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Nawet 200 tys. zł z konta zmarłego bez postępowania spadkowego. Bank wypłaci pieniądze, ale pod jednym warunkiem

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28 października 2026, 12:24
Justyna Klupa
Justyna Klupa
Dziennikarka serwisu GazetaPrawna.pl
Mężczyzna łapie się za głowę przed bankomatem.
Nawet 200 tys. zł z konta zmarłego bez postępowania spadkowego. Bank wypłaci pieniądze, ale pod jednym warunkiem.
KR
Materiały prasowe

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Po śmierci właściciela konta bankowego rodzina nie zawsze musi czekać na zakończenie formalności spadkowych, żeby otrzymać zgromadzone tam oszczędności. Jest jednak warunek. Właściciel rachunku musi wcześniej dopełnić określonej formalności. Wyjaśniamy, kto może otrzymać pieniądze i jakie ograniczenia przewiduje Prawo bankowe.

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Pieniądze z konta zmarłego bez postępowania spadkowego. Co trzeba zrobić?

Śmierć właściciela rachunku bankowego nie oznacza, że bliscy mogą korzystać ze zgromadzonych tam pieniędzy. Co więcej, pełnomocnictwa udzielone przez posiadacza konta wygasają wraz z jego śmiercią. Co to oznacza w praktyce? Nawet osoba, która wcześniej miała dostęp do rachunku, traci prawo do korzystania z niego na podstawie takiego upoważnienia.

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Co do zasady oszczędności zgromadzone na koncie zmarłego wchodzą w skład masy spadkowej. Oznacza to, że bank może wypłacić je spadkobiercom, dopiero po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego nabycie spadku. Może to być prawomocne postanowienie sądu albo akt poświadczenia dziedziczenia.

Niektórzy nie zdają sobie sprawy, że istnieje jednak sposób na przekazanie pieniędzy najbliższym bez konieczności przeprowadzania standardowej procedury spadkowej. Umożliwia to dyspozycja wkładem na wypadek śmierci, przewidziana w art. 56 Prawa bankowego.

Zgodnie ze wspomnianym przepisem, właściciel rachunku może jeszcze za życia wskazać osoby, którym bank wypłaci określone kwoty po jego śmierci. Warunkiem jest wcześniejsze złożenie pisemnej dyspozycji.

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Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci to pisemne polecenie skierowane do banku. Właściciel rachunku określa w nim, kto ma otrzymać jego oszczędności i w jakiej wysokości. Takie rozwiązanie można zastosować w przypadku:

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  • rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR),
  • rachunku oszczędnościowego,
  • rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej.

Osoba wskazana w dyspozycji nie musi przedstawiać bankowi postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku ani aktu poświadczenia dziedziczenia. Wypłata następuje wyłącznie na podstawie polecenia pozostawionego przez zmarłego, po spełnieniu wymogów banku.

Kto może otrzymać pieniądze z konta zmarłego? Przepisy wskazują cztery grupy

Nie każdy krewny może zostać uprawniony do wypłaty pieniędzy w tym trybie. Art. 56 ust. 1 Prawa bankowego wymienia cztery kategorie osób, na rzecz których można ustanowić dyspozycję wkładem na wypadek śmierci. Są to:

  • małżonek właściciela rachunku,
  • dzieci, wnuki i prawnuki, czyli zstępni,
  • rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, czyli wstępni,
  • bracia i siostry, a więc rodzeństwo posiadacza konta.

Oznacza to, że pieniądze mogą trafić nie tylko do małżonka lub dzieci, ale również do rodziców czy rodzeństwa zmarłego. Dyspozycji nie można natomiast ustanowić na rzecz partnera lub partnerki pozostających w związku nieformalnym, chyba że dana osoba należy jednocześnie do jednej z kategorii wymienionych w ustawie.

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Prawo bankowe określa maksymalną wartość środków, które można przekazać bliskim na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci. Łączna kwota wypłat nie może przekroczyć dwudziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez GUS za ostatni miesiąc przed śmiercią właściciela rachunku.

Przy poziomie wynagrodzeń w 2026 roku limit ten może zbliżać się do 200 tys. zł. Nie jest to jednak jedna stała kwota obowiązująca przez cały rok. Wysokość dopuszczalnej wypłaty zależy od danych GUS właściwych dla miesiąca poprzedzającego śmierć posiadacza konta.

Co istotne, limit dotyczy łącznie wszystkich dyspozycji, a nie każdej osoby uprawnionej osobno. Oznacza to, że wskazanie kilku członków rodziny nie pozwoli na wielokrotne wykorzystanie ustawowego limitu.

Bank może również wypłacić wyłącznie środki rzeczywiście dostępne na rachunku. Sama dyspozycja nie gwarantuje otrzymania pełnej wskazanej w niej kwoty, jeżeli na koncie nie ma wystarczających oszczędności.

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Właściciel konta w banku może sporządzić więcej niż jedną dyspozycję, wskazując różnych członków rodziny oraz przypisane im kwoty. Problem pojawia się wtedy, gdy łączna suma poleceń przekracza maksymalną wysokość wypłat przewidzianą w ustawie. W takiej sytuacji znaczenie ma kolejność ich sporządzenia. Zgodnie z art. 56 ust. 4 Prawa bankowego pierwszeństwo mają dyspozycje wydane później.

Jeżeli zatem właściciel rachunku złożył kilka poleceń, a ich suma przekracza ustawowy limit, wcześniejsze dyspozycje mogą zostać wykonane jedynie częściowo. Możliwe jest również, że nie zostaną zrealizowane w zakresie, w którym limit został już wykorzystany. Dlatego przy wskazywaniu kilku beneficjentów warto uwzględnić nie tylko wysokość przyznawanych im kwot, ale także skutki sporządzania kolejnych dyspozycji.

Czy pieniądze wypłacone z konta zmarłego wchodzą do spadku?

Środki przekazane na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci nie wchodzą do spadku. Nie są więc dzielone między spadkobierców według zasad obowiązujących przy dziedziczeniu pozostałego majątku. Osoba wskazana przez właściciela konta otrzymuje pieniądze bezpośrednio z banku, niezależnie od standardowej procedury ustalania praw do spadku.

Trzeba jednak pamiętać o obowiązku podatkowym. Nabycie pieniędzy na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci podlega przepisom o podatku od spadków i darowizn. Możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego zależy od spełnienia warunków określonych w ustawie.

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Sporządzenie dyspozycji nie oznacza, że właściciel konta traci kontrolę nad swoimi pieniędzmi. Nadal może korzystać z rachunku i dysponować zgromadzonymi na nim oszczędnościami. Posiadacz rachunku ma również prawo w dowolnym momencie zmienić lub odwołać wcześniejsze polecenie. Może także wskazać innych uprawnionych, zmodyfikować wysokość kwot przeznaczonych dla poszczególnych osób albo całkowicie zrezygnować z dyspozycji.

Warto pamiętać, że dyspozycja wkładem na wypadek śmierci nie zastępuje testamentu i nie obejmuje automatycznie całego majątku. Jest odrębnym rozwiązaniem, które pozwala przekazać określoną część oszczędności bankowych wskazanym przez właściciela rachunku członkom rodziny.

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Źródło: INFOR
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