Kwalifikacja wojskowa 2025: Sprawdź terminy i kto musi się stawić

W dniu dzisiejszym (tj. 3.12.2024 r.), podczas posiedzenia senackiej Komisji Petycji, zostanie rozpatrzona petycja o wprowadzenie do ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych – nowego świadczenia, które byłoby wypłacane małżonkom z przynajmniej 50-letnim stażem małżeńskim. Świadczenie to, miałoby mieć charakter jednorazowy i opiewać na kwotę od 5 tys. do nawet 8 tys. zł, w zależności od długości stażu małżeńskiego. Aktualnie, małżeństwa z długoletnim stażem mogą liczyć co najwyżej na odznaczenie od Prezydenta, z którym nie wiąże się żadna gratyfikacja finansowa.