Spadek, darowizna czy dożywocie? Adwokat radzi jak przekazać majątek, żeby nie zostawić rodzinie problemów

Przekazanie mieszkania dziecku, darowizna oszczędności czy pozostawienie majątku w spadku – każda z tych decyzji może mieć konsekwencje nie tylko finansowe, lecz także rodzinne. Brak wcześniejszych ustaleń często prowadzi do sporów między rodzeństwem, roszczeń o zachowek i niepewności co do przyszłości nieruchomości. Jak wskazuje adw. Katarzyna Gabrysiak, warto uporządkować sprawy majątkowe jeszcze za życia, wybierając rozwiązanie, które uwzględnia zarówno potrzeby właściciela, jak i sytuację przyszłych spadkobierców.

rozwiń >

Dobre intencje to za mało - trzeba znać jeszcze skutki prawne

Decyzje dotyczące majątku rodzinnego często odkładamy na później. Rozmowa o tym, kto odziedziczy mieszkanie, komu przekazać oszczędności albo jak zabezpieczyć bliską osobę na starość, bywa trudna. Rodzice nie chcą wzbudzać poczucia niesprawiedliwości u dzieci, a dorosłe dzieci nie zawsze wiedzą, czy i w jaki sposób poruszyć ten temat. Tymczasem brak ustaleń nie oznacza, że problem zniknie. Może jedynie sprawić, że decyzje zostaną podjęte później, już w okolicznościach sprzyjających konfliktom.



– W sprawach majątkowych rodziny często kierują się dobrymi intencjami, ale nie zawsze przewidują prawne skutki swoich decyzji. Rodzic chce pomóc dziecku, przekazuje mu mieszkanie w drodze darowizny i zakłada, że pozostali członkowie rodziny zaakceptują tę decyzję. Tymczasem po latach może pojawić się pytanie o zachowek, rozliczenie darowizny albo sposób podziału pozostałego majątku. Dlatego planowanie sukcesji powinno uwzględniać nie tylko to, komu chcemy coś przekazać, ale również to, jakie skutki ta decyzja wywoła w przyszłości – mówi adw. Katarzyna Gabrysiak.

REKLAMA

REKLAMA

Spadek czy darowizna – czym różnią się te rozwiązania?

Podstawowa różnica polega na tym, kiedy dochodzi do przekazania majątku. W przypadku dziedziczenia majątek, wraz z ewentualnymi długami, przechodzi na spadkobierców po śmierci spadkodawcy, zgodnie z zasadami dziedziczenia ustawowego lub testamentem. Darowizna pozwala natomiast przekazać określone składniki majątku jeszcze za życia.



Darowizna może być sposobem na wsparcie dziecka, na przykład przy zakupie pierwszego mieszkania, albo na wcześniejsze przekazanie nieruchomości, którą rodzic chce przeznaczyć dla konkretnej osoby. Pozwala również obserwować, jak obdarowany korzysta z przekazanego majątku, i wcześniej uporządkować część spraw rodzinnych.



Nie oznacza to jednak, że darowizna automatycznie rozwiązuje wszystkie kwestie związane z dziedziczeniem. Przekazanie mieszkania jednemu dziecku nie wyklucza późniejszych roszczeń innych uprawnionych do zachowku. Darowizny dokonane za życia są co do zasady uwzględniane przy obliczaniu zachowku. Darowizna na rzecz dziecka, które później dziedziczy, jest doliczana bez względu na to, ile lat minęło od jej dokonania, a jej wartość ustala się według aktualnych cen, a nie cen z dnia darowizny. Osoba uprawniona może domagać się zapłaty, jeśli nie otrzymała należnej jej kwoty.



- Darowizna jest realnym przekazaniem majątku, a nie tylko deklaracją, że dana osoba otrzyma go w przyszłości. Po jej dokonaniu darczyńca co do zasady przestaje być właścicielem przekazanego składnika. Dlatego szczególnie w przypadku mieszkania lub domu trzeba zastanowić się, czy chcemy przekazać własność już teraz, czy przede wszystkim zabezpieczyć przyszłość bliskich po naszej śmierci. To dwie różne potrzeby, które mogą wymagać innych rozwiązań prawnych - podkreśla adwokat.

Testament daje możliwość zaplanowania dziedziczenia, ale nie zawsze eliminuje spory

Jeżeli właściciel chce zachować majątek do końca życia, a jednocześnie zdecydować, kto otrzyma go w przyszłości, jednym z podstawowych narzędzi jest testament. Pozwala wskazać spadkobierców inaczej niż wynikałoby to z dziedziczenia ustawowego, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów.



Sporządzenie testamentu nie oznacza jednak, że osoby najbliższe, które zostały pominięte, nie będą mogły dochodzić żadnych roszczeń. W określonych sytuacjach małżonkowi, zstępnym, a także rodzicom spadkodawcy, którzy dziedziczyliby z ustawy, może przysługiwać zachowek. Co do zasady wynosi on połowę wartości udziału spadkowego, który przypadłby danej osobie przy dziedziczeniu ustawowym. W przypadku osób małoletnich lub trwale niezdolnych do pracy jest to dwie trzecie tej wartości.



Właśnie dlatego testament powinien być elementem przemyślanego planu, a nie jedynym działaniem podejmowanym w celu uniknięcia konfliktu. Istotne jest również ustalenie, jaki majątek pozostanie w chwili śmierci, jakie darowizny zostały wcześniej dokonane i kto może być uprawniony do zachowku.



– Wiele osób uważa, że jeśli sporządzą testament i zapiszą mieszkanie jednemu dziecku, sprawa będzie zamknięta. Nie zawsze tak jest. Testament pozwala określić, kto ma dziedziczyć, ale sam w sobie nie wyłącza roszczeń o zachowek. Dlatego przed podjęciem decyzji warto spojrzeć na cały majątek i sytuację rodzinną, a nie tylko na jeden składnik, na przykład mieszkanie – wyjaśnia adw. Katarzyna Gabrysiak.

Umowa dożywocia – sposób na przekazanie nieruchomości i zabezpieczenie jej dotychczasowego właściciela

Szczególną uwagę warto zwrócić na umowę dożywocia. Może być ona rozważana przede wszystkim wtedy, gdy właściciel nieruchomości chce przekazać ją bliskiej osobie, ale jednocześnie potrzebuje zagwarantowania sobie utrzymania, pomocy lub możliwości dalszego zamieszkiwania.

REKLAMA

W odróżnieniu od darowizny umowa dożywocia nie jest nieodpłatnym przekazaniem majątku. Właściciel przenosi własność nieruchomości na nabywcę w zamian za zobowiązanie do zapewnienia mu dożywotniego utrzymania. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeśli umowa nie stanowi inaczej, obowiązki nabywcy mogą obejmować przyjęcie zbywcy jako domownika, zapewnienie wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, pomoc i pielęgnację w chorobie oraz pokrycie kosztów pogrzebu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zakres tych obowiązków warto dokładnie dopasować do sytuacji stron i opisać w akcie notarialnym. Można w nim określić między innymi zasady korzystania z nieruchomości, zakres pomocy, udział w kosztach utrzymania czy sposób realizowania uzgodnionych świadczeń.

– Umowa dożywocia może być rozwiązaniem dla osoby, która chce przekazać mieszkanie lub dom, ale nie chce pozostać bez zabezpieczenia na dalsze lata życia. W przeciwieństwie do zwykłej darowizny przekazanie nieruchomości wiąże się tu z konkretnym zobowiązaniem nabywcy wobec dotychczasowego właściciela. To ważna różnica: osoba przekazująca nieruchomość nie opiera się wyłącznie na rodzinnej obietnicy pomocy, lecz zyskuje uprawnienia wynikające z umowy – wskazuje adw. Katarzyna Gabrysiak.

Umowa dożywocia może również wpływać na rozliczenia rodzinne po śmierci zbywcy. Ponieważ jest umową odpłatną, a nie darowizną, nieruchomość przekazana na jej podstawie jest co do zasady traktowana inaczej przy obliczaniu zachowku niż nieruchomość podarowana. Nie należy jednak traktować tego jako uniwersalnego sposobu na wyłączenie wszelkich roszczeń. Skutki konkretnej umowy zależą od jej treści i okoliczności, dlatego przed jej zawarciem warto skonsultować się z prawnikiem i notariuszem.

Trzeba też pamiętać, że dożywocie nie zawsze będzie korzystniejsze dla każdej ze stron. Nabywca przejmuje własność nieruchomości, ale jednocześnie przyjmuje na siebie obowiązki, które mogą trwać przez wiele lat. Ich zakres powinien być realny do wykonania i jasno określony.

Darowizna mieszkania dziecku – czy rodzic może nadal w nim mieszkać?

Jedną z najczęstszych sytuacji jest przekazanie mieszkania dorosłemu dziecku przy jednoczesnym zamiarze dalszego zamieszkiwania w lokalu przez rodzica. Sam fakt, że rodzic mieszka w nieruchomości po darowiźnie, nie oznacza jeszcze, że ma zagwarantowane prawo do pozostania w niej przez całe życie.

Dlatego przy przekazywaniu nieruchomości warto rozważyć ustanowienie służebności osobistej mieszkania lub odpowiedniego prawa użytkowania. Takie zabezpieczenie może dać darczyńcy określone uprawnienia do korzystania z lokalu, ale nie jest tym samym co umowa dożywocia, która wiąże przeniesienie własności z obowiązkiem zapewnienia utrzymania.

– Nie wystarczy ustne ustalenie, że rodzic będzie mógł mieszkać w przekazanym mieszkaniu do końca życia. Jeżeli jest to dla niego kluczowe, należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie prawne. W zależności od sytuacji może to być służebność mieszkania albo umowa dożywocia. Wybór powinien wynikać z tego, czy chodzi przede wszystkim o prawo do korzystania z lokalu, czy również o obowiązek zapewniania utrzymania i pomocy – zaznacza ekspertka.

Darowizna może wpłynąć na relacje między rodzeństwem

W rodzinach, w których jest kilkoro dzieci, przekazanie mieszkania lub znacznej kwoty jednemu z nich często rodzi pytania o sprawiedliwość. Rodzic może uznać, że jedno dziecko bardziej potrzebuje wsparcia, na przykład ze względu na sytuację życiową. Pozostałe mogą jednak postrzegać darowiznę jako uprzywilejowanie brata lub siostry.



Takie różnice w ocenie mogą przerodzić się w konflikt, zwłaszcza jeśli po śmierci rodzica pozostanie niewiele majątku do podziału. Dodatkowym źródłem nieporozumień bywa brak informacji o tym, czy wcześniejsza darowizna ma być uwzględniana przy rozliczeniach między spadkobiercami.



Warto zatem jasno komunikować motywy podejmowanych decyzji i – jeśli to możliwe – zadbać o dokumentację pokazującą, co zostało przekazane, komu i na jakich zasadach. Nie zawsze uda się uniknąć emocji, ale można ograniczyć niepewność i ryzyko późniejszych sporów.



– Prawo nie jest w stanie zagwarantować, że rodzina zgodzi się z każdą decyzją majątkową. Można jednak ograniczyć pole do nieporozumień. Pomaga w tym rozmowa, przejrzystość i właściwie przygotowane dokumenty. Jeśli rodzic chce wesprzeć jedno dziecko, powinien rozważyć również to, jak ta decyzja wpłynie na sytuację pozostałych oraz jakie roszczenia mogą powstać w przyszłości – mówi adw. Katarzyna Gabrysiak.

Jak uporządkować sprawy majątkowe jeszcze za życia?

Nie istnieje jedno rozwiązanie odpowiednie dla wszystkich rodzin. Wybór między testamentem, darowizną a umową dożywocia powinien zależeć między innymi od rodzaju majątku, sytuacji rodzinnej, potrzeb osoby przekazującej majątek i oczekiwań nabywcy.



Przed podjęciem decyzji warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Czy właściciel chce zachować pełną kontrolę nad nieruchomością do końca życia? Czy zależy mu na przekazaniu jej konkretnej osobie już teraz? Czy potrzebuje gwarancji dalszego zamieszkiwania lub pomocy? Czy małżonek albo inne dzieci mogą mieć roszczenia związane z przyszłym spadkiem? Czy przekazanie majątku jednej osobie pozostawi pozostałych spadkobierców bez istotnych składników majątku?



Istotne są również kwestie podatkowe i formalne. Darowizna w najbliższej rodzinie może korzystać ze zwolnienia z podatku po spełnieniu ustawowych warunków, ale w określonych sytuacjach konieczne jest dochowanie terminów i właściwe udokumentowanie przekazania pieniędzy. W przypadku nieruchomości darowizna oraz umowa dożywocia wymagają aktu notarialnego, a każda z tych form wywołuje inne skutki prawne i podatkowe.



– Najlepiej nie zaczynać od pytania: „Jak przekazać mieszkanie?”, lecz od ustalenia, co chcemy osiągnąć. Czy chodzi o pomoc dziecku, zabezpieczenie własnej starości, uniknięcie sporów, czy sprawiedliwy podział majątku między bliskich? Dopiero później należy dobrać instrument prawny. Wcześniejsze zaplanowanie sukcesji daje możliwość spokojnego porównania opcji, zamiast pozostawiania rodzinie decyzji podejmowanych pod presją czasu i emocji – podsumowuje adw. Katarzyna Gabrysiak.



Uporządkowanie spraw majątkowych nie musi oznaczać natychmiastowego przekazania całego majątku ani podejmowania decyzji wyłącznie z myślą o podatkach. Czasem wystarczy dobrze przygotowany testament, czasem darowizna z odpowiednim zabezpieczeniem prawa do mieszkania, a w innych przypadkach umowa dożywocia. Najważniejsze, aby decyzja była świadoma, dopasowana do sytuacji rodzinnej i podjęta z uwzględnieniem skutków, które mogą ujawnić się dopiero po latach.



Katarzyna Gabrysiak, adwokat z 26-letnim doświadczeniem

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Od lat skutecznie wspiera klientów indywidualnych i przedsiębiorców, prowadząc własną kancelarię adwokacką we Wrocławiu. Specjalizuje się w prawie nieruchomości, prawie bankowym oraz kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych. Łączy wiedzę prawniczą z praktycznym podejściem do biznesu, pomagając klientom podejmować bezpieczne i świadome decyzje.