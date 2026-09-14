REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Spadki » Testament » Masz przygotowany testament? Jeden szczegół może sprawić, że sąd uzna go za nieważny

Masz przygotowany testament? Jeden szczegół może sprawić, że sąd uzna go za nieważny

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
14 września 2026, 07:16
Adam Kuchta
Adam Kuchta
prawo spadek testament dokument dziedziczenie sąd
Masz testament? Jeden szczegół może sprawić, że sąd uzna go za nieważny
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wiele osób jest przekonanych, że podpisany testament ostatecznie rozstrzyga o losach majątku. Tymczasem wystarczy spełnienie jednej z ustawowych przesłanek, aby sąd zakwestionował ostatnią wolę zmarłego. Choroba, naciski ze strony bliskich, błąd lub pozornie drobne uchybienia formalne mogą całkowicie zmienić przebieg dziedziczenia. Sprawdź, w jakich sytuacjach testament może zostać unieważniony.

rozwiń >

Testament ma uporządkować sprawy po śmierci bliskiej osoby. W praktyce często staje się jednak początkiem wieloletniego konfliktu. Wystarczy, że jeden ze spadkobierców uzna, iż testament został sporządzony pod wpływem nacisku, przez osobę chorą lub z naruszeniem wymogów formalnych. Wówczas sprawa może trafić do sądu, a testament – zostać uznany za nieważny. Co istotne, polskie prawo przewiduje konkretne sytuacje, w których sąd może zakwestionować ostatnią wolę zmarłego. Nie chodzi wyłącznie o fałszerstwa czy oczywiste nadużycia. Często źródłem sporu są okoliczności sporządzenia dokumentu lub błędy, które na pierwszy rzut oka wydają się nieistotne.

REKLAMA

REKLAMA

Kiedy testament jest nieważny? Co mówią przepisy Kodeksu cywilnego?

Najważniejszą podstawą do podważenia testamentu jest art. 945 § 1 Kodeksu cywilnego, który stanowi: Testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony:
1) w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;
2) pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści;
3) pod wpływem groźby.”

To właśnie te trzy okoliczności najczęściej stają się podstawą sporów o ważność testamentu. Na nie najczęściej powołują się osoby domagające się jego unieważnienia.

Choroba, demencja i problemy zdrowotne – najczęstsze powody sporów

Najwięcej postępowań dotyczy sytuacji, w których spadkodawca w chwili sporządzania testamentu był ciężko chory, cierpiał na demencję, chorobę Alzheimera lub zaburzenia psychiczne. Sąd bada wtedy, czy osoba sporządzająca testament rzeczywiście rozumiała znaczenie swoich decyzji i była w stanie samodzielnie wyrazić wolę. Dokumentacja medyczna, opinie biegłych psychiatrów oraz zeznania świadków często mają w takich sprawach istotne znaczenie.

REKLAMA

Jeżeli sąd ustali, że testator nie był zdolny do świadomego podejmowania decyzji, testament może zostać uznany za nieważny. Taką możliwość przewiduje, wspomniany już, art. 945 § 1 pkt 1 Kodeksu cywilnego, czyli: „Testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli.”

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przy czym, w orzecznictwie Sądu Najwyższego utrwalony jest pogląd, że sam fakt choroby – nawet poważnej – nie przesądza o nieważności testamentu. Natomiast znaczenie ma ocena, czy w chwili jego sporządzenia testator był zdolny do świadomego i swobodnego podjęcia decyzji. Sąd bada więc przede wszystkim konkretny moment wyrażenia woli, a nie wyłącznie ogólny stan zdrowia spadkodawcy, wykorzystując przy tym całokształt materiału dowodowego, w tym dokumentację medyczną i opinie biegłych.

Zobacz również:

Presja rodziny i wpływ osób trzecich

Drugą dość częstą przyczyną sporów są zarzuty dotyczące nacisków wywieranych na spadkodawcę. Nie chodzi wyłącznie o groźby w potocznym znaczeniu. W praktyce sądy analizują sytuacje, gdy osoba starsza była całkowicie zależna od jednego członka rodziny, pozostawała pod jego stałą opieką lub znajdowała się pod silnym wpływem emocjonalnym.

Jeżeli sąd uzna, że testament został sporządzony pod wpływem groźby, może stwierdzić jego nieważność. Podstawę prawną stanowi art. 945 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego, tj.: „Testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony (...) pod wpływem groźby.”

W orzecznictwie podkreśla się, że groźba w rozumieniu art. 945 k.c. nie musi mieć charakteru bezpośredniego ani fizycznego zastraszania. Wystarczające może być wywołanie u spadkodawcy uzasadnionej obawy poważnych negatywnych konsekwencji, które wpływają na jego swobodę decyzji. Sąd każdorazowo ocenia całokształt relacji rodzinnych i okoliczności towarzyszących sporządzeniu testamentu, w tym stopień zależności testatora od osób trzecich oraz realny wpływ otoczenia na jego wolę.

Błąd, który zmienił treść testamentu

Spory pojawiają się również wtedy, gdy spadkodawca działał w błędnym przekonaniu co do ważnych okoliczności. Przykładowo może chodzić o sytuację, gdy osoba sporządzająca testament została wprowadzona w błąd przez członka rodziny co do zachowania innego spadkobiercy albo stanu majątku.

W takich przypadkach zastosowanie znajduje art. 945 § 1 pkt 2 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem testament jest nieważny, jeśli został sporządzony „pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści”.

W praktyce sądy podchodzą do tej przesłanki bardzo ostrożnie, podkreślając, że nie każdy błąd lub nieporozumienie może prowadzić do nieważności testamentu. Znaczenie ma to, czy błąd dotyczył okoliczności na tyle istotnych, że realnie wpłynął na treść rozrządzenia ostatnią wolą. Oznacza to, że musi istnieć wyraźny związek między błędnym przekonaniem spadkodawcy a podjętą przez niego decyzją.

Błędy formalne mogą przekreślić ostatnią wolę

Wbrew powszechnej opinii nie każdy dokument nazwany testamentem wywołuje skutki prawne. Przy testamencie własnoręcznym szczególne znaczenie ma zachowanie ustawowej formy. Dokument musi zostać napisany własnoręcznie przez spadkodawcę. Wydruk komputerowy podpisany odręcznie nie spełnia tego wymogu. Problemy pojawiają się także wtedy, gdy brakuje podpisu lub pojawiają się wątpliwości co do autentyczności pisma.

Zwykle jest tak, że im większy majątek pozostawił zmarły, tym częściej sprawa trafia do sądu. Staje się wtedy niejednokrotnie przedmiotem wieloletnich sporów.

Nie każdy może podważać testament bez końca

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że powołanie się na nieważność testamentu jest ograniczone czasowo. Istnieją konkretne terminy, których trzeba dochować.

Art. 945 § 2 Kodeksu cywilnego stanowi: „Na nieważność testamentu z powyższych przyczyn nie można się powołać po upływie lat trzech od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie lat dziesięciu od otwarcia spadku.”

Oznacza to, że nawet uzasadnione wątpliwości co do testamentu mogą nie wystarczyć, jeśli działania zostaną podjęte zbyt późno. Wtedy droga do jego podważenia zostaje zamknięta.

Testament może chronić rodzinę, ale tylko jeśli został sporządzony prawidłowo

Spory o testament należą do najbardziej emocjonalnych postępowań sądowych. Dotyczą nie tylko majątku, lecz także rodzinnych relacji, które często były napięte jeszcze za życia spadkodawcy.

Dlatego każda wątpliwość dotycząca stanu zdrowia testatora, wpływu osób trzecich lub prawidłowości sporządzenia dokumentu może stać się podstawą wieloletniego procesu. W praktyce najbezpieczniejszym rozwiązaniem pozostaje sporządzenie testamentu w formie aktu notarialnego, który znacząco utrudnia późniejsze kwestionowanie autentyczności dokumentu, choć nie eliminuje całkowicie sporów dotyczących świadomości czy swobody podejmowania decyzji przez spadkodawcę.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j. z dnia 6 sierpnia 2025 r. (Dz.U. z 2025 r., poz. 1071), ostatnia zmiana: Dz.U. z 2026 r., poz. 184

Powiązane
Dodatek za urodzenie dzieci. ZUS wypłaca średnio 1083,23 zł co miesiąc
Dodatek za urodzenie dzieci. ZUS wypłaca średnio 1083,23 zł co miesiąc
Nowy sondaż pokazuje duży zwrot. Tyle punktów ma KO, PiS i Konfederacja
Nowy sondaż pokazuje duży zwrot. Tyle punktów ma KO, PiS i Konfederacja
Skarbówka wydała ważną decyzję ws. darowizny od brata. Pieniądze mogą zostać na zagranicznym rachunku, a mimo to można skorzystać z pełnego zwolnienia z podatku
Skarbówka wydała ważną decyzję ws. darowizny od brata. Pieniądze mogą zostać na zagranicznym rachunku, a mimo to można skorzystać z pełnego zwolnienia z podatku
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
SN: Przyczyna wypowiedzenia nie musi być doniosła, ale ma być na tyle konkretna, by umożliwić pracownikowi obronę
14 wrz 2026

Wypowiadając pracownikowi umowę o pracę, pracodawca musi wskazać przyczynę uzasadniającą swoje działanie. Przyczyna nie musi być doniosła, ale ma być konkretna i ma umożliwiać pracownikowi obronę. W ostatnim czasie po raz kolejny wypowiedział się na ten temat Sąd Najwyższy.
W tym roku, zmiana czasu letniego na zimowy, zaskoczy nas szybciej niż w roku ubiegłym. Ostatni raz przestawimy zegarki, a osoby pracujące w noc zmiany czasu otrzymają wyższe wynagrodzenia? [czas zimowy 2026]
14 wrz 2026

Już niebawem czeka nas kolejna zmiana czasu – tym razem z letniego na zimowy. W tym roku, przypada ona szybciej, niż w roku ubiegłym. W noc zmiany czasu, będziemy spali godzinę dłużej, tym samym jednak – po przestawieniu zegarków, zmrok będzie zapadał wcześniej. W związku z trwającą od kilku lat (zarówno na szczeblu krajowym, jak i UE) ożywioną dyskusją na temat likwidacji dwukrotnych zmian czasu w ciągu roku – wiele osób zadaje sobie pytanie, czy to tym razem, przestawimy zegarki po raz ostatni? Zmiana czasu letniego na zimowy, nie bez znaczenia pozostaje również dla wynagrodzenia osób pracujących w momencie, kiedy jest ona dokonywana.
Skarga do PIP. Czy pracownik może zgłosić pracodawcę anonimowo?
14 wrz 2026

Jednym z zadań Państwowej Inspekcji Pracy jest sprawdzanie skarg kierowanych do tej instytucji. W razie potrzeby na ich podstawie PIP wszczyna odpowiednie postępowanie. Zdarza się, że skarga jest wysłana anonimowo, bez podpisu skarżącego. Czy taka skarga jest rozpatrywana?
Prezydent Karol Nawrocki mówi wprost ws. Trybunału Konstytucyjnego. „Ma być instytucją Rzeczypospolitej”
12 wrz 2026

Prezydent Karol Nawrocki zabrał głos w sprawie przyszłości Trybunału Konstytucyjnego. W liście z okazji 40-lecia działalności orzeczniczej TK ocenił, że potrzebna jest głęboka reforma konstytucyjna, która pozwoli odbudować pozycję, niezależność i społeczne poważanie Trybunału. Prezes TK Bogdan Święczkowski mówił natomiast o znaczeniu konstytucji i ochronie praw obywatelskich.

REKLAMA

Emerytury w Polsce dla obywateli Ukrainy a także zasiłek pogrzebowy – przepisy, zasady, praktyka i wyjaśnienia ZUS
13 wrz 2026

Zasady przyznawania świadczeń emerytalnych, rentowych oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych dla obywateli Ukrainy w Polsce regulują polskie przepisy o ubezpieczeniach społecznych (w szczególności ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) a także umowa między Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym z 18 maja 2012 roku (obowiązująca od początku 2014 roku). Co wynika z tych przepisów i jak je stosuje i interpretuje ZUS?
Polacy nie wybaczają tych długów. Alimenty na czele listy
11 wrz 2026

Nie wszystkie długi budzą w Polakach takie samo potępienie. Najgorzej oceniane jest niepłacenie alimentów, a tuż za nim znalazły się zobowiązania przedsiębiorców wobec innych firm – wynika z badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.
Oszuści polują na seniorów. Państwo uruchamia "parasol ochronny"
11 wrz 2026

Wyjaśniając cel realizowanego przez jego resort programu „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior” minister sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział w Grzowie Wlkp, że ministerstwo stara się, żeby w każdym miejscu w Polsce seniorzy dostali od państwa pewien rodzaj parasola ochronnego.
Brazylia bliżej polskiego ZUS. Rząd kończy prace nad umową emerytalną
11 wrz 2026

Polski rząd chce umowy o zabezpieczeniu społecznym z Brazylią - jak podaje „Rz”. Byłoby to 15. państwo, którego obywatele zostaliby włączeni do polskiego systemu ubezpieczeń społecznych.

REKLAMA

Kryzysowy plan rodzinny obowiązkowy dla każdej rodziny w Polsce oraz zapas wody, żywności, leków i środków pierwszej potrzeby – czy rząd pozostawia to decyzji obywateli? [zalecenia MSWiA, MON i RCB]
13 wrz 2026

Chociaż opracowany przez rząd „Poradnik bezpieczeństwa”, który ma przygotować Polaków na różne sytuacje kryzysowe, został opublikowany już w sierpniu ubiegłego roku – cały czas wiele osób zadaje sobie pytania: Czy będzie obowiązek tworzenia kryzysowego planu rodzinnego i co z przygotowaniem zapasów wody, żywności, leków i środków pierwszej potrzeby? MSWiA, w dniu 2 września br., przekazało nowe informacje o działaniach podejmowanych w kwestii zwiększenia bezpieczeństwa obywateli i przygotowania ich do sytuacji kryzysowych.
Zlecenie czy umowa o pracę, zastanawiają się strony umów. A co z umową o dzieło? Ta pomyłka też przelicza się na pieniądze
10 wrz 2026

Zlecenie czy umowa o pracę? To nie jest jedyne pytanie istotne na rynku pracy. Choć wiele osób skupionych na kontrolach zreformowanej PIP na chwilę o tym zapomniało, źródłem sporów są od lat również różnice między umową zlecenia a o dzieło.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA