi: https://praca.policja.pl/. Jakie wymagania trzeba spełnić, aby móc pracować jako policjant? Oto 8 warunków formalnych dla kandydata:

  1. posiadanie polskiego obywatelstwa,
  2. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
  3. nie bycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  4. korzystanie z pełni praw publicznych,
  5. posiadanie co najmniej wykształcenia średniego lub średniego branżowego,
  6. posiadanie odpowiedniej zdolności fizycznej i psychicznej do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
  7. dawanie rękojmi zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
  8. posiadanie uregulowanego stosunku do służby wojskowej przez osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny.

Praca w policji może być atrakcyjna z powodu stabilności, długoletniej pracy, uzyskania uprawnień emerytalnych po 25 latach służby, możliwości rozwoju zawodowego (wykształcenie i uprawnienia) oraz korzystnych warunków socjalnych.

Zobacz również:
Podstawa prawna

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dziennik Ustaw z 2015, poz. 1236)

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Źródło: INFOR
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