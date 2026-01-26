REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Spadki » Testament » Dziedziczenie w Polsce bez tajemnic. Kiedy obowiązuje ustawa, a kiedy testament?

Dziedziczenie w Polsce bez tajemnic. Kiedy obowiązuje ustawa, a kiedy testament?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
26 stycznia 2026, 12:51
dziedziczenie spadek testament
Dziedziczenie w Polsce bez tajemnic. Kiedy obowiązuje ustawa, a kiedy testament?
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Dziedziczenie ustawowe czy testamentowe? Jak sporządzić ważny testament, kogo można wydziedziczyć i jakie formalności trzeba spełnić po śmierci bliskiej osoby? Kiedy spadek jest zwolniony z podatku? Najczęstsze wątpliwości związane z dziedziczeniem wyjaśnia Małgorzata Rosińska, Kierownik Działu Prawnego Funduszu Hipotecznego DOM.

Dziedziczenie ustawowe a testamentowe – podstawowe różnice

Polskie prawo przewiduje dwa podstawowe tryby dziedziczenia: ustawowy oraz testamentowy. Z dziedziczeniem ustawowym mamy do czynienia wówczas, gdy zmarły nie pozostawił testamentu. W takiej sytuacji (zgodnie z Kodeksem cywilnym) w pierwszej kolejności do spadku powołani są: dzieci oraz małżonek spadkodawcy. Dziedziczą oni w równych częściach, przy czym udział małżonka nie może być mniejszy niż jedna czwarta całego spadku.

REKLAMA

REKLAMA

Jeżeli jedno z dzieci nie dożyło „otwarcia spadku”, jego udział przechodzi na jego potomków. W przypadku braku dzieci i wnuków (ew. dalszych zstępnych, np. prawnuków), do dziedziczenia powoływani są małżonek i rodzice zmarłego. Dopiero w dalszej kolejności dziedziczą: rodzeństwo, zstępni rodzeństwa czy dziadkowie. Gdy brak jest jakichkolwiek krewnych lub małżonka, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeśli nie da się ustalić ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Polsce lub zmarły mieszkał za granicą – Skarbowi Państwa.

Alternatywą dla dziedziczenia ustawowego jest testament. To właśnie on pozwala spadkodawcy samodzielnie zdecydować, kto i w jakim zakresie otrzyma majątek: czy będzie to całość spadku, czy konkretne składniki, takie jak mieszkanie, dom, przedsiębiorstwo czy gospodarstwo rolne.

Formy testamentu dopuszczalne przez prawo

Testament można sporządzić na kilka sposobów. Najprostszą formą jest testament własnoręczny, który musi zostać napisany w całości odręcznie, podpisany i opatrzony datą. Niezwykle istotne jest spełnienie tych wymogów – ich brak może skutkować nieważnością dokumentu.

REKLAMA

Drugą, najbezpieczniejszą formą jest testament notarialny. „To rozwiązanie zdecydowanie rekomendowane, ponieważ notariusz czuwa nad poprawnością formalną dokumentu i jego zgodnością z obowiązującymi przepisami prawa” – podkreśla Małgorzata Rosińska, Kierownik Działu Prawnego Funduszu Hipotecznego DOM.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Prawo przewiduje również testament allograficzny, czyli ustne oświadczenie woli złożone wobec określonego urzędnika (np. wójta, burmistrza czy kierownika USC) w obecności dwóch świadków. Z tej formy nie mogą skorzystać osoby głuche lub nieme.

W szczególnych okolicznościach (np. w obawie rychłej śmierci) dopuszczalne są tzw. testamenty szczególne: ustny, podróżny lub wojskowy. Warto też pamiętać, że testament zawsze sporządza jedna osoba, co oznacza, że małżonkowie nie mogą rozporządzić wspólnie swoim majątkiem w jednym dokumencie.

„Warto przypomnieć, że sporządzenie testamentu nie zamyka drogi do zmiany decyzji. Każdy testament można w dowolnym momencie odwołać lub zmienić poprzez sporządzenie nowego dokumentu, zniszczenie poprzedniego, pozbawienie go cech ważności lub dokonanie zmian jasno wskazujących wolę jego odwołania” – przypomina Małgorzata Rosińska.

Wydziedziczenie – kiedy jest możliwe i jakie warunki trzeba spełnić?

W niektórych rodzinach relacje bywają na tyle trudne, że spadkodawca nie chce, aby określone osoby po nim dziedziczyły. W takich sytuacjach możliwe jest wydziedziczenie, czyli pozbawienie prawa do zachowku. „Przypomnijmy, że Kodeks cywilny jasno wskazuje przesłanki wydziedziczenia. Dotyczy to m.in. uporczywego (wbrew woli spadkodawcy) postępowania sprzecznego z zasadami współżycia społecznego, popełnienia względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności lub rażącego zaniedbywania obowiązków rodzinnych” – mówi Małgorzata Rosińska.

Wydziedziczenie musi znaleźć się w testamencie i być szczegółowo uzasadnione. Konieczne jest również precyzyjne wskazanie osoby, której dotyczy. Warto też odróżnić wydziedziczenie od zwykłego pominięcia w testamencie. Jeśli spadkodawca nie uwzględni w testamencie małżonka, dzieci lub rodziców, osoby te (o ile byłyby powołane do spadku z ustawy) zachowują prawo do zachowku. Tylko skuteczne wydziedziczenie pozbawia tego uprawnienia.

Jakie formalności trzeba załatwić po śmierci spadkodawcy?

Po otwarciu spadku nie warto odkładać formalności. Spadkobiercy mają do wyboru dwie drogi: notarialną lub sądową. Akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony u notariusza to rozwiązanie szybsze, choć nie zawsze najtańsze. Wymaga udziału wszystkich zainteresowanych osób, czyli potencjalnych spadkobierców ustawowych i testamentowych oraz osób uprawnionych z tytułu zapisów windykacyjnych” – wyjaśnia Małgorzata Rosińska.

Koszty notarialne obejmują m.in. protokół dziedziczenia, akt poświadczenia dziedziczenia, ewentualne oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku oraz wypisy dokumentów (do kwot należy doliczyć VAT). Alternatywą jest postępowanie sądowe. Opłata za wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wynosi kilkadziesiąt złotych, jednak procedura jest zwykle dłuższa i wymaga oczekiwania na uprawomocnienie się postanowienia.

Podatek od spadku – kiedy można skorzystać ze zwolnienia?

Ostatnim, często pomijanym etapem jest zgłoszenie nabycia spadku do urzędu skarbowego. Służy do tego deklaracja podatkowa, w której wykazuje się nabyte składniki majątku: od nieruchomości, przez środki pieniężne, po inne prawa majątkowe.

Osoby z najbliższej rodziny mogą skorzystać ze zwolnienia podatkowego, pod warunkiem zgłoszenia nabycia spadku w terminie 6 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia sądu lub zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia.

Zobacz również:

testament ostatnia wola prawo spadek dziedziczenie

Shutterstock

oprac. Adam Kuchta
Powiązane
KSeF i dane z faktur. Skarbówka uspokaja, eksperci ostrzegają przed ryzykiem
KSeF i dane z faktur. Skarbówka uspokaja, eksperci ostrzegają przed ryzykiem
Ryczałt przez przelew bankowy? Symbol PPE może przesądzić o podatku
Ryczałt przez przelew bankowy? Symbol PPE może przesądzić o podatku
Deklaracja DN-1 na podatek od nieruchomości. Do kiedy trzeba złożyć?
Deklaracja DN-1 na podatek od nieruchomości. Do kiedy trzeba złożyć?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Dziedziczenie w Polsce bez tajemnic. Kiedy obowiązuje ustawa, a kiedy testament?
26 sty 2026

Dziedziczenie ustawowe czy testamentowe? Jak sporządzić ważny testament, kogo można wydziedziczyć i jakie formalności trzeba spełnić po śmierci bliskiej osoby? Kiedy spadek jest zwolniony z podatku? Najczęstsze wątpliwości związane z dziedziczeniem wyjaśnia Małgorzata Rosińska, Kierownik Działu Prawnego Funduszu Hipotecznego DOM.
Komfortki: udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów
26 sty 2026

Komfortki: niby nowe niby nie nowe udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów. W Polsce każdego dnia ponad 150 tysięcy dorosłych niesamodzielnych osób korzysta z pieluchomajtek i innych środków chłonnych. Poza domem robią to zwykle w niehigienicznych i urągających ich godności i bezpieczeństwu warunkach. Na ratunek pospieszyły Im w 2021 roku organizacje pozarządowe. Zawiązana przez nie Koalicja prowadzi akcję społeczną „Przewijamy Polskę” i inicjuje powstawanie komfortek w całym kraju. Służy wiedzą, doświadczeniem i wsparciem merytorycznym - podaje Koalicja.
Pracodawcy interpretują przepisy inaczej niż resort pracy i nie chcą wypłacać pracownikom nagród. O co chodzi?
26 sty 2026

Nowelizacja przepisów dotyczących stażu pracy wywołała spore zamieszanie. Dotyczy ono m.in. nagród jubileuszowych, do których pracownicy nabyli prawo przed 1 stycznia 2026 r. Skąd bierze się rozbieżna interpretacja przepisów?
Mały ZUS plus – coraz mniej czasu na zgłoszenie
26 sty 2026

Przedsiębiorcy mogą płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Taką ulgę umożliwia tzw. „mały ZUS plus”. Co należy zrobić, żeby opłacać ulgowe składki i w jakim terminie należy dokonać zgłoszenia?

REKLAMA

WIBOR przed kluczowym wyrokiem TSUE. O czym zdecyduje Trybunał? Dlaczego „koniec spekulacji” może okazać się tylko medialnym hasłem
26 sty 2026

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące kredytów opartych na WIBOR zostanie ogłoszone 12 lutego 2026 r. Nie będzie to rutynowe rozstrzygnięcie, które da się streścić w kilku zdaniach komunikatu prasowego. To wyrok, który może zasadniczo zmienić architekturę sporów wokół kredytów złotowych - podobnie jak przed laty zmienił ją wyrok TSUE w sprawie państwa Dziubaków dotyczący kredytów frankowych.
Istnieją realne podstawy do kwestionowania WIBOR-u w umowach kredytowych – i nie są to tylko naruszenia obowiązków informacyjnych
24 sty 2026

Niniejszy artykuł stanowi polemikę z wypowiedzią udzieloną dla Strefy Biznesu przez Katarzynę Urbańską, Dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego Związku Banków Polskich, opublikowaną w kontekście toczącej się debaty wokół kredytów opartych o WIBOR oraz pytania prejudycjalnego skierowanego do Trybunału Sprawiedliwości UE. Celem artykułu nie jest publicystyczna krytyka sektora bankowego, lecz rzeczowa analiza przedstawionych tez – z uwzględnieniem faktycznej chronologii regulacyjnej, praktyki kontraktowej banków oraz realiów tzw. starego portfela kredytowego. Spór o WIBOR nie sprowadza się bowiem wyłącznie do tego, „czy wskaźnik był legalny”, ale do pytania, jak był ustalany i czy konsument miał realną możliwość zrozumienia ryzyka, które na siebie brał.
Władza robi autopromocję na dobroczynności z publicznych środków. Prawo musi wreszcie określić, co wolno rządzącym
25 sty 2026

Gdzie przebiega granica między informowaniem obywateli a autopromocją władzy? Czy polityk może budować własny wizerunek – nawet w szczytnym celu – z wykorzystaniem urzędu, symboliki państwa i pieniędzy publicznych? I dlaczego w Polsce wciąż brakuje jasnych reguł, które chroniłyby powagę instytucji oraz samych decydentów przed przekraczaniem granic odpowiedzialności?
ZUS: Przed wypłatą świadczenia chorobowego należy ustalić prawo do zasiłku
23 sty 2026

RPO zapytał o wstrzymywanie wypłaty świadczeń kobietom w ciąży ze względu na prowadzone postępowanie, dotyczące ustalenia prawa do zasiłku. ZUS odpowiedział, że wypłata świadczenia chorobowego przed stwierdzeniem uprawnień byłaby niezgodna z prawem.

REKLAMA

Świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w 2026 roku. Kompleksowy przewodnik
23 sty 2026

Niepełnosprawność rzadko dotyka tylko jednej osoby. Za każdą diagnozą, wypadkiem czy pogarszającym się stanem zdrowia stoi cała rodzina, która z dnia na dzień musi nauczyć się nowej codzienności. Opiekunowie – rodzice, partnerzy, dorosłe dzieci – często przejmują odpowiedzialność, która wykracza daleko poza zwykłą pomoc. System świadczeń w Polsce ma im towarzyszyć, choć bywa skomplikowany i nie zawsze intuicyjny. Jakie wsparcie finansowe i organizacyjne przysługuje w 2026?
Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy w 2026? Pamiętaj, że obowiązuje nowy formularz wniosku o zasiłek pogrzebowy (SR-26)
23 sty 2026

Wielu zastanawia się jakie są zasady w 2026 r. w zakresie uzyskiwania zasiłku pogrzebowego? Przykładowo: od kiedy obowiązuje nowa stawka zasiłku pogrzebowego - od daty śmierci osoby zmarłej czy od terminu złożenia wniosku? Czy zmieniła się tylko kwota świadczenia? No nie. Pamiętaj, że obowiązuje nowy formularz wniosku o zasiłek pogrzebowy (SR-26). Szczegóły poniżej.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA