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Masz już sporządzony testament? Jeden szczegół może sprawić, że sąd uzna go za nieważny

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23 września 2026, 07:06
Adam Kuchta
Adam Kuchta
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Masz testament? Jeden szczegół może sprawić, że sąd uzna go za nieważny
Shutterstock

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Wiele osób jest przekonanych, że podpisany testament ostatecznie rozstrzyga o losach majątku. Tymczasem wystarczy spełnienie jednej z ustawowych przesłanek, aby sąd zakwestionował ostatnią wolę zmarłego. Choroba, naciski ze strony bliskich, błąd lub pozornie drobne uchybienia formalne mogą całkowicie zmienić przebieg dziedziczenia. Sprawdź, w jakich sytuacjach testament może zostać unieważniony.

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Testament ma uporządkować sprawy po śmierci bliskiej osoby. W praktyce często staje się jednak początkiem wieloletniego konfliktu. Wystarczy, że jeden ze spadkobierców uzna, iż testament został sporządzony pod wpływem nacisku, przez osobę chorą lub z naruszeniem wymogów formalnych. Wówczas sprawa może trafić do sądu, a testament – zostać uznany za nieważny. Co istotne, polskie prawo przewiduje konkretne sytuacje, w których sąd może zakwestionować ostatnią wolę zmarłego. Nie chodzi wyłącznie o fałszerstwa czy oczywiste nadużycia. Często źródłem sporu są okoliczności sporządzenia dokumentu lub błędy, które na pierwszy rzut oka wydają się nieistotne.

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Kiedy testament jest nieważny? Co mówią przepisy Kodeksu cywilnego?

Najważniejszą podstawą do podważenia testamentu jest art. 945 § 1 Kodeksu cywilnego, który stanowi: Testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony:
1) w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;
2) pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści;
3) pod wpływem groźby.”

To właśnie te trzy okoliczności najczęściej stają się podstawą sporów o ważność testamentu. Na nie najczęściej powołują się osoby domagające się jego unieważnienia.

Choroba, demencja i problemy zdrowotne – najczęstsze powody sporów

Najwięcej postępowań dotyczy sytuacji, w których spadkodawca w chwili sporządzania testamentu był ciężko chory, cierpiał na demencję, chorobę Alzheimera lub zaburzenia psychiczne. Sąd bada wtedy, czy osoba sporządzająca testament rzeczywiście rozumiała znaczenie swoich decyzji i była w stanie samodzielnie wyrazić wolę. Dokumentacja medyczna, opinie biegłych psychiatrów oraz zeznania świadków często mają w takich sprawach istotne znaczenie.

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Jeżeli sąd ustali, że testator nie był zdolny do świadomego podejmowania decyzji, testament może zostać uznany za nieważny. Taką możliwość przewiduje, wspomniany już, art. 945 § 1 pkt 1 Kodeksu cywilnego, czyli: „Testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli.”

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Przy czym, w orzecznictwie Sądu Najwyższego utrwalony jest pogląd, że sam fakt choroby – nawet poważnej – nie przesądza o nieważności testamentu. Natomiast znaczenie ma ocena, czy w chwili jego sporządzenia testator był zdolny do świadomego i swobodnego podjęcia decyzji. Sąd bada więc przede wszystkim konkretny moment wyrażenia woli, a nie wyłącznie ogólny stan zdrowia spadkodawcy, wykorzystując przy tym całokształt materiału dowodowego, w tym dokumentację medyczną i opinie biegłych.

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Presja rodziny i wpływ osób trzecich

Drugą dość częstą przyczyną sporów są zarzuty dotyczące nacisków wywieranych na spadkodawcę. Nie chodzi wyłącznie o groźby w potocznym znaczeniu. W praktyce sądy analizują sytuacje, gdy osoba starsza była całkowicie zależna od jednego członka rodziny, pozostawała pod jego stałą opieką lub znajdowała się pod silnym wpływem emocjonalnym.

Jeżeli sąd uzna, że testament został sporządzony pod wpływem groźby, może stwierdzić jego nieważność. Podstawę prawną stanowi art. 945 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego, tj.: „Testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony (...) pod wpływem groźby.”

W orzecznictwie podkreśla się, że groźba w rozumieniu art. 945 k.c. nie musi mieć charakteru bezpośredniego ani fizycznego zastraszania. Wystarczające może być wywołanie u spadkodawcy uzasadnionej obawy poważnych negatywnych konsekwencji, które wpływają na jego swobodę decyzji. Sąd każdorazowo ocenia całokształt relacji rodzinnych i okoliczności towarzyszących sporządzeniu testamentu, w tym stopień zależności testatora od osób trzecich oraz realny wpływ otoczenia na jego wolę.

Błąd, który zmienił treść testamentu

Spory pojawiają się również wtedy, gdy spadkodawca działał w błędnym przekonaniu co do ważnych okoliczności. Przykładowo może chodzić o sytuację, gdy osoba sporządzająca testament została wprowadzona w błąd przez członka rodziny co do zachowania innego spadkobiercy albo stanu majątku.

W takich przypadkach zastosowanie znajduje art. 945 § 1 pkt 2 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem testament jest nieważny, jeśli został sporządzony „pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści”.

W praktyce sądy podchodzą do tej przesłanki bardzo ostrożnie, podkreślając, że nie każdy błąd lub nieporozumienie może prowadzić do nieważności testamentu. Znaczenie ma to, czy błąd dotyczył okoliczności na tyle istotnych, że realnie wpłynął na treść rozrządzenia ostatnią wolą. Oznacza to, że musi istnieć wyraźny związek między błędnym przekonaniem spadkodawcy a podjętą przez niego decyzją.

Błędy formalne mogą przekreślić ostatnią wolę

Wbrew powszechnej opinii nie każdy dokument nazwany testamentem wywołuje skutki prawne. Przy testamencie własnoręcznym szczególne znaczenie ma zachowanie ustawowej formy. Dokument musi zostać napisany własnoręcznie przez spadkodawcę. Wydruk komputerowy podpisany odręcznie nie spełnia tego wymogu. Problemy pojawiają się także wtedy, gdy brakuje podpisu lub pojawiają się wątpliwości co do autentyczności pisma.

Zwykle jest tak, że im większy majątek pozostawił zmarły, tym częściej sprawa trafia do sądu. Staje się wtedy niejednokrotnie przedmiotem wieloletnich sporów.

Nie każdy może podważać testament bez końca

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że powołanie się na nieważność testamentu jest ograniczone czasowo. Istnieją konkretne terminy, których trzeba dochować.

Art. 945 § 2 Kodeksu cywilnego stanowi: „Na nieważność testamentu z powyższych przyczyn nie można się powołać po upływie lat trzech od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie lat dziesięciu od otwarcia spadku.”

Oznacza to, że nawet uzasadnione wątpliwości co do testamentu mogą nie wystarczyć, jeśli działania zostaną podjęte zbyt późno. Wtedy droga do jego podważenia zostaje zamknięta.

Testament może chronić rodzinę, ale tylko jeśli został sporządzony prawidłowo

Spory o testament należą do najbardziej emocjonalnych postępowań sądowych. Dotyczą nie tylko majątku, lecz także rodzinnych relacji, które często były napięte jeszcze za życia spadkodawcy.

Dlatego każda wątpliwość dotycząca stanu zdrowia testatora, wpływu osób trzecich lub prawidłowości sporządzenia dokumentu może stać się podstawą wieloletniego procesu. W praktyce najbezpieczniejszym rozwiązaniem pozostaje sporządzenie testamentu w formie aktu notarialnego, który znacząco utrudnia późniejsze kwestionowanie autentyczności dokumentu, choć nie eliminuje całkowicie sporów dotyczących świadomości czy swobody podejmowania decyzji przez spadkodawcę.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j. z dnia 6 sierpnia 2025 r. (Dz.U. z 2025 r., poz. 1071), ostatnia zmiana: Dz.U. z 2026 r., poz. 184

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Źródło: INFOR
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