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Czerwona teczka. Czym różni się od testamentu i jak ją przygotować?

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06 października 2026, 15:15
Wioleta Matela-Marszałek
oprac. Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji, dziennikarka, redaktorka, prawniczka, adwokatka (niewykonująca zawodu)
Co to jest czerwona teczka?
Co to jest czerwona teczka?
Shutterstock

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Często zastanawiamy się nad tym jak zabezpieczyć rodzinę na wypadek naszej śmierci i czy trzeba sporządzić testament. Czy warto zdecydować się na przygotowanie czerwonej teczki? Na czym polega takie rozwiązanie i w jakich sytuacjach może okazać się pomocne? Czym czerwona teczka różni się od testamentu?

Co oznacza czerwona teczka?

Czerwona teczka jest jednym ze sposobów uporządkowania najważniejszych dokumentów na wypadek naszej śmierci czy nagłej choroby. Chodzi o to, by ułatwić bliskim załatwienie niezbędnych formalności. W praktyce często nie mamy wiedzy o tym, jakie rachunki bankowe posiadają nasi krewni, kto ma dostęp do dokumentacji medycznej, jakie jest zadłużenie posiadanych nieruchomości itp.

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Z tego powodu eksperci finansowi coraz częściej rekomendują przygotowanie tzw. czerwonej teczki, zawierającej m.in. informacje o sporządzonym testamencie lub jego braku, niezbędne pełnomocnictwa, upoważnienia, listę przyjmowanych leków, dokumenty o rachunkach bankowych czy lokatach.

Jakie dokumenty umieścić w czerwonej teczce?

Teczkę można podzielić na sekcje i na początku sporządzić krótką instrukcję.

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Ważne

Ale uwaga! W teczce nie umieszczamy żadnych loginów i haseł ani numerów PIN, szczególnie do kont bankowych i kart płatniczych.

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Przykład

Co ważne, nie ma uniwersalnej listy informacji, jakie powinniśmy umieścić w czerwonej teczce. Przykładowo, mogą to być:

  • polisy na życie;
  • informacje o nieruchomościach i posiadanych pojazdach;
  • umowy kredytowe;
  • informacja o pozostawieniu testamentu;
  • numery kontaktowe firm serwisowych zajmujących się mieszkaniem;
  • dokumenty związane z pracą i kontakt do pracodawcy.

Jak przechowywać czerwoną teczkę?

Bezpieczne i poufne przechowywanie tzw. czerwonej teczki jest bardzo ważne. Może to być na przykład zamykana szafka. Dobrym rozwiązaniem jest też umieszczenie w czerwonej teczce kopii dokumentów, a oryginałów u notariusza bądź w sejfie. Jeśli przechowujemy dane cyfrowo, muszą być one zaszyfrowane.

Ważne

Powinniśmy mieć świadomość, że teczka czy segregator „na wszelki wypadek” zawiera wiele danych osobowych, w tym dane wrażliwe, które musimy szczególnie chronić i zabezpieczyć przed dostępem do nich osób nieuprawnionych.

Zawartość czerwonej teczki trzeba też przeglądać i aktualizować.

Czym czerwona teczka różni się od testamentu?

Czerwona teczka zawiera jedynie istotne informacje ułatwiające przeprowadzenie spraw spadkowych, nie decyduje natomiast o kręgu spadkobierców. Jeśli chcemy samodzielnie wskazać, kto będzie po nas dziedziczył, trzeba sporządzić testament. Najpewniejszą formą jest spisanie testamentu notarialnego i zarejestrowanie go w NORT (Notarialnym Rejestrze Testamentów). Można też sporządzić i podpisać testament własnoręcznie. Gdy spadkodawca testamentu nie pozostawi albo żadna ze wskazanych w nim osób nie zechce bądź nie będzie mogła zostać spadkobiercą, to dziedziczenie odbędzie się według porządku ustawowego.

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Źródło: INFOR
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