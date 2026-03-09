REKLAMA

Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Spadki » Dług nie znika po śmierci dłużnika, a wierzyciel może tak jak rodzina zmarłego wszcząć postępowanie spadkowe

Dług nie znika po śmierci dłużnika, a wierzyciel może tak jak rodzina zmarłego wszcząć postępowanie spadkowe

09 marca 2026, 18:33
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
przerwanie biegu przedawnienia, stwierdzenie nabycia spadku, uchwała Sądu Najwyższego, śmierć dłużnika, windykacja, dziedziczenie
Dług nie znika po śmierci dłużnika, a wierzyciel może tak jak rodzina zmarłego wszcząć postępowanie spadkowe
Shutterstock

Wierzyciel, który nawet po śmierci dłużnika składa do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, może łatwo przerwać bieg przedawnienia swojej należności. SN w uchwale z 11 lutego 2026 r. (sygn. III CZP 27/25) dopiero co rozwikłał istotny problem prawny w sferze windykacji długów. Ale postawił warunek - wszczęcie takiej sprawy musi spełniać warunek "niezbędności". Co to oznacza? Tłumaczymy.

Śmierć dłużnika nie kończy sprawy - ale komplikuje ją poważnie, z tym że jest wyjście

Na gruncie polskiego prawa cywilnego zobowiązania majątkowe zmarłego nie wygasają z chwilą jego śmierci. Zgodnie z art. 922 Kodeksu cywilnego długi wchodzą w skład spadku i co do zasady przechodzą na spadkobierców. Wierzyciel, który chce odzyskać swoje pieniądze, staje jednak przed poważnym problemem praktycznym - musi ustalić, kto odziedziczył majątek i zobowiązania po zmarłym dłużniku. Dopóki tego nie zrobi, nie wie, przeciwko komu skierować pozew. Tymczasem termin przedawnienia biegnie dalej, niezależnie od trudności, z jakimi mierzy się wierzyciel.

Problem robi się szczególnie dotkliwy, gdy dłużnik umiera na krótko przed upływem terminu przedawnienia. Wierzyciel nie może pozwać masy spadkowej - potrzebuje skonkretyzowanych podmiotów. Jedynym sposobem na ich wskazanie jest w wielu przypadkach złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, do czego uprawnia go art. 1025 § 1 k.c. jako osobę posiadającą interes prawny.

WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI - SKUTECZNE DOCHODZENIE ZAPŁATY

Rozbieżności w orzecznictwie, które wymagały rozstrzygnięcia

Zagadnienie prawne, które trafiło do Sądu Najwyższego, dotyczyło wykładni art. 123 § 1 pkt 1 Kodeksu cywilnego. Przepis ten stanowi, że bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Kluczowe było słowo „bezpośrednio" - i to ono dzieli prawników.

Część doktryny i orzecznictwa stoi na stanowisku, że postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku ma charakter wyłącznie przygotowawczy. Nie służy przecież wprost dochodzeniu zapłaty, lecz jedynie identyfikacji osób, od których wierzyciel mógłby tej zapłaty żądać. Zwolennicy tego poglądu twierdzą, że wniosek spadkowy nie spełnia warunku bezpośredniości, a zatem nie przerywa biegu przedawnienia.

Przeciwny obóz argumentuje, że bez ustalenia kręgu spadkobierców wierzyciel jest faktycznie pozbawiony możliwości dochodzenia swoich praw, co czyni wniosek spadkowy koniecznym ogniwem w łańcuchu czynności zmierzających do zaspokojenia roszczenia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

przerwanie biegu przedawnienia, stwierdzenie nabycia spadku, uchwała Sądu Najwyższego, śmierć dłużnika, windykacja, dziedziczenie

Śmierć dłużnika nie oznacza wygaśnięcia długu. Nawet, jeżeli rodzina nie przeprowadza postępowania spadkowego, wierzyciel zmarłego może zrobić to za nich

Shutterstock

Co dokładnie orzekł Sąd Najwyższy w ostatniej uchwale na temat przerwania biegu przedawnienia wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku?

W uchwale podjętej 11 lutego 2026 r. w składzie trzech sędziów (sygn. akt III CZP 27/25) Sąd Najwyższy stanął po stronie wierzycieli - ale nie bezwarunkowo. SN orzekł, że złożenie przez wierzyciela wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym dłużniku przerywa bieg terminu przedawnienia roszczenia, jeżeli jest ono niezbędne dla dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia tego roszczenia.

Dotychczas opublikowano jedynie sentencję uchwały oraz komunikat prasowy Sądu Najwyższego. Szczegółowe pisemne uzasadnienie, które pozwoli pełniej zrozumieć tok rozumowania składu orzekającego, nie zostało jeszcze udostępnione.

Co orzeczenie SN oznacza dla wierzycieli i spadkobierców?

Uchwała Sądu Najwyższego ma doniosłe znaczenie praktyczne. Przede wszystkim daje wierzycielom realne narzędzie ochrony przed przedawnieniem w sytuacji, gdy śmierć dłużnika uniemożliwia szybkie wytoczenie powództwa. Dotychczas wielu wierzycieli traciło roszczenia nie dlatego, że byli nieaktywni, ale dlatego, że potrzebowali czasu na ustalenie następców prawnych dłużnika.

Dla spadkobierców uchwała oznacza, że odziedziczone długi mogą być skutecznie dochodzone nawet wtedy, gdy od powstania roszczenia minęło sporo czasu. Warto jednak podkreślić, że spadkobiercy nadal dysponują innymi instrumentami ochrony - mogą odrzucić spadek w ustawowym terminie albo przyjąć go z dobrodziejstwem inwentarza, ograniczając swoją odpowiedzialność do wartości odziedziczonego majątku.

Choć uchwała SN podjęta w składzie trzech sędziów nie ma formalnej mocy zasady prawnej wiążącej inne sądy, w praktyce stanowi bardzo silną wskazówkę interpretacyjną. Sądy powszechne z dużym prawdopodobieństwem będą się nią kierować, rozstrzygając analogiczne sprawy. Na pełną ocenę skutków orzeczenia trzeba będzie poczekać do publikacji uzasadnienia, które z pewnością doprecyzuje kryteria oceny przesłanki niezbędności.

Podsumowanie artykuły w pytania i odpowiedziach (FAQ):

Czy długi zmarłego wygasają z chwilą śmierci zgodnie z art. 922 Kodeksu cywilnego?

Zobowiązania majątkowe zmarłego nie wygasają z chwilą jego śmierci. Zgodnie z art. 922 Kodeksu cywilnego długi wchodzą w skład spadku i co do zasady przechodzą na spadkobierców.

Czy wniosek wierzyciela o stwierdzenie nabycia spadku przerywa przedawnienie roszczenia?

Sąd Najwyższy 11 lutego 2026 r. (III CZP 27/25) orzekł, że złożenie przez wierzyciela wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym dłużniku przerywa bieg terminu przedawnienia roszczenia, jeżeli jest ono niezbędne dla dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia tego roszczenia.

Jaki przepis określa „bezpośredniość” czynności przerywającej bieg przedawnienia?

Art. 123 § 1 pkt 1 Kodeksu cywilnego: bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia.

Czy wierzyciel może złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym dłużniku na podstawie art. 1025 § 1 k.c.?

Wierzyciel jest do tego uprawniony jako osoba posiadająca interes prawny. W wielu przypadkach to jedyny sposób na wskazanie spadkobierców dłużnika.

Czy uchwała Sądu Najwyższego z 11 lutego 2026 r. (III CZP 27/25) ma moc zasady prawnej wiążącej sądy?

Uchwała podjęta w składzie trzech sędziów nie ma formalnej mocy zasady prawnej wiążącej inne sądy, ale w praktyce stanowi bardzo silną wskazówkę interpretacyjną.

Źródło: Sąd Najwyższy

Źródło: INFOR
Prawo
