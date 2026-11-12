REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Spadki » Testament » Większość Polaków nie ma testamentu. Wtedy majątek jest dziedziczony w ten sposób

Większość Polaków nie ma testamentu. Wtedy majątek jest dziedziczony w ten sposób

Subskrybuj nas na Youtube
Dodaj w GOOGLE
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
12 listopada 2026, 06:57
oprac. Adam Kuchta
testament
Większość Polaków nie ma testamentu. Co to oznacza dla ich rodzin? W takiej sytuacji majątek jest dziedziczony ustawowo, zgodnie z hierarchią opisaną w Kodeksie cywilnym
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Okazuje się, że większość osób w Polsce nie ma spisanego testamentu. W praktyce oznacza to, że majątek po śmierci dziedziczony jest ustawowo, a zatem nie zawsze zgodnie z wolą zmarłego. Sprawdź, jak prosto uregulować sprawy spadkowe i ochronić najbliższych.

W większości społeczeństw śmierć stanowi temat tabu. Mimo że wraz z wiekiem refleksje o przemijaniu pojawiają się coraz częściej, zwykle nie skutkują one próbą wcześniejszego poukładania swoich spraw. Wskazują na to badania, według których niemal 90 proc. osób nie sporządziło swojego testamentu1. Taka sytuacja sprawia, że poza trudnymi emocjami odejście bliskiej osoby może wiązać się również ze sporymi wyzwaniami organizacyjnymi i finansowymi. Jak im zapobiec? Przede wszystkim regulując kwestię dziedziczenia majątku i rozmawiając z rodziną o zobowiązaniach finansowych.

REKLAMA

REKLAMA

Testament? Większość Polaków nie widzi obecnie potrzeby spisania takiego dokumentu

Podjęcie tematu śmierci i jej konsekwencji dla rodziny jest wyjątkowo trudne. Z jednej strony bliscy nie chcą narażać nikogo na negatywne emocje związane z myślą o odejściu, z drugiej zaś obawiają się, że taka rozmowa może zostać odebrana jako brak taktu i wyrachowanie.

Na dalszy plan odsuwana jest także myśl o własnej śmierci. Znajduje to odzwierciedlenie w braku chęci uregulowania kwestii dziedziczenia jeszcze za życia – według badań testament spisała zaledwie co dziesiąta osoba. Pozostali nie zrobili tego z różnych powodów. Niemal połowa ankietowanych z tej grupy uważa, że nie ma takiej potrzeby, z kolei 37,5 proc. wychodzi z założenia, że ma jeszcze czas na sporządzenie tego dokumentu. Często wskazywaną przyczyną braku testamentu jest także niewystarczający majątek – odpowiedź tę wskazało 22 proc. badanych.

W takiej sytuacji majątek jest dziedziczony ustawowo, zgodnie z hierarchią opisaną w Kodeksie cywilnym. Pierwszymi spadkobiercami są małżonek i dzieci zmarłej osoby. W sytuacji wcześniejszej śmierci dziecka jego część spadku przypada kolejnym zstępnym, czyli wnukom. Jeśli zmarły nie posiadał dzieci i nie był w związku małżeńskim, majątek jest należny jego rodzicom, następnie rodzeństwu, a w przypadku ich braku – dalszym krewnym. Brak rodziny powoduje, że zgodnie z prawem spadek przechodzi na gminę ostatniego miejsca zamieszkania zmarłej osoby, a w przypadku braku możliwości jej ustalenia – Skarbowi Państwa. W hierarchii tej nie są uwzględnione osoby bliskie, z którymi nie jesteśmy spokrewnieni. Oznacza to, że jeśli nie spiszemy testamentu, na odziedziczenie spadku nie ma szans na przykład partner z nieformalnego związku – wyjaśnia ekspert z Intrum.

REKLAMA

Dziedziczymy nie tylko sam majątek, ale również zobowiązania

Wśród osób, które nie spisały testamentu, są również takie, które mają na swoim koncie zobowiązania w banku lub innych instytucjach finansowych. Nie wszyscy wiedzą, że one również są dziedziczone, a spadkobierca może zostać zobowiązany do ich uregulowania. Jak się przed tym uchronić?

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jeśli spadkobierca wie, że wartość długów przewyższa wielkość majątku, może odrzucić spadek. Co istotne, rodzice powinni następnie złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku również w imieniu swoich małoletnich dzieci. Czas na dopełnienie formalności jest ograniczony i wynosi 6 miesięcy od uzyskania informacji o śmierci spadkodawcy – po tym terminie spadek, w tym ewentualne długi, są automatycznie dziedziczone z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że spadkobierca odpowiada za zobowiązania zmarłego do wartości pozostawionego przez niego majątku. Rozwiązanie to jest również skutecznym zabezpieczeniem w sytuacji, kiedy chcemy przyjąć spadek, ale nie mamy pełnej wiedzy na temat sytuacji finansowej zmarłego – dodaje.

Zobacz również:

Zabezpieczenie rodziny nie zawsze jest możliwe

Perspektywa odejścia rodzi pytanie o to, jak w trudnej sytuacji poradzą sobie bliscy. Niemal 60 proc. badanych przyznaje, że nie zabezpieczyło finansowo swojej rodziny na wypadek własnej śmierci. Głównymi powodami są niewystarczające środki na ten cel (46 proc. wskazań) lub brak takiej potrzeby (45 proc.). Oczywiście nie należy winić kogoś za jego aktualną sytuację życiową i brak oszczędności. Warto jednak pamiętać, że wyrazem troski i odpowiedzialności za przyszłość bliskich może być również poinformowanie ich o swoich zobowiązaniach.

Osoby, które zabezpieczyły rodzinę na wypadek własnej śmierci, wskazują na różne formy tego działania. Główną jest wykupienie polisy na życie – tak odpowiedziało 69 proc. osób. Posiadanie oszczędności, które mogą zostać odziedziczone, deklaruje 39 proc. badanych, a w przypadku innych inwestycji odsetek ten wynosi niemal 22 proc. Dyspozycję na wypłatę środków z konta po śmierci złożyła w banku zaledwie co czwarta osoba.

Polisa ubezpieczeniowa na życie to najczęściej wskazywana forma zabezpieczenia rodziny nie tylko na wypadek zgonu, lecz także ciężkiej choroby, uniemożliwiającej kontynuowanie pracy zarobkowej. Rynek daje pod tym względem wiele różnych możliwości, dlatego przed podpisaniem umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym należy bardzo dokładnie zapoznać się z proponowanymi warunkami. Szczególną uwagę powinno zwrócić wyłączenie odpowiedzialności, czyli szczególne sytuacje, w których ubezpieczyciel nie jest zobowiązany do wypłacenia pieniędzy. Dzieje się tak przykładowo wtedy, gdy zmarły w momencie śmierci był pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających albo gdy zgon nastąpił w wyniku działań wojennych – tłumaczy.

Przepisy dotyczące dziedziczenia i ubezpieczenia na wypadek śmierci są skomplikowane. W związku z tym wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jakie konsekwencje dla bliskich może mieć brak uregulowania kwestii spadkowych. Sporządzenie testamentu i szczera rozmowa o aktualnej sytuacji finansowej ograniczy ryzyko wyzwań, z którym rodzina będzie musiała zmierzyć się w przyszłości, w bardzo trudnym pod względem emocjonalnym czasie.

1 Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej, 2024, Sytuacja na rynku consumer finance

Zobacz również:
Powiązane
Myślała, że darowizny od rodziców jest bez podatku. Skarbówka podjęła jednak inną decyzję
Myślała, że darowizny od rodziców jest bez podatku. Skarbówka podjęła jednak inną decyzję
Gotówka od matki to problem. Skarbówka zwraca uwagę na przepisy w podatku od darowizn
Gotówka od matki to problem. Skarbówka zwraca uwagę na przepisy w podatku od darowizn
Wynajmujesz mieszkanie z majątku osobistego? Skarbówka wydała jasny werdykt w sprawie małżonków
Wynajmujesz mieszkanie z majątku osobistego? Skarbówka wydała jasny werdykt w sprawie małżonków
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Tyle osób uczestniczyło w Marszu Niepodległości. Czy obyło się bez incydentów?
11 lis 2026

Dyrektor Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa Jarosław Misztal poinformował o frekwencji na tegorocznym Marszu Niepodległości.

Sprawdź, jaki jest limit 30-krotności składek ZUS w 2027 r.
11 lis 2026

Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2027 r. wyniesie 300 990 zł. Będzie ona wyższa o 18 390 zł od obowiązującej w 2026 r. (282 600 zł).
Obowiązkowe ocieplenie wodomierza przed zimą – każdy właściciel nieruchomości musi zapewnić odpowiednią izolację termiczną przyłącza wody?
11 lis 2026

„Nadchodzą coraz chłodniejsze dni! Zanim pojawią się silne mrozy, warto zadbać o odpowiednie zabezpieczenie instalacji wodociągowej. Zamarzająca woda może doprowadzić do pęknięcia rur, uszkodzenia wodomierzy i kosztownych awarii.” – ostrzegają Miejskie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Czy na właścicielu nieruchomości ciąży prawny obowiązek zabezpieczenia wodomierza przed zimą i zamarznięciem czy tylko „warto to zrobić”, aby uniknąć kosztownych awarii, tak jak wspomina MPWiK w Piekarach Śląskich? Przepisy są w tym zakresie jasne.
11 listopada: Święto Niepodległości pod znakiem wielkich uroczystości. Taki będzie dzisiaj dzień w Warszawie, Szczecinie i Krakowie
11 lis 2026

W środę 11 listopada Polacy świętują 108. rocznicę odzyskania niepodległości, a oczy całego kraju zwrócone są przede wszystkim na Warszawę, Szczecin i Kraków. Podczas gdy prezydent Karol Nawrocki weźmie udział w centralnych uroczystościach na pl. Piłsudskiego i dołączy do Marszu Niepodległości, premier Donald Tusk i marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wybrali zupełnie inne miejsca. Sprawdzamy szczegółowy harmonogram najważniejszych wydarzeń dnia.

REKLAMA

SN uchyla zarządzenia sędzi Korwin-Piotrowskiej w sprawie "przerwy w czynnościach" prezesów TK Święczkowskiego i Sochańskiego
10 lis 2026

10 listopada 2026 r. Sąd Najwyższy rozpoznał zażalenie wniesione przez obrońcę skarżących Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego Bartłomieja Sochańskiego na postanowienie Sądu Najwyższego z 6 listopada 2026 r., uznające Sąd Najwyższy za niewłaściwy do rozpoznania sprawy i przekazujące sprawę Trybunałowi Konstytucyjnemu jako odrębnemu organowi władzy sądowniczej. Sąd Najwyższy postanowił uchylić ww. postanowienie i przekazać sprawę do rozpoznania przez Sąd Najwyższy Izbę Odpowiedzialności Zawodowej (sygn. akt II ZO 178/26). Tego samego dnia Sąd Najwyższy na posiedzeniu rozpoznając zażalenie wniesione przez obrońcę skarżących sędziów Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego na zarządzenia z 30 października 2026 r. o natychmiastowej przerwie w czynnościach, w tym w pełnieniu obowiązków Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, postanowił uchylić oba zarządzenia. Przypomnijmy, że te zarządzenia wydała sędzia Anna Korwin-Piotrowska. Sprawa ta nosi sygnaturę akt II ZZ 3/26. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska oświadczyła, że orzeczenia SN nie mają wpływu na zawieszenia, które kontroluje „tylko sąd dyscyplinarny TK”.
Sondaż IBRiS ws. Trybunału Konstytucyjnego. Polacy nie wierzą w „konstytucyjny reset”. Zaskakująca diagnoza
10 lis 2026

Najnowszy sondaż IBRiS dla PAP pokazuje, że ponad trzy czwarte Polaków nie wierzy w kompromis w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, a większość traktuje ten konflikt wyłącznie jako walkę o wpływy. Politolog dr hab. Olgierd Annusewicz ocenia, że spór nie zmieni preferencji wyborczych, ale wskazuje dwie osoby na szczytach władzy, które politycznie na nim korzystają.
Prawo nie wymaga bohaterstwa, wymaga przyzwoitości. Obowiązki świadków i osób trzecich w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia w przestrzeni publicznej
10 lis 2026

W sobotnie popołudnie na krakowskim Rynku Głównym były setki ludzi: turyści, mieszkańcy, dorożkarze, sprzedawcy. W ciągu kilku minut stały się świadkami zamachu, w którym zginęło sześć osób, a szesnaście zostało rannych. Jedni uciekali, inni pomagali rannym, jeszcze inni nagrywali telefonem. Później w sieci zaczęły krążyć filmy, zdjęcia i niesprawdzone doniesienia, m.in. o drugim napastniku, któremu policja szybko zaprzeczyła. Nikt nie wie, jak zachowałby się w takiej sytuacji, dopóki się w niej nie znajdzie. Warto jednak wiedzieć, czego wymaga od nas prawo, a czego nie. Polskie przepisy nie każą nikomu być bohaterem. Nakładają jednak konkretne obowiązki na każdego, kto jest świadkiem zagrożenia życia lub zdrowia innych, a jednocześnie chronią tych, którzy zdecydują się pomóc.
Zamach w Krakowie: kompensata od państwa do 60 tys. zł za śmierć bliskiej osoby tylko na wniosek. Zmarł sprawca ale śledztwo nadal się toczy
10 lis 2026

W poniedziałek 9 listopada w krakowskim szpitalu zmarł 24-letni mężczyzna, który dwa dni wcześniej strzelał do przechodniów na Rynku Głównym. Zginęło wtedy sześć osób, a szesnaście zostało rannych. W mieszkaniu jego rodziny w Ostrowcu Świętokrzyskim policja znalazła ciała jego rodziców i siostry. Postrzelony podczas zatrzymania napastnik przeszedł kilka operacji i do końca nie odzyskał przytomności. Nie zdążył usłyszeć zarzutów ani złożyć wyjaśnień. Nie stanie też przed sądem. Dla rodzin ofiar to szczególnie bolesne, bo oznacza, że nigdy nie usłyszą wyroku. Naturalnie pojawia się więc pytanie, czy śmierć sprawcy kończy sprawę. Odpowiedź brzmi: kończy jedną jej część, ale nie całe śledztwo. Adwokat Karolina Pilawska wyjaśnia dlaczego tak jest.

REKLAMA

PFRON przypomina o uwzględnieniu nowych kodów PKD 2025 w składanych dokumentach
11 lis 2026

Nowa Polska Klasyfikacja Działalności 2025 zastępuje uregulowania PKD 2007. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina o uwzględnianiu nowych kodów w dokumentacji składanej od 1 stycznia 2027 roku. Jakie mogą być skutki posługiwania się nieaktualną klasyfikacją?
Premier Donald Tusk ogłasza: „Trybunał Konstytucyjny zaczął pracę”. Zapowiada pierwszą od lat publikację
10 lis 2026

Premier Donald Tusk przekazał we wtorek przed posiedzeniem rządu przełomowe informacje w sprawie funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Szef rządu zapowiedział, że jeszcze tego samego dnia opublikuje w dzienniku urzędowym uchwałę dotyczącą zmiany regulaminu TK, nazywając ten moment początkiem nowej ery w polskim systemie prawnym.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA