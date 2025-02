MON chce wyłączenia żołnierzy spod tych dwóch nowych reguł, które proponuje Ministerstwo Rodziny. MRPiPS pracuje nad projektem rozporządzenia, która wprowadzi pojęcie metabolizmu do polskich przepisów BHP. Specjalne wzory matematyczne będą pozwalały (m.in. na podstawie wagi i wzrostu) obliczyć w jakiej temperaturze pracownik może pracować. Jest też wymóg stosowania takich rozwiązań jak m.in. klimatyzacja.

UWAGI MON do projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. MON proponuje się projektowanemu § 30a ust. 8 nadać następujące brzmienie:

,,8. Przepisów ust. 6 i 7 nie stosuje się w odniesieniu do prac, o których mowa w art. 15110 pkt 1–2 oraz 4–9 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz do zadań realizowanych przez żołnierzy podczas lub w związku z pełnieniem służby wojskowej.”.

MON: Chce wyłączyć mundurowych z procedury ustalania metabolizmu. Żołnierze mogą służyć powyżej 32 stopni

MON nie zgadza się więc na wstrzymanie służby żołnierzy w wysokich temperaturach. Projekt rozporządzenia przewiduje bowiem wstrzymanie wszelkiej pracy gdy temperatura przekroczy 35o C w pomieszczeniu pracy lub 32o C – przy wykonywaniu na otwartej przestrzeni prac o wysokim lub bardzo wysokim metabolizmie. Nie może to jednak negatywnie wpłynąć na wykonywanie zadań służbowych związanych np. z:

1) ochroną granic państwa,

1) pełnioną służbą wartowniczą i patrolową, transportu drogowego czy wstrzymanie części szkoleń specjalistycznych.

Żołnierze muszą ćwiczyć w temperaturze powyżej 32° C

MON nie zgadza się na to, aby wprowadzenie zakazu prac o wysokim tempie metabolizmu lub bardzo wysokim tempie metabolizmu wykonywanych na otwartej przestrzeni w czasie występowania temperatury powyżej 32° C, spowodowało w jednostkach wojskowych dezorganizację procesu szkolenia żołnierzy oraz innych zadań związanych z zabezpieczeniem funkcjonowania jednostek.

Pracownicy firm albo urzędów mogą w czasie upału (na zewnątrz biur albo hal produkcyjnych) mieć:

dodatkowe przerwy w pracy (art. 145 § 1 Kodeksu pracy),

skrócony czas pracy (art. 145 § 1 Kodeksu pracy),

pracę zmianową (art. 146 Kodeksu pracy).

MON wskazuje, że takie rozwiązania nie mogą być stosowane w wojsku.

MON: Nie mamy możliwości zapewnienia żołnierzom klimatyzacji

Zakup klimatyzacji do 1 czerwca 2025 r. nie jest realny z uwagi na:

ograniczenia budżetowe,

wymogi zamówień publicznych,

stan infrastruktury w niektórych jednostkach wojskowych uniemożliwi montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach ze względu na obciążenie instalacji elektrycznej i związane z tym zagrożenie pożarowe.

Dlaczego MON nie zgadza się na stosowanie zasad związanych z metabolizmem wobec żołnierzy?

Podsumowując:

Ważne Z uwagi na specyfikę zadań wykonywanych przez żołnierzy oraz infrastrukturę i wyposażenie jednostek wojskowych, dowódcy nie mają możliwości zapewnienia żołnierzom odpoczynku w klimatyzowanych pomieszczeniach, a odpoczynek w zacienionym miejscu, ze względu na charakter służby wojskowej i miejsca wykonywania zadań – nie jest możliwy do spełnienia. Również zmniejszenie obciążenia fizycznego pracą w godzinach występowania najwyższych wartości temperatury powietrza nie zawsze będzie możliwe do wykonania, a możliwość zakupu i wyposażenia żołnierzy w środki ochrony indywidualnej w postaci kamizelek chłodzących wymaga szczegółowej analizy m.in. kosztów takiego przedsięwzięcia.

Wydatek energetyczny dla stanowisk pracy – nowy obowiązek pracodawców

Nowe przepisy mają też nałożyć obowiązek oceny wydatku energetycznego dla wszystkich stanowisk służbowych w resorcie obrony narodowej (dla potrzeb oceny zakwalifikowania do poszczególnych klas tempa metabolizmu). W MON jest to niemożliwe bo jedyne wojskowe laboratorium z odpowiednią akredytacją aktualnie dokonuje oceny wydatku energetycznego dla potrzeb określenia prawa pracowników resortu obrony narodowej do posiłków profilaktycznych i dodatku do wynagrodzenia za pracę w warunkach szkodliwych.