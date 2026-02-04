REKLAMA

Strona główna » Prawo » Służby mundurowe » Wojsko » Emeryci mundurowi proponują łączenia emerytur cywilnych i mundurowych [List]

Emeryci mundurowi proponują łączenia emerytur cywilnych i mundurowych [List]

04 lutego 2026, 13:55
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
wojsko, polskie wojsko, żołnierz, mundur, polski żołnierz
wojsko, polskie wojsko, żołnierz, mundur, polski żołnierz
Bumble Dee
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Od wielu miesięcy do redakcji Infor.pl przychodzą listy emerytów mundurowych, którzy po odejściu z wojska pracując w cywilu muszą odprowadzać składki do ZUS od "przychodów cywilnych", które w praktyce nie są do odzyskania w postaci świadczeń emerytalnych z ZUS. Nie powodują (też w praktyce) podwyżki wysokości emerytury mundurowej. To efekt niekorzystnych przepisów dla mundurowych służących np. w wojsku przed 1999 r. Mogą otrzymywać jedną emeryturę według swojego wyboru - mundurową albo "ZUS-owską". Te osoby są dyskryminowane przez prawo, gdyż gdyby rozpoczęli służbę po 2 stycznia 1999 r., to mieliby zarówno emeryturę z ZUS jak i mundurową.

Poniżej kolejny list Czytelnika w tej sprawie

Szanowny Panie Redaktorze

Ponieważ interesuje się Pan  problemem ujednolicenia uprawnień emerytalnch w służbach  mundurowych chciałem Panu przekazać ważna informację. Przy wyliczaniu emerytury cywilnej emerytowi mundurowemu ,,przed 1999 r." ZUS nie bierze pod uwagę lat pracy cywilnej ,które powiększyły niepełną emeryturę mundurową, ponieważ WBE nie przekazuje takiej informacji do ZUS .

Podam jaskrawy przykład tej nieprawidłowości .

Żołnierz, który odszedł na wcześniejszą  emeryturę mundurową po 15 latach czyli otrzymał 40% ostatniego uposażenia,  aby otrzymać pełną emeryturę mundurowa pracując w cywilu musi przepracować 26,9 lat ! /35 % : 1,3 za każdy  rok/ / 

Przeliczając  to na lata, jeśli  rozpoczął  służbę  w wieku 20 lat , to pełną emeryturę  otrzyma w wieku 65 lat . Pojawia się  pytanie czy w tym wieku może wypracować 2 emeryturę?

Składając w ZUS wniosek o 2-a emeryturę zostaje ona obliczona z użyciem  tych 26,9 lat które  już  powiększyły emeryturę mundurową ,a to znaczy że gdyby wprowadzono możliwość  pobierania 2 emerytur lata cywilne ,,pracowałyby podwójnie .

W mojej ocenie jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest wprowadzenie takiej samej zasady jaką   mają mundurowi po ,,1999 r."  tzn. każdy  system realizuje wyłącznie  swoje zobowiązania. MON wypłaca za lata słuzby , a ZUS za lata opłacania składek.

 Z wyrazami szacunku

Poszkodowani przez system emeryci nie mają prawa do dwóch emerytur

Są poszkodowani przez system emerytalny, o ile rozpoczęli służbę przed 1999 r. Dziś jak w każdej umowie o pracę ich wypłaty są pomniejszane o składki ZUS. Co w tym szczególnego? Jeżeli emeryt mundurowy rozpoczął służbę przed 1999 r., to nie może mieć drugiej emerytury cywilnej obok tej mundurowej - albo jedną albo drugą. Możliwość zwiększenia emerytury mundurowej o składki w ZUS jest ograniczona tzw. limitem 75% kwoty bazowej.

REKLAMA

REKLAMA

Pomimo braku możliwości skorzystania (praktycznej) ze składek w ZUS, praca cywilna emeryta mundurowego jest obciążana składkami ZUS. Pozostaje mu napisanie np. takiego listu do redakcji (i nic więcej):

Szanowny Panie,

Jestem emerytem mundurowym, który przesłużył w wojsku 39 lat i 6 miesięcy. Przeszedłem na emeryturę, osiągając również 60. rok życia. Po zakończeniu służby wojskowej w 2022 roku rozpocząłem pracę, z której potrącane są składki do ZUS.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami emerytalnymi nie otrzymam jednak emerytury cywilnej, ponieważ rozpocząłem służbę wojskową przed 1999 rokiem. Pomimo że nigdy przed wojskiem nie pracowałem i nie odprowadzano za mnie składek, nie mam możliwości wypracowania emerytury z ZUS.

W mojej ocenie, mimo że oddałem Ojczyźnie ponad 39 lat życia, jestem przez nią traktowany jak „dojna krowa” i żadna władza nie chce tego zmienić. Takich jak ja, którzy odsłużyli tzw. „maksa” i przed rozpoczęciem służby wojskowej nie mieli odprowadzanych składek do ZUS, jest wielu. Nie potrafię zrozumieć, dlaczego żadna rządząca partia nie chce się tym zająć, aby umożliwić nam skorzystanie ze składek potrącanych po uzyskaniu statusu emeryta, mimo że rozpoczęliśmy służbę wojskową przed 1999 rokiem.

Z poważaniem,

Wcześniejsze listy w tej sprawie:

Zobacz również:

Jak to jest z dwoma emeryturami w wojsku - cywilnej i mundurowej (kluczowy rok rozpoczęcia służby: przed 1999 r. albo po 1999 r.

Emeryt mundurowy dorabia na emeryturze. Są możliwe dwie ścieżki dla jego składek pobranych przez ZUS:

REKLAMA

1) rozpoczął służbę przed 2 stycznia 1999 r. - ma jedną emeryturę mundurową. Co się dzieje ze składkami do ZUS?

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zgodnie z art. 14 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, emerytowi uprawnionemu do emerytury obliczonej na podstawie art. 15 dolicza się do wysługi emerytalnej przypadające po zwolnieniu ze służby okresy zatrudnienia (przebyte przed dniem 1 stycznia 1999 r. w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy) i okresy opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia (po dniu 31 grudnia 1998 r.). Okresy te uwzględnia się, jeżeli emerytura wynosi mniej niż 75% podstawy wymiaru i emeryt ukończył 55 lat życia – mężczyzna i 50 lat życia – kobieta albo stał się inwalidą. Za każdy rok okresu zatrudnienia lub ubezpieczenia zaliczonego do wysługi emerytalnej emeryturę obliczoną na podstawie art. 15 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin zwiększa się o 1,3% podstawy jej wymiaru.

2) rozpoczął służbę po 2 stycznia 1999 r. służbę emeryt mundurowy teoretycznie może mieć emeryturę cywilną obok emerytury wojskowej. Ale jak opisuje poniżej nasz Czytelnik nie jest to takie proste.

Autopromocja

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

