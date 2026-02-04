Emeryci mundurowi proponują łączenia emerytur cywilnych i mundurowych [List]

Szanowny Panie Redaktorze

Ponieważ interesuje się Pan problemem ujednolicenia uprawnień emerytalnch w służbach mundurowych chciałem Panu przekazać ważna informację. Przy wyliczaniu emerytury cywilnej emerytowi mundurowemu ,,przed 1999 r." ZUS nie bierze pod uwagę lat pracy cywilnej ,które powiększyły niepełną emeryturę mundurową, ponieważ WBE nie przekazuje takiej informacji do ZUS .

Podam jaskrawy przykład tej nieprawidłowości .

Żołnierz, który odszedł na wcześniejszą emeryturę mundurową po 15 latach czyli otrzymał 40% ostatniego uposażenia, aby otrzymać pełną emeryturę mundurowa pracując w cywilu musi przepracować 26,9 lat ! /35 % : 1,3 za każdy rok/ /

Przeliczając to na lata, jeśli rozpoczął służbę w wieku 20 lat , to pełną emeryturę otrzyma w wieku 65 lat . Pojawia się pytanie czy w tym wieku może wypracować 2 emeryturę?

Składając w ZUS wniosek o 2-a emeryturę zostaje ona obliczona z użyciem tych 26,9 lat które już powiększyły emeryturę mundurową ,a to znaczy że gdyby wprowadzono możliwość pobierania 2 emerytur lata cywilne ,,pracowałyby podwójnie .

W mojej ocenie jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest wprowadzenie takiej samej zasady jaką mają mundurowi po ,,1999 r." tzn. każdy system realizuje wyłącznie swoje zobowiązania. MON wypłaca za lata słuzby , a ZUS za lata opłacania składek.

Z wyrazami szacunku