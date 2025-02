SN: Zachowek 250 000 zł a wydziedziczenia kilkuletniego dziecka. Dorośli do swoich sporów o pieniądze nie mogą mieszać przedszkolaków

Przykład

Pani Joanna przed śmiercią wydziedziczyła syna i swojego wnuka. Jedynym spadkobiercą uczyniła córkę. Jako przyczynę wydziedziczenia syna Pani Joanna wskazała brak opieki. Sąd - po śmierci Pani Joanny- podważył zapisy testamentu co do wydziedziczenia wnuka. Wnuk ma roszczenie (reprezentują go rodzice) do siostry o zachowek o wartości 250 000 zł. I ta musi to roszczenie zaspokoić.