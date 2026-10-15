Przepisy jasno określają sytuacje, w których możliwe jest uzyskanie przez wnuka zachowku po dziadku czy babci. Ile wynosi taki zachowek? Czy dziadkowie mogą wydziedziczyć swoje wnuki? Prezentujemy najważniejsze informacje, proste przykłady i odpowiedzi na często zadawane pytania.

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Czy wnuk ma prawo do zachowku po babci?

Zachowek jest jedną z form zabezpieczenia osób najbliższych spadkodawcy. Chodzi o to, by wskutek przekazania majątku w testamencie bądź darowiźnie spadkodawca nie pozbawił bliskiej rodziny majątku.

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Co ważne, do zachowku nie są uprawnieni wszyscy krewni. Kodeks cywilny wymienia tu: zstępnych, małżonka i rodziców spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy.

Ważne W praktyce oznacza to, iż w pierwszej kolejności prawo do zachowku będą miały dzieci spadkodawcy i jego małżonek. Wnuk dostanie zachowek dopiero wtedy, gdy jego rodzic już nie żyje bądź został wydziedziczony.

Zachowek po dziadkach, gdy rodzic nie żyje [Przykład]

Przykład Pan Edward do całego spadku powołał swoją drugą żonę. W chwili śmierci Pana Edwarda nie żyje już jego córka. Żyje jednak wnuczka. I to właśnie ona będzie miała prawo do zachowku.

Zachowek po dziadkach, gdy rodzic żyje [Przykład]

Przykład Pani Aldona w testamencie cały spadek przekazała jednemu ze swoich synów, drugiego wydziedziczając. W chwili śmierci spadkodawczyni nie żyje już jej mąż. W takim przypadku skutkiem wydziedziczenia jednego z synów będzie pozbawienie go zachowku. Tym samym prawo do zachowku zyskają zstępni wydziedziczonego syna, czyli wnuki Pani Aldony.

Wydziedziczenie dziecka a zachowek dla wnuków

Jeśli rodzic wnuka żyje, to zachowek po dziadku lub babci jest możliwy tylko wtedy, gdy rodzic został wydziedziczony.

Wydziedziczenie polega bowiem na pozbawieniu prawa do zachowku. Małżonek, zstępny czy rodzic mogą zatem zostać wydziedziczeni tylko z określonych przyczyn. Po pierwsze - jeżeli wbrew woli spadkodawcy postępują uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Druga z możliwych przyczyn występuje, gdy uprawniony do zachowku dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci. Trzeci przypadek dotyczy uporczywego niedopełniania względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

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Ważne Wydziedziczenia dokonuje się w testamencie. Aby było ono skuteczna, przyczyna wydziedziczenia powinna być prawdziwa i wynikać z treści testamentu.

Warto pamiętać, iż spadkodawca nie wydziedziczy krewnego, jeżeli mu przebaczył.

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Ile wynosi zachowek po dziadkach?

I najważniejsza kwestia – jaka jest wysokość należnego zachowku? Zgodnie z przepisami zachowek wynosi połowę wartości tego udziału spadkowego, który przypadałby osobie uprawnionej, gdyby doszło do dziedziczenia ustawowego. Małoletnie dzieci oraz osoby trwale niezdolne do pracy mogą otrzymać dwie trzecie tego udziału.

W praktyce obliczenia należnego zachowku mogą być bardzo skomplikowane. Przez wyżej wymieniony ułamek mnoży się bowiem substrat zachowku, czyli czysty spadek (bez długów) z doliczonymi określonymi darowiznami. Dopiero wynik takiego mnożenia stanowi zachowek. Szczegółowe zasady doliczania darowizn określa Kodeks cywilny m.in. w art. 996. Zgodnie z tym przepisem, zapis windykacyjny oraz darowiznę dokonane przez spadkodawcę na rzecz uprawnionego do zachowku zalicza się na należny mu zachowek. Jeżeli uprawnionym do zachowku jest dalszy zstępny spadkodawcy zalicza się na należny mu zachowek także zapis windykacyjny oraz darowiznę dokonane przez spadkodawcę na rzecz jego wstępnego.

W praktyce zatem darowizna dokonana przez spadkodawcę na rzecz swojego dziecka może zostać zaliczona na poczet zachowku należnego wnukowi (a zatem pomniejszy ona wartość zachowku).

Z kolei według art. 994 Kodeksu cywilnego, przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku drobnych darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych, ani dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, darowizn na rzecz osób niebędących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku.

Sąd Najwyższy stoi tu na stanowisku, iż przy obliczaniu zachowku nie dolicza się darowizn dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, na rzecz osób, które nie dochodzą do spadku (uchwała SN z dnia 8 sierpnia 2024 r., sygn. III CZP 3/24). Według uchwały Sądu Najwyższego, do zachowku nie zostanie zatem zaliczona darowizna dla wnuka poczyniona przed więcej niż 10 laty, licząc wstecz od dnia otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy).

Jak otrzymać zachowek po dziadkach?

Gdy wnuk nie otrzymał należnego zachowku, to może złożyć do sądu odpowiednie pismo. Właściwy tu będzie sąd rejonowy lub okręgowy – w zależności od wartości zachowku. Oplata od pozwu wynosi 5 procent wartości przedmiotu sporu.

Pozew o zachowek może też dotyczyć uzupełnienia zachowku.

Czy można wydziedziczyć wnuka?

Tak, z tych samych przyczyn, co syna czy córkę, spadkodawca może też pozbawić prawa do zachowku swojego wnuka. Jeżeli wydziedziczenie będzie skuteczne, to wnuk nie otrzyma zachowku.

Zachowek dla wnuków po dziadkach [FAQ]

Czy za brak opieki można pozbawić zachowku? W określonych przypadkach brak opieki może skutkować pozbawieniem wnuka prawa do zachowku. Trzeba jednak pamiętać, iż sądy biorą tu pod uwagę całokształt okoliczności danej sprawy. Nie zawsze bowiem brak kontaktu wnuków z dziadkami wynika z ich złej woli. Czy zachowek dla wnuka można zmniejszyć ze względu na zasady współżycia społecznego? Tak, sąd może zdecydować o zmniejszeniu wysokości zachowku na podstawie art. 5 Kodeksu cywilnego. Jest to możliwe jednak tylko w wyjątkowych sytuacjach. Mój tata został uznany przez sąd za niegodnego dziedziczenia i stracił prawo do zachowku. Czy to oznacza, że ja również nie mam prawo do zachowku po babci? Niegodność dziedziczenia powoduje utratę prawo do spadku i zachowku. Nie rozciąga się jednak na dzieci niegodnego spadkobiercy. W określonych przypadkach mogą one zatem dochodzić praw do spadku lub zachowku.