Koniec podatku od spadków i kilkukrotnego płacenia daniny od tych samych składników majątku. Ustawa o podatku od spadków i darowizn – zmieni się w ustawę o podatku od darowizn

W dniu 9 października 2024 r., do laski marszałkowskiej, został złożony projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 825), zakładający całkowite zniesienie w polskim systemie prawim podatku od spadków. Projekt ten, ma położyć kres podwójnemu, a nawet kilkukrotnemu opodatkowywaniu przez państwo tych samych składników majątku. Jego pierwsze czytanie, ma odbyć się na posiedzeniu Sejmu, które zaplanowano na dzień 20 lutego br.

Zgodnie z ustawą z dnia 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn – wysokość podatku oraz to czy nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze:

dziedziczenia,

zapisu zwykłego lub dalszego zapisu,

zapisu windykacyjnego lub

polecenia testamentowego,

podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn lub czy mieści się w zakresie kwoty wolnej od ww. podatku, zależy od tego:

do której z trzech grup podatkowych, zalicza się spadkobierca oraz

oraz od wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych od spadkodawcy.

Ustawodawca – w ramach podatku od spadków i darowizn – wyróżnił trzy grupy podatkowe:

I grupę, do której zaliczają się osoby z najbliższej rodziny, tj. małżonek,

wstępni – czyli rodzice, dziadkowie lub pradziadkowie (również ci przysposabiający, a w odniesieniu do osób, które przebywają lub przebywały w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, odpowiednio – osoby tworzące rodzinę zastępczą, prowadzące rodzinny dom dziecka, pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej),

zstępni – czyli dzieci, wnuki lub prawnuki (również ci przysposobieni i ich zstępni, a w odniesieniu do osób tworzących rodzinę zastępczą, prowadzących rodzinny dom dziecka, pracujących z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, odpowiednio – osoby, które przebywają lub przebywały w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej),

ojczym i macocha,

teściowa i teść,

rodzeństwo,

pasierb i pasierbica oraz

zięć i synowa; II grupę, do której zaliczają się osoby z nieco dalszej rodziny, tj.: bratanek i siostrzenica,

wuj i ciotka,

dzieci, wnuki oraz prawnuki pasierbów,

małżonkowie pasierbów,

szwagrowie, szwagierki, jak również bratowe i ich małżonkowie oraz

małżonkowie innych zstępnych (czyli wnuki i prawnuki męża lub żony) oraz III grupę, do której zaliczają się inni nabywcy, niż wyżej wymienieni.

Od tego, do której z ww. grup podatkowych, zalicza się nabywca spadku, zależy kwota wolna od podatku, która wynosi odpowiednio:

w przypadku I grupy podatkowej – 36 120 zł, w przypadku II grupy podatkowej – 27 090 zł i odpowiednio w przypadku III grupy podatkowej – 5 733 zł.

W przypadku nieprzekroczenia ww. kwot – nie jest konieczne dokonywanie żadnego zgłoszenia do urzędu skarbowego, aby nabycie spadku lub zapisu nie było opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn.

Ważne Istotne jest jednak przy tym, że, aby zmieścić się w ww. kwotach wolnych od podatku – kwoty te, nie mogą zostać przekroczone po zsumowaniu wartości wszystkich rzeczy i praw majątkowych nabytych przez spadkobiercę od spadkodawcy w ciągu 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło nabycie spadku lub zapisu. Zsumowaniu podlegają również nabyte przez spadkobiercę – w ww. okresie, tj. jeszcze za życia spadkodawcy – darowizny od niego.

W przypadku, gdy wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych przez spadkobiercę od spadkodawcy, jak również w ciągu ostatnich 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło nabycie spadku lub zapisu – przekracza ww. kwoty wolne od podatku – nabycie spadku, podlega opodatkowaniu w zakresie nadwyżki ponad kwotę wolną, zgodnie z poniższymi stawkami podatkowymi1:

W przypadku I grupy podatkowej: jeżeli kwota nadwyżki ponad kwotę wolną (tj. ponad 36 120 zł) wynosi do 11 833 zł – podatek wynosić będzie 3%,

jeżeli kwota nadwyżki ponad kwotę wolną (tj. ponad 36 120 zł) wynosi od 11 833 – 23 665 zł – podatek wynosić będzie 335 zł i 5% od nadwyżki ponad 11 833 zł, a

jeżeli kwota nadwyżki ponad kwotę wolną (tj. ponad 36 120 zł) wynosi ponad 23 665 zł – podatek wynosić będzie 946,60 zł i 7% od nadwyżki ponad 23 665 zł; W przypadku II grupy podatkowej: jeżeli kwota nadwyżki ponad kwotę wolną (tj. ponad 27 090 zł) wynosi do 11 833 zł – podatek wynosić będzie 7%,

jeżeli kwota nadwyżki ponad kwotę wolną (tj. ponad 27 090 zł) wynosi od 11 833 – 23 665 zł – podatek wynosić będzie 828,40 zł i 9% od nadwyżki ponad 11 833 zł, a

jeżeli kwota nadwyżki ponad kwotę wolną (tj. ponad 27 090 zł) wynosi ponad 23 665 zł – podatek wynosić będzie 1 893,30 zł i 12% od nadwyżki ponad 23 665 zł; W przypadku III grupy podatkowej: jeżeli kwota nadwyżki ponad kwotę wolną (tj. ponad 5 733 zł) wynosi do 11 833 zł – podatek wynosić będzie 12%,

jeżeli kwota nadwyżki ponad kwotę wolną (tj. ponad 5 733 zł) wynosi od 11 833 – 23 665 zł – podatek wynosić będzie 1 420 zł i 16% od nadwyżki ponad 11 833 zł, a

jeżeli kwota nadwyżki ponad kwotę wolną (tj. ponad 5 733 zł) wynosi ponad 23 665 zł – podatek wynosić będzie 3 313,20 zł i 20% od nadwyżki ponad 23 665 zł.

Istnieje sposób, aby nabycie spadku lub zapisu od najbliższej rodziny, było zwolnione z opodatkowania bez ograniczenia kwotowego

W przypadku, gdy wartość majątku nabytego przez spadkobiercę, zsumowana z wartością rzeczy i praw majątkowych nabytych uprzednio od spadkodawcy (np. tytułem darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności) w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło nabycie spadku lub zapisu – przekracza kwotę wolną od podatku określoną dla I grupy podatkowej, tj. 36 120 zł i spadek został nabyty w ramach tzw. zerowej grupy podatkowej, tj. otrzymało się go po osobie z najbliższej rodziny, tj. po:

małżonku,

wstępnych – czyli rodzicach, dziadkach lub pradziadkach (również tych przysposabiających, a w odniesieniu do osób, które przebywają lub przebywały w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, odpowiednio – osób tworzących rodzinę zastępczą, prowadzących rodzinny dom dziecka, pracujących z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej),

zstępnych – czyli dzieciach, wnukach lub prawnukach (również tych przysposobionych i ich zstępnych, a w odniesieniu do osób tworzących rodzinę zastępczą, prowadzących rodzinny dom dziecka, pracujących z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, odpowiednio – osób, które przebywają lub przebywały w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej),

ojczymie lub macosze,

rodzeństwie albo

pasierbie lub pasierbicy,

można skorzystać ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, jeżeli spełni się poniższe warunki formalne.

W celu skorzystania ze zwolnienia, należy w ciągu 6 miesięcy od dnia:

uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku,

zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza albo

wydania europejskiego poświadczenia spadkowego,

w ramach którego – doszło do nabycia rzeczy lub praw majątkowych, których wartość (doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej samej osoby w roku, w którym nastąpiło nabycie spadku i w okresie 5 lat poprzedzających ten rok), przekracza kwotę 36 120 zł – zgłosić otrzymanie darowizny właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego (na formularzu SD-Z2).

Jeżeli natomiast – spadkobierca dowiedział się o otrzymaniu w spadku rzeczy lub praw majątkowych po upływie 6 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego – zachowa prawo do zwolnienia, pod warunkiem, że zgłosi ich nabycie naczelnikowi urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od otrzymania tej informacji oraz uprawdopodobni fakt, że dowiedział się o tym po terminie.

Ważne Każdy z nabywców spadku, musi złożyć do urzędu skarbowego oddzielne zgłoszenie SD-Z2.

Warto również zwrócić uwagę, że tzw. zerowa grupa podatkowa, która może skorzystać ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn bez ograniczenia kwotowego, różni się od I grupy podatkowej, ponieważ nie należą do niej teściowie, zięć i synowa. W przypadku zatem otrzymania spadku po ww. osobach, którego wartość przekraczałaby kwotę wolną od podatku określoną dla I grupy podatkowej (tj. 36 120 zł) – nie będzie można skorzystać z omawianego zwolnienia podatkowego dla najbliższej rodziny i spadek taki będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.

Do Sejmu trafił projekt ustawy zakładający całkowite zniesienie podatku od spadków

W dniu 9 października 2024 r., do laski marszałkowskiej, został złożony projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 825), zakładający całkowite zniesienie w polskim systemie prawym podatku od spadków. Autorami projektu jest grupa posłów Konfederacji. W projekcie tym, przewidziano wyłączenie z opodatkowania wszelkich zdarzeń prawnych związanych ze spadkobraniem, tj. dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego, a także zachowku. Nawet sama nazwa ustawy, ma zmienić się z aktualnej – ustawy z dnia 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn, na – ustawę z 28.07.1983 r. o podatku od darowizn.

Na posiedzeniu Sejmu, które odbędzie się w dniu 20 lutego br. – zaplanowano pierwsze czytanie ww. projektu. Już dziś, można jednak zapoznać się z jego treścią na stronie Sejmu.

W uzasadnieniu projektu, jego autorzy podkreślają, że – podatek spadkowy nie spełnia funkcji uszczelniania systemu podatkowego. Funkcję taką spełnia natomiast podatek od darowizn, poprzez przeciwdziałanie omijaniu podatku dochodowego czy praniu brudnych pieniędzy. Jednak w przypadku spadków – w ocenie autorów projektu – takie ryzyko nie występuje lub jest minimalne. Ludzie nie umierają bowiem w celu optymalizacji podatkowej.

Ponadto – jak argumentują posłowie Konfederacji – podatek od spadków jest formą podwójnego, a niekiedy nawet wielokrotnego opodatkowania majątku. Obciąża on bowiem dobra, które za życia spadkodawcy zostały już opodatkowane na różnych etapach akumulacji, zarówno podatkami dochodowymi, jak i innymi formami opodatkowania (w tym podatkami pośrednimi). Istnienie podatku spadkowego, prowadzi zatem do nakładania przez państwo dodatkowego obciążenia fiskalnego na już wcześniej opodatkowane zasoby majątkowe.

Jak podsumowują autorzy projektu – „sam fakt opodatkowania spadków pozostaje wysoce niemoralny. Jest to podatek nakładany w związku z rodzinnymi tragediami, często określany jako „podatek od wdów i sierot”. Obciąża majątki osób, które w trakcie swojego życia ciężko pracowały i odprowadzały podatki od swoich zarobków. (…) Podatek spadkowy jest również demoralizujący dla społeczeństwa. Zniechęca do oszczędzania i gromadzenia kapitału, zachęcając jednocześnie do konsumpcji i trwonienia majątku. Jest nakładany na majątek tylko dlatego, że jego właściciel chciał go przekazać swoim dzieciom, zamiast skonsumować go przed śmiercią.”

Polacy będą chętniej oszczędzać, a zagraniczne przedsiębiorstwa – lokować w Polsce swój majątek

Autorzy projektu przewidują, że zniesienie w Polsce podatku od spadków pozytywnie przyczyni się do gromadzenia przez Polaków oszczędności, w związku z tym, że ich najbliżsi – którym, po śmierci, przekażą zgromadzony majątek – nie będą przez państwo karani kolejnym podatkiem. „Zmniejszy się także zakres obciążeń oraz związanych z ich poborem rygorów formalnych, dotkliwych zwłaszcza dla osób najuboższych. Wszyscy obywatele będą w równym stopniu zwolnieni z daniny na rzecz państwa. Zmniejszenie obciążeń finansowych w dziedziczeniu będzie również realizacją konstytucyjnej zasady ochrony rodziny.”

Ponadto – likwidacja podatku spadkowego, ma wywrzeć pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy kraju, przyczyniając się do stabilności finansowej rodzinnych firm oraz podnosząc konkurencyjność Polski na tle innych krajów UE, w zakresie atrakcyjności pod względem miejsca lokowania majątku i prowadzenia działalności gospodarczej. W związku z powyższym – jako skutek wprowadzenia regulacji – przewiduje się również zwiększenie napływu zagranicznego kapitału oraz inwestycji.

Obecnie podatek od spadków nie występuje już w 9 krajach Unii Europejskiej. Należą do nich: Austria, Słowacja, Czechy, Szwecja, Estonia, Łotwa, Rumunia, Cypr i Malta. Wśród państw EFTA podatku spadkowego nie ma również w Norwegii (został zniesiony w 2014 r.), Liechtensteinie oraz w poszczególnych kantonach Szwajcarii. „Tej formy opodatkowania nie utrzymują więc nawet państwa uznawane za wzorce państw opiekuńczych, słynące z restrykcyjnej polityki podatkowej i szerokiej redystrybucji dóbr, tj. Szwecja i Norwegia” – czytamy w uzasadnieniu projektu, zakładającego zniesienie podatku od spadków również w Polsce.

Wśród innych państw spoza UE, podatek od spadków nie istnieje natomiast m.in. w: Kanadzie, Chinach, Izraelu, Australii, Nowej Zelandii, Armenii, Egipcie, Gruzji, Gibraltarze, Indiach oraz Kosowie. Dyskusja nad likwidacją podatku spadkowego toczyła się również, w ostatnim roku, w Wielkiej Brytanii.

1 Wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.06.2023 r. w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek (Dz.U. z 2023 r., poz. 1226)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1837)