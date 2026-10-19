Instytucja zapisu często nie jest znana osobom, chcącym uregulować kwestie dziedziczenia. W artykule podpowiadamy jak można stosować zapis i czym takie rozwiązanie różni się od zapisu windykacyjnego. Czy zapis w testamencie chroni przed zachowkiem? Jakie ma skutki dla spadkobiercy?

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Zapis w testamencie dla osoby niebędącej spadkobiercą

Spadkodawca może zobowiązać spadkobiercę zarówno ustawowego, jak i testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz danej osoby. Jest to zapis zwykły, którego dokonuje się w testamencie.

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Przykład Pan Marcin w testamencie do spadku powołał swoją żonę. Chciałby jednak, aby samochód przypadł bratu, dlatego dokonał zapisu właśnie tego składnika majątkowego. Po śmierci pana Marcina jego brat będzie mógł żądać od żony spadkodawcy wykonania zapisu.

Jeżeli nie ma innych postanowień w testamencie, to wykonania zapisu można żądać niezwłocznie po ogłoszeniu testamentu. Roszczenie z tytułu zapisu przedawnia się z upływem 5 lat od dnia jego wymagalności.

Ważne Gdy w chwili śmierci spadkodawcy konkretnie oznaczona w testamencie rzecz, będąca przedmiotem zapisu, już nie należy do spadku, to zapis jest będzie nieskuteczny.

Warto pamiętać, iż zapisobierca sam może zostać zobowiązany zapisem (tzw. dalszy zapis). Może też – podobnie jak spadkobierca – zostać uznanym przez sąd za niegodnego dziedziczenia.

Czym zapis zwykły różni się od zapisu windykacyjnego?

Zapis windykacyjny można ustanowić tylko w testamencie notarialnym. Ma on ten skutek, iż zapisobierca windykacyjny nabywa przedmiot zapisu już z chwilą otwarcia spadku, czyli momentu śmierci spadkodawcy.

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Zapis windykacyjny pozwala zatem uniknąć ewentualnych późniejszych problemów i kosztów związanych dochodzeniem wydania przedmiotu zapisu.

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Przepisy stawiają jednak zapisom windykacyjnym więcej wymagań. Zapis zwykły może w zasadzie dotyczyć dowolnej rzeczy, z kolei przedmiotem zapisu windykacyjnego może być:

rzecz oznaczona co do tożsamości;

zbywalne prawo majątkowe;

przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne;

ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności;

ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej.

Ponadto zapisu windykacyjnego nie można ustanowić pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu. Skutkiem takiego zastrzeżenia jest – w zależności od sytuacji – nieważność zapisu windykacyjnego albo zmiana na zapis zwykły.

Kiedy zapisobierca będzie spadkobiercą?

Może się zdarzyć, iż poczyniony przez spadkodawcę zapis wyczerpuje niemal cały spadek. W takiej sytuacji osobę tę poczytuje się w razie wątpliwości nie za zapisobiercę, lecz za spadkobiercę powołanego do całego spadku. Gdy zaś takie rozrządzenie testamentowe zostało dokonane na rzecz kilku osób, osoby te poczytuje się w razie wątpliwości za powołane do całego spadku w częściach ułamkowych odpowiadających stosunkowi wartości przeznaczonych im przedmiotów. Stanowi o tym art. 961 Kodeksu cywilnego.

Przepis ten ma w praktyce istotne znaczenie m.in. dla późniejszych roszczeń osób uprawnionych do zachowku.

Zapis zwykły a zachowek

Co do zasady zapis zwykły nie zmniejsza wysokości substratu zachowku. Nie jest zatem brany pod uwagę przy obliczaniu wysokości należnego zachowku. Spadkobiercy obowiązani do zaspokojenia roszczenia z tytułu zachowku mogą jednak żądać w sądzie stosunkowego zmniejszenia zapisów (na podstawie art. 1003 Kodeksu cywilnego).

W przypadku, gdy obowiązek wypłaty zachowku ma spadkobierca sam uprawniony do zachowku, to może on żądać zmniejszenia zapisów w takim stopniu, aby pozostał mu jego własny zachowek.

Z kolei gdy to zapisobierca jest sam uprawniony do zachowku, to zapis zwykły uczyniony na jego rzecz podlega zmniejszeniu tylko do wysokości nadwyżki przekraczającej jego własny zachowek.

Czy zapis windykacyjny chroni przed zachowkiem?

Zapis windykacyjny nie eliminuje konieczności wypłaty zachowku. Zapisy windykacyjne dolicza się bowiem do spadku przy obliczaniu zachowku. Ponadto, zapis windykacyjny dokonany przez spadkodawcę na rzecz uprawnionego do zachowku zalicza się na należny mu zachowek.

Zapisobierca windykacyjny może zostać również zobowiązany do uzupełnienia zachowku, jeżeli osoba uprawniona nie może otrzymać go od spadkobiercy. Jest to możliwe tylko w granicach wzbogacenia będącego skutkiem zapisu windykacyjnego.

Gdy zapisobierca windykacyjny sam jest uprawniony do zachowku, to ponosi on odpowiedzialność względem innych uprawnionych do zachowku tylko do wysokości nadwyżki przekraczającej jej własny zachowek.

Osoba, na której rzecz został uczyniony zapis windykacyjny, może też zwolnić się od obowiązku zapłaty sumy potrzebnej do uzupełnienia zachowku przez wydanie przedmiotu zapisu.

Podsumowanie

W artykule przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące zapisów w testamencie, a w praktyce sprawy spadkowe bywają dość skomplikowane. W razie wątpliwości warto skonsultować się z profesjonalnym pełnomocnikiem: adwokatem bądź radcą prawnym. Osoby niezamożne mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej.