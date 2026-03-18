REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Spadki » Dłużnik nie żyje, ale co z długiem? Rodzina zmarłego nie musi nic robić, ale wierzyciel ich wyręczy w postępowaniu spadkowym i zapuka do drzwi

Dłużnik nie żyje, ale co z długiem? Rodzina zmarłego nie musi nic robić, ale wierzyciel ich wyręczy w postępowaniu spadkowym i zapuka do drzwi

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
18 marca 2026, 11:31
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
przerwanie biegu przedawnienia, stwierdzenie nabycia spadku, uchwała Sądu Najwyższego, śmierć dłużnika, windykacja, dziedziczenie, spadkobiercy, wierzytelność, dług
Dłużnik nie żyje, ale co z długiem? Rodzina zmarłego nie musi nic robić, ale wierzyciel ich wyręczy w postępowaniu spadkowym i zapuka do drzwi
REKLAMA

REKLAMA

SN w świeżej w uchwale z 11 lutego 2026 r. (sygn. III CZP 27/25) powiedział wyraźnie, co może wierzyciel zmarłego. Są oczywiście warunki, w tym "niezbędność" - ale nawet bez wiedzy rodziny zmarłego dłużnika, wierzyciel może złożyć do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku i dalej egzekwować dług od spadkobierców. Co więcej - nie zapłaci wiele, bo opłata za wniosek to tylko 100 zł.

rozwiń >

Śmierć dłużnika nie kończy z długiem - wierzyciel ma proste wyjście, nawet gdy spadkobiercy nie uporządkują prawnie dziedziczenia

Na gruncie polskiego prawa cywilnego zobowiązania majątkowe zmarłego nie wygasają z chwilą jego śmierci. Zgodnie z art. 922 Kodeksu cywilnego długi wchodzą w skład spadku i co do zasady przechodzą na spadkobierców. Wierzyciel, który chce odzyskać swoje pieniądze, staje jednak przed poważnym problemem praktycznym - musi ustalić, kto odziedziczył majątek i zobowiązania po zmarłym dłużniku. Dopóki tego nie zrobi, nie wie, przeciwko komu skierować pozew. Tymczasem termin przedawnienia biegnie dalej, niezależnie od trudności, z jakimi mierzy się wierzyciel.

REKLAMA

REKLAMA

Problem robi się szczególnie dotkliwy, gdy dłużnik umiera na krótko przed upływem terminu przedawnienia. Wierzyciel nie może pozwać masy spadkowej - potrzebuje skonkretyzowanych podmiotów. Jedynym sposobem na ich wskazanie jest w wielu przypadkach złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, do czego uprawnia go art. 1025 § 1 k.c. jako osobę posiadającą interes prawny.

Rozbieżności w orzecznictwie, które wymagały rozstrzygnięcia

Zagadnienie prawne, które trafiło do Sądu Najwyższego, dotyczyło wykładni art. 123 § 1 pkt 1 Kodeksu cywilnego. Przepis ten stanowi, że bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Kluczowe było słowo „bezpośrednio" - i to ono dzieli prawników.

Część doktryny i orzecznictwa stoi na stanowisku, że postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku ma charakter wyłącznie przygotowawczy. Nie służy przecież wprost dochodzeniu zapłaty, lecz jedynie identyfikacji osób, od których wierzyciel mógłby tej zapłaty żądać. Zwolennicy tego poglądu twierdzą, że wniosek spadkowy nie spełnia warunku bezpośredniości, a zatem nie przerywa biegu przedawnienia.

REKLAMA

Przeciwny obóz argumentuje, że bez ustalenia kręgu spadkobierców wierzyciel jest faktycznie pozbawiony możliwości dochodzenia swoich praw, co czyni wniosek spadkowy koniecznym ogniwem w łańcuchu czynności zmierzających do zaspokojenia roszczenia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

przerwanie biegu przedawnienia, stwierdzenie nabycia spadku, uchwała Sądu Najwyższego, śmierć dłużnika, windykacja, dziedziczenie, spadkobiercy, wierzytelność, dług

Śmierć dłużnika to nie koniec długu. Nawet, jeżeli rodzina nie zrobi nic przed sądem, to wierzyciel zmarłego może wszcząć sprawę za nich, jeżeli wykaże "niezbędność"

Co dokładnie orzekł Sąd Najwyższy w ostatniej uchwale na temat przerwania przez wierzyciela biegu przedawnienia wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku?

W uchwale podjętej 11 lutego 2026 r. w składzie trzech sędziów (sygn. akt III CZP 27/25) Sąd Najwyższy stanął po stronie wierzyciela - ale nie bezwarunkowo. SN orzekł, że złożenie przez wierzyciela wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym dłużniku przerywa bieg terminu przedawnienia roszczenia, jeżeli jest ono niezbędne dla dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia tego roszczenia.

Dotychczas opublikowano jedynie sentencję uchwały oraz komunikat prasowy Sądu Najwyższego. Szczegółowe pisemne uzasadnienie, które pozwoli pełniej zrozumieć tok rozumowania składu orzekającego, nie zostało jeszcze udostępnione.

Opłata sądowa to jedyne 100 zł - to niewielka cena dla wierzyciela za możliwość windykacji długu od rodziny zmarłego

Warto pamiętać, że opłata sądowa od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku wynosi jedynie 100 zł (oraz 5 zł opłaty za wpis orzeczenia do rejestru spadkowego). Jeżeli więc spadkobiercy dłużnika liczą na to, że wierzyciel nie podejmie się prowadzenia takiej sprawy i nie będzie nic składał do sądu, bo to droga impreza i same koszty, także na prawników - to się przeliczą.

Tym bardziej, że sprawa o stwierdzenie nabycia spadku rządzi się swoimi prawami. Oczywiście nadal wierzyciel-wnioskodawca musi podjąć inicjatywę, przedstawić sądowi informacje oraz dowody na istnienie wierzytelności, aby wykazać interes w prowadzeniu takiego postępowania. Ale wiele dowodów już po wszczęciu sprawy sąd będzie podejmował już z urzędu. Stwierdzenie nabycia spadku jest bowiem rodzajem postępowania, gdzie sąd musi dążyć do ustalenia prawdy obiektywnej i niekiedy jest w stanie wyręczyć wnioskodawcę w inicjatywie dowodowej - może zarządzać z urzędu przeprowadzenie dowodów niezbędnych dla istotnych ustaleń. To oznacza, że wierzyciel z powodzeniem może taką sprawę wszcząć i doprowadzić do końca nawet bez ponoszenia kosztów na prawnika, szczególnie gdy stan faktycznie sprawy nie jest szczególnie skomplikowany. Może się okazać, że te 100 zł będzie nawet jedynym kosztem, jaki będzie musiał ponieść, aby już formalnie przenieść dług na spadkobierców za pomocą orzeczenia stwierdzającego nabycie spadku.

Jakie są praktyczne skutki orzeczenia Sądu Najwyższego dla wierzycieli i spadkobierców?

Uchwała Sądu Najwyższego ma kolosalne znaczenie. Przede wszystkim daje wierzycielom realne narzędzie ochrony przed przedawnieniem w sytuacji, gdy śmierć dłużnika uniemożliwia szybkie wytoczenie powództwa. Dotychczas wielu wierzycieli traciło roszczenia nie dlatego, że byli nieaktywni, ale dlatego, że potrzebowali czasu na ustalenie następców prawnych dłużnika.

Dla spadkobierców uchwała oznacza, że odziedziczone długi mogą być skutecznie dochodzone nawet wtedy, gdy od powstania roszczenia minęło sporo czasu. Warto jednak podkreślić, że spadkobiercy nadal dysponują innymi instrumentami ochrony - mogą odrzucić spadek w ustawowym terminie albo przyjąć go z dobrodziejstwem inwentarza, ograniczając swoją odpowiedzialność do wartości odziedziczonego majątku.

Choć uchwała SN podjęta w składzie trzech sędziów nie ma formalnej mocy zasady prawnej wiążącej inne sądy, w praktyce stanowi bardzo silną wskazówkę interpretacyjną. Sądy powszechne z dużym prawdopodobieństwem będą się nią kierować, rozstrzygając analogiczne sprawy. Na pełną ocenę skutków orzeczenia trzeba będzie poczekać do publikacji uzasadnienia, które z pewnością doprecyzuje kryteria oceny przesłanki niezbędności.

Podsumowanie artykułu w pytaniach i odpowiedziach (FAQ):

Czy długi zmarłego wygasają z chwilą śmierci zgodnie z art. 922 Kodeksu cywilnego?

Zobowiązania majątkowe zmarłego nie wygasają z chwilą jego śmierci. Zgodnie z art. 922 Kodeksu cywilnego długi wchodzą w skład spadku i co do zasady przechodzą na spadkobierców.

Czy wniosek wierzyciela o stwierdzenie nabycia spadku przerywa przedawnienie roszczenia?

Sąd Najwyższy 11 lutego 2026 r. (III CZP 27/25) orzekł, że złożenie przez wierzyciela wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym dłużniku przerywa bieg terminu przedawnienia roszczenia, jeżeli jest ono niezbędne dla dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia tego roszczenia.

Jaki przepis określa „bezpośredniość” czynności przerywającej bieg przedawnienia?

Art. 123 § 1 pkt 1 Kodeksu cywilnego: bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia.

Czy wierzyciel może złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym dłużniku na podstawie art. 1025 § 1 k.c.?

Wierzyciel jest do tego uprawniony jako osoba posiadająca interes prawny. W wielu przypadkach to jedyny sposób na wskazanie spadkobierców dłużnika.

Czy uchwała Sądu Najwyższego z 11 lutego 2026 r. (III CZP 27/25) ma moc zasady prawnej wiążącej sądy?

Uchwała podjęta w składzie trzech sędziów nie ma formalnej mocy zasady prawnej wiążącej inne sądy, ale w praktyce stanowi bardzo silną wskazówkę interpretacyjną.

Ile wynosi opłata sądowa od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku?

Opłata sądowa od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku wynosi 100 zł. Do tego trzeba uiścić jeszcze 5 zł opłaty za umieszczenie orzeczenia stwierdzającego nabycie spadku w Rejestrze Spadkowym.

Źródło: Sąd Najwyższy

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA