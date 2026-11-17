Czy można zmienić testament notarialny? Jakie są najczęstsze przyczyny podjęcia decyzji o sporządzeniu nowego dokumentu? Oto praktyczne informacje.

Ile razy można zmienić testament notarialny?

Testament notarialny można zmienić dowolną liczbę razy. Jak przypomina Krajowa Rada Notarialna, polskie prawo nie przewiduje żadnego limitu w tym zakresie ani minimalnego odstępu czasu pomiędzy sporządzeniem kolejnych testamentów.

REKLAMA

REKLAMA

Istotne znaczenie ma tu art. 943 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia. Może również sporządzić nowy testament, który zmieni wcześniejsze rozporządzenia majątkiem.

„Warto podkreślić, że testament powinien być dokumentem wyrażającym aktualną wolę spadkodawcy. Jeżeli zatem zmienia się jego sytuacja życiowa, rodzinna lub majątkowa, może on odpowiednio zmodyfikować swoją ostatnią wolę” – mówi Magdalena Arendt, Wiceprezes Krajowej Rady Notarialnej.

Co z poprzednim testamentem?

Chociaż zasady te wydają się być dość proste, to nieumiejętnie zastosowane mogą doprowadzić do praktycznych problemów. Notariusze zwracają zatem uwagę na to, by do kwestii sporządzenia nowego testamentu podchodzić bardzo skrupulatnie i w sposób przemyślany.

REKLAMA

„Trzeba pamiętać, że choć prawo pozwala na wielokrotne zmienianie testamentu, z punktu widzenia bezpieczeństwa prawnego zdecydowanie lepiej zadbać o to, aby ostatnia wola była wyrażona w jednym jasnym i spójnym dokumencie. Sporządzanie kilku testamentów, bez jednoznacznego określenia ich wzajemnych relacji, może prowadzić do wątpliwości interpretacyjnych, a nawet poważnych sporów między spadkobiercami” – podkreśla Magdalena Arendt.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jeżeli bowiem nowy testament nie zawiera wyraźnego odwołania poprzedniego, wcześniejsze postanowienia tracą moc tylko w takim zakresie, w jakim nie można ich pogodzić z treścią nowego dokumentu. Stanowi o tym art. 947 Kodeksu cywilnego.

Ważne Z tego powodu ważne jest zadbanie o jednoznaczne odwołanie wcześniejszych testamentów - niezależnie od tego, czy zostały one sporządzone w formie notarialnej, czy własnoręcznej.

Z jakich powodów klienci kancelarii notarialnych decydują się na sporządzenie nowego testamentu?

Otóż najczęściej przyczyną jest zmiana sytuacji rodzinnej lub osobistej testatora. Testament sporządzony kilka czy kilkanaście lat wcześniej nie zawsze odpowiada aktualnym relacjom rodzinnym i zamiarom jego autora.

Do typowych powodów należą tu:

• zmiana sytuacji rodzinnej (np. zawarcie małżeństwa, rozwód, separacja, narodziny dzieci lub wnuków, a także śmierć osoby wcześniej wskazanej jako spadkobierca);

• zmiana relacji z bliskimi (np. pogorszenie lub poprawa stosunków rodzinnych, nawiązanie bliższych relacji z konkretną osobą albo utrata zaufania do dotychczas wskazanego spadkobiercy);

• zmiana sytuacji majątkowej (np. zakup lub sprzedaż nieruchomości, zgromadzenie znacznego majątku, rozpoczęcie działalności gospodarczej czy zmiana struktury posiadanego majątku);

• chęć innego podziału majątku (testator może uznać, że dotychczasowy sposób rozdysponowania majątku nie jest już sprawiedliwy lub nie odpowiada jego aktualnym intencjom).

„Nie należy też pomijać sytuacji, w których klienci po prostu dojrzewają do innych decyzji. Niekiedy sporządzenie pierwszego testamentu następuje w określonym momencie życia, a po upływie czasu testator inaczej ocenia swoje potrzeby i chce w odmienny sposób zabezpieczyć przyszłość bliskich” – zwraca uwagę Magdalena Arendt.

I podkreśla, iż z perspektywy praktyki notarialnej i późniejszych postępowań spadkowych najważniejsze jest, aby testament był jasny, spójny i jednoznacznie wyrażał wolę spadkodawcy.

Ile aktualnie kosztuje sporządzenie lub zmiana testamentu notarialnego?

Wynagrodzenie notariusza określone jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Maksymalna taksa notarialna za sporządzenie testamentu notarialnego wynosi obecnie 200 zł, natomiast za odwołanie testamentu 50 zł. Do wynagrodzenia notariusza należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. Trzeba też uwzględnić koszt wypisów aktu notarialnego. Maksymalna stawka wynosi obecnie 12 zł za każdą stronę, w przypadku gdy dokument nie przekracza 10 stron. Do tej kwoty również doliczany jest VAT.

Należy przy tym zaznaczyć, że w przypadku testamentów zawierających szczególne rozrządzenia testamentowe, takie jak zapis zwykły, zapis windykacyjny, polecenie czy pozbawienie prawa do zachowku, obowiązują wyższe maksymalne stawki taksy notarialnej.

Przed sporządzeniem testamentu należy zatem skonsultować się z notariuszem i ustalić całkowity koszt planowanych czynności.