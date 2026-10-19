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Zachowek dla teścia, teściowej. Czy to możliwe?

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19 października 2026, 17:43
[Data aktualizacji 19 października 2026, 19:37]
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji, dziennikarka, redaktorka, prawniczka, adwokatka (niewykonująca zawodu)
Kiedy wdowiec płaci zachowki teściom?
Kiedy wdowiec płaci zachowki teściom?
Shutterstock

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Rodzice spadkodawcy są w kręgu osób uprawnionych do zachowku. Nie zawsze jednak po śmierci małżonka, wdowa czy wdowiec muszą wypłacać zachowki teściom. Sporo zależy od tego czy spadkodawca miał dzieci. Jakie są najważniejsze przepisy?

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Czy rodzicom spadkodawcy należy się zachowek po synu, córce?

Zachowek należy się najbliższym krewnym spadkodawcy, którzy zostali pominięci w testamencie bądź w dokonanych darowiznach.

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Zgodnie z Kodeksem cywilnym, prawo do zachowku przysługuje:

  • zstępnym;
  • małżonkowi;
  • rodzicom spadkodawcy,

- którzy byliby powołani do spadku z ustawy.

Kluczowe znaczenie ma zatem to kto w danym przypadku byłby w kręgu osób uprawnionych do spadku, gdyby doszło do dziedziczenia ustawowego.

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Kiedy rodzice spadkodawcy nie mają prawa do zachowku? [Przykłady]

W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek – tak wynika z art. 931 § 1 Kodeksu cywilnego.

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Przykład

Pan Klemens w testamencie do całego spadku powołał swoją żonę Agatę. W chwili śmierci pana Klemensa żyją jeszcze jego dzieci. Jeżeli nie zostały one wydziedziczone, to będą mogły dochodzić zapłaty zachowku od pani Agaty. Rodzice spadkodawcy, nawet jeżeli wciąż żyją, nie mogą ubiegać się o zachowek.

Co ważne, nie ma tu znaczenia czy są to wspólne dzieci małżonków. Takie same prawa do spadku i zachowku mają bowiem dzieci z poprzednich związków małżeńskich i dzieci ze związków nieformalnych.

Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, to udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych (na podstawie art. 931 § 2 Kodeksu cywilnego).

Przykład

Pan Henryk w testamencie jedyną spadkobierczynią uczynił swoją żonę Natalię. Wprawdzie w chwili śmierci pana Henryka nie żyje już jego syn, jednak pozostawił on po sobie córkę. Wnuczka pana Henryka żyje w chwili jego śmierci, dlatego to ona będzie uprawniona do zachowku po swoim dziadku.

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Kiedy możliwy zachowek dla teściowej, teścia od wdowy, wdowca? [Przykład]

Co jednak w sytuacji, gdy spadkodawca nie pozostawił potomstwa?

Przykład

Pani Renata w chwili śmierci jest osobą bezdzietną. Spadkodawczyni cały swój majątek w testamencie przekazała mężowi Arturowi. Jeżeli żyją jeszcze rodzice pani Renaty, to będą oni mieli prawo do zachowków.

W braku bowiem zstępnych spadkodawcy (a zatem dzieci, wnuków itd.) powołani byliby do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice.

Ile wynosi zachowek dla teściów?

Każde z rodziców zmarłego ma prawo do połowy udziału spadkowego, który przypadałby mu w razie dziedziczenia z ustawy. Jeżeli rodzic spadkodawcy jest osobą trwale niezdolną do pracy, to otrzyma dwie trzecie takiego udziału.

Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi zaś jedną czwartą całości spadku.

Praktyczne obliczenia wysokości należnego zachowku nie są jednak tak proste jak przepisy. Największe znaczenie ma określenie substratu zachowku. Dopiero wtedy można pomnożyć przez niego udział osoby uprawnionej do zachowku.

Darowizny poczynione przez zmarłego na rzecz rodziców zaliczają się do spadku i w praktyce pomniejszają należny im zachowek.

Czy do zachowku może być uprawniony zarówno małżonek, jak i jego teściowie?

Tak, jeżeli zmarły nie ma dzieci i zapisał cały spadek komuś innemu niż żona, to zarówno wdowa jak i jej teściowie będą mogli dochodzić zachowków. Biorąc pod uwagę fakt, iż udział spadkowy żony wynosi połowę spadku, to jej zachowek będzie najczęściej większy niż zachowki teściów.

Czy rodzica spadkodawcy można pozbawić zachowku?

Jeżeli zachowanie rodzica spadkodawcy jest naganne, to spadkodawca jeszcze za życia może go wydziedziczyć w testamencie, czyli pozbawić zachowku. Prawo przewiduje tu trzy możliwe przesłanki wydziedziczenia:

• uporczywe postępowanie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego wbrew woli spadkodawcy;

• dopuszczenie się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci;

• uporczywe niedopełnianie względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Aby wydziedziczenie było skuteczne, przyczyna musi być prawdziwa i wynikać z treści testamentu. Co ważne, spadkodawca nie może wydziedziczyć osoby, której przebaczył.

Polubownym rozwiązaniem jest zawarcie umowy o zrzeczenie się zachowku. Jest to umowa, którą zawiera się przed notariuszem. Jej postanowienia mogą obejmować cały spadek i zachowek albo ograniczać się tylko do kwestii związanych z zachowkiem.

Po śmierci spadkodawcy można dochodzić uznania osoby uprawnionej do zachowku za niegodną dziedziczenia. Jest to jednak możliwe tylko w określonych przypadkach i przy zachowaniu odpowiednich procedur i terminów.

Piszemy o tym więcej tutaj:

Zobacz również:

W wyjątkowych sytuacjach sądy dopuszczają też obniżenie wysokości zachowku ze względu na zasady współżycia społecznego (art. 5 Kodeksu cywilnego).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j. t. Dz. U. z 2026 r., poz. 795)

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Źródło: INFOR
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