Prawa do spadku lepiej chronione? Trwają prace nad nową procedurą

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nowelizacją prawa i postępowania spadkowego. Jednym z założeń reformy jest przeciwdziałanie pojawianiu się kolejnych postanowień spadkowych po tym samym spadkodawcy. Dlaczego to poważny problem dla spadkobierców? Na jakim etapie znajdują się prace nad projektem?

Jaką rolę pełni w obrocie prawnym postanowienie spadkowe?

Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku jest ważnym dowodem na to, że dana osoba jest następcą prawnym po spadkodawcy. „Sądowe stwierdzenie nabycia spadku chroni bezpieczeństwo obrotu, w tym także interesy osób trzecich wchodzących w stosunki prawne ze spadkobiercami, tworząc podstawę domniemania, że wskazana w postanowieniu osoba jest spadkobiercą. Chroni ważność czynności prawnej, przez którą osoba trzecia w dobrej wierze nabyła prawo (lub została zwolniona z obowiązku) od tego, kto został wskazany w postanowieniu stwierdzającym nabycie spadku jako spadkobierca (art. 1025 k.c., art. 1027 k.c. i art. 1028 k.c.)” – podkreśla resort sprawiedliwości w uzasadnieniu projektu. Podobną rolę pełni notarialny akt poświadczenia dziedziczenia.

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Dlaczego w praktyce pojawia się kilka postanowień po danych spadkodawcy?

Analizy przeprowadzone przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości pokazują, iż powodem często jest brak wiedzy uczestników postępowania o już istniejącym postanowieniu. Tak może być przykładowo w sytuacji, gdy jedno postępowanie było wszczynane przez spadkobiercę testamentowego, a drugie przez ustawowego. Podobnie jest w przypadku znacznego upływu czasu pomiędzy poszczególnymi postępowaniami. Inny powód to niezrozumienie czym jest tak naprawdę postanowienie spadkowe. Przykładowo uczestnicy mogą być przekonani, że postępowanie dotyczy jedynie konkretnego składnika majątkowego i potrzebne jest dodatkowe postępowanie. Inną ważną przyczyną wydawania ponownych postanowień spadkowych jest niewystarczająca aktywność.

Warto pamiętać, iż prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku sąd niezwłocznie wpisuje - za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - do Rejestru Spadkowego. W przeciwieństwie do aktu poświadczenia dziedziczenia postanowienie spadkowe nie jest wpisywane do systemu od razu, musi się wcześniej uprawomocnić. „Ten moment może zaś znacząco odwlec datę rejestracji postanowienia w Rejestrze Spadkowym, co w konsekwencji przyczynia się do wydawania kolejnego postanowienia co do tego samego spadku” – wskazuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

Co w sytuacji, gdy w obrocie prawnym znajduje się kilka postanowień spadkowych po tym samym spadkodawcy?

Aktualnie można zastosować skargę o wznowienie postępowania lub skargę nadzwyczajną.

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Co ważne, w przypadku skargi o wznowienie postępowania obowiązuje krótki termin. Wynos on bowiem 3 miesiące od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia. Jeżeli podstawą jest pozbawienie możności działania lub brak należytej reprezentacji, to termin ten liczony jest od dnia, w którym o wyroku dowiedziała się strona, jej organ lub jej przedstawiciel ustawowy.

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Po upływie lat dziesięciu od dnia uprawomocnienia się wyroku nie można żądać wznowienia, z wyjątkiem przypadku, gdy strona była pozbawiona możności działania lub nie była należycie reprezentowana.

Pojawią się nowe rozwiązania dla spadkobierców?

Nowelizacja ma zmniejszyć skalę problemu współwystępowania w obrocie prawnym kilku postanowień spadkowych stwierdzających nabycie spadku po tym samym spadkobiercy. Na trudności w tym zakresie wskazywał m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich. Do biura rzecznika wpływała znaczna liczba wniosków o wznowienie postępowania lub zastosowanie skargi nadzwyczajnej w tego typu sprawach.

Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości wprowadza nową instytucję, która umożliwi uchylenie kolejnego prawomocnego postanowienia spadkowego, wydanego z naruszeniem powagi rzeczy osądzonej. Co ważne, nowy instrument nie zastąpi obecnej skargi o wznowienie postępowania, oba rozwiązania będą istniały równolegle. Z nowego trybu będzie można skorzystać również po upływie terminów wymaganych do wniesienie skargi o wznowienie postępowania.

Co już wiemy o przygotowywanych rozwiązaniach?

• uchyleniu kolejnego postanowienia będzie orzekał ten sąd, który orzekał jako sąd pierwszej instancji w postępowaniu, w którym wydano prawomocne postanowienie będące przedmiotem uchylenia;

• w postępowaniu o uchylenie ponownego postanowienia spadkowego będą uczestniczyli uczestnicy postępowania, w którym zapadło prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku;

• przedmiotem uchylenia będzie kolejne postanowienie spadkowe;

• uchylenie kolejnego postanowienia nie będzie wpływało na pierwsze wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku;

• sąd będzie badał tylko fakt wydania późniejszego prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku co do tego samego spadku;

• uprawnienie do uchylenia kolejnego postanowienia będzie miał wyłącznie sąd (nie będzie mógł tego zrobić referendarz sądowy);

• orzeczenie w sprawie uchylenia będzie można wydać na posiedzeniu niejawnym;

• na postanowienie sądu w przedmiocie uchylenia będzie przysługiwać zażalenie do sądu drugiej instancji.

Ważne W przypadku udowodnienia, że spadek w całości lub w części nabyła inna osoba niż wskazana w prawomocnym postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku, sąd spadku zmienia dotychczasowe postanowienie i stwierdza nabycie spadku zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym. Uchylenie kolejnego postanowienia będzie skutkowało pozostaniem w obrocie prawnym pierwszego z wydanych orzeczeń.

Co ważne, w Rejestrze Spadkowym będzie ujawniana informacja o toczącym się postępowaniu spadkowym już na etapie złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Ma to dać sądowi informację o tym, iż postępowanie po danym spadkodawcy już się toczy,

Kiedy mogą wejść w życie nowe przepisy?

Nowe przepisy co do zasady mają wejść w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia ich ogłoszenia. Projekt został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów. Aby nowe przepisy mogły wejść w życie, muszą jeszcze zostać przyjęte przez rząd, przejść ścieżkę legislacyjną w parlamencie i uzyskać prezydencki podpis. Warto podkreślić, iż to czy i w jakim kształcie zmiany zaczną obowiązywać, zależy od dalszych prac.