Rodzic, który nie chce pozostawić dziecku majątku, nie zawsze może skutecznie pozbawić go prawa do pieniędzy po swojej śmierci. Samo pominięcie syna lub córki w testamencie nie wystarczy. Co więcej, wydziedziczenie dziecka nie zawsze chroni pozostałych spadkobierców przed koniecznością wypłaty zachowku.

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Przepisy ograniczają swobodę spadkodawcy w zakresie pozbawiania najbliższych członków rodziny prawa do zachowku. O skuteczności wydziedziczenia decyduje nie tylko treść testamentu, lecz także rzeczywiste okoliczności, które skłoniły rodzica do podjęcia takiej decyzji.

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Wydziedziczenie dziecka w 2026 roku. Pominięcie w testamencie nie pozbawia prawa do zachowku

Właściciel majątku może jeszcze za życia zdecydować, komu przypadną po śmierci jego oszczędności, mieszkanie, dom czy inne składniki majątku. Może przekazać je swoim dzieciom lub jednemu z nich, dalszym krewnym, partnerowi życiowemu, a osobie niespokrewnionej. Swoboda sporządzania testamentu nie oznacza jednak możliwości całkowitego pozbawienia najbliższej rodziny uprawnień finansowych. Ochronę interesów majątkowych najbliższych zapewnia instytucja zachowku.

Zgodnie z art. 991 Kodeksu cywilnego prawo do niego przysługuje zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy. Wysokość zachowku wynosi:

połowę wartości udziału spadkowego , który przypadłby uprawnionemu przy dziedziczeniu ustawowym,

, który przypadłby uprawnionemu przy dziedziczeniu ustawowym, dwie trzecie wartości udziału spadkowego, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy lub uprawniony zstępny jest małoletni.

Jak to wygląda w praktyce? Dziecko nieuwzględnione w testamencie może wystąpić z roszczeniem pieniężnym wobec spadkobiercy, któremu przypadł majątek. Dopiero skuteczne wydziedziczenie pozwala pozbawić je tego uprawnienia.

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Kiedy można wydziedziczyć dziecko? Kodeks cywilny przewiduje trzy podstawy

Rodzic nie może wydziedziczyć dziecka z dowolnego powodu. Art. 1008 Kodeksu cywilnego zawiera zamknięty katalog przesłanek, które pozwalają pozbawić uprawnionego prawa do zachowku. Wydziedziczenie jest dopuszczalne, jeżeli dziecko:

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Uporczywie postępuje w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, wbrew woli spadkodawcy. Chodzi o zachowania powtarzające się lub utrzymujące przez dłuższy czas, które naruszają przyjęte normy społeczne, mimo sprzeciwu rodzica. Dopuściło się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci. Chodzi tutaj m.in. o określone przypadki przemocy fizycznej lub poważnych gróźb. Uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych. Przykładowo długotrwałe, zawinione zaniedbywanie relacji rodzinnych czy odmowa udzielenia rodzicowi niezbędnej pomocy mimo możliwości jej zapewnienia.

Uwaga! Jednorazowe nieporozumienie, przejściowy konflikt czy odmowa spełnienia oczekiwań rodzica nie muszą stanowić wystarczającego uzasadnienia wydziedziczenia. Podstawą pozbawienia zachowku nie są również automatycznie odmienne poglądy, wybór partnera życiowego czy decyzje dotyczące miejsca zamieszkania lub sposobu życia dziecka.

Dziecko nie odwiedza rodziców i nie utrzymuje kontaktu. Czy można je wydziedziczyć?

W rodzinnych sporach o majątek często pojawia się zarzut wieloletniego braku zainteresowania rodzicem. Tymczasem nawet wieloletnie zerwanie więzi rodzinnych nie przesądza o skuteczności wydziedziczenia. W praktyce znaczenie ma, kto ponosi odpowiedzialność za rozpad relacji i czy zachowanie dziecka rzeczywiście można uznać za uporczywe niedopełnianie obowiązków rodzinnych. Na znaczenie okoliczności zerwania kontaktów rodzinnych wskazuje postanowienie Sądu Najwyższego o sygnaturze I CSK 1992/24. Wynika z niego, że rodzic, który swoim zachowaniem doprowadził do rozpadu relacji z dzieckiem, nie może automatycznie wykorzystywać braku kontaktu jako podstawy do pozbawienia go zachowku.

Jak skutecznie wydziedziczyć dziecko w testamencie? Samo oświadczenie nie wystarczy

Zgodnie z art. 1009 Kodeksu cywilnego przyczyna wydziedziczenia musi wynikać z treści testamentu. Spadkodawca powinien wskazać w nim osobę, którą chce pozbawić zachowku oraz opisać okoliczności uzasadniające tę decyzję. Powód wymieniony w testamencie musi być rzeczywisty. Powinno wynikać z niego, na czym polegało zarzucane zachowanie i dlaczego odpowiada ono jednej z ustawowych podstaw wydziedziczenia.

Rodzic przebaczył dziecku. Wydziedziczenie może okazać się nieskuteczne

Warto mieć na względzie, że spadkodawca nie może wydziedziczyć uprawnionego do zachowku, jeżeli mu przebaczył. Co ważne, przepisy nie wymagają, żeby przebaczenie przybrało formę aktu notarialnego czy pisemnego oświadczenia. Może ono wynikać również z zachowania rodzica i okoliczności towarzyszących pojednaniu.

Uwaga! W przypadku sporu sądowego konieczne może być ustalenie, czy rzeczywiście doszło do przebaczenia. Samo wznowienie kontaktów rodzinnych nie musi jeszcze oznaczać, że rodzic wybaczył dziecku wszystkie wcześniejsze zachowania.

Wydziedziczenie dziecka a zachowek dla wnuków. Rodzina nadal może żądać pieniędzy

Dzieci i wnuki wydziedziczonego zstępnego są uprawnieni do zachowku, nawet jeżeli przeżył on spadkodawcę. Oznacza to, że skuteczne wydziedziczenie dziecka może skutkować powstaniem uprawnień do zachowku po stronie jego dzieci, czyli wnuków spadkodawcy.

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Jak udowodnić podstawy wydziedziczenia? Te dokumenty mogą mieć znaczenie przed sądem

Po śmierci spadkodawcy ustalenie rzeczywistego przebiegu konfliktu rodzinnego może być trudne. Dlatego w sporach dotyczących skuteczności wydziedziczenia znaczenie mogą mieć m.in.:

wiadomości SMS, e-maile i listy dokumentujące przebieg relacji rodzinnych,

korespondencja zawierająca prośby o kontakt lub udzielenie pomocy,

dokumentacja medyczna potwierdzająca stan zdrowia rodzica,

zeznania członków rodziny, sąsiadów i innych świadków,

dokumentacja interwencji policji oraz orzeczenia sądowe, jeżeli mają związek z przyczyną wydziedziczenia.

Czy wydziedziczone dziecko może domagać się zachowku? Obowiązuje ważny termin

Dziecko wydziedziczone przez rodzica może zakwestionować skuteczność wydziedziczenia przed sądem. Może wskazywać przykładowo, że zarzuty zawarte w testamencie są nieprawdziwe lub nie odpowiadają przesłankom określonym w Kodeksie cywilnym albo udowodnić, że spadkodawca wcześniej mu przebaczył.

Osoby zamierzające wystąpić z roszczeniem powinny pamiętać o terminie przedawnienia. Zgodnie z art. 1007 par. 1 Kodeksu cywilnego roszczenie uprawnionego z tytułu zachowku przedawnia się po pięciu latach od ogłoszenia testamentu.

Najczęstsze błędy przy wydziedziczeniu dziecka. Kiedy można podważyć decyzję rodzica?

Jednym z błędów popełnianych przez spadkodawców jest utożsamianie wydziedziczenia z pominięciem dziecka w testamencie. Problematyczne są również ogólnikowe uzasadnienia, wskazywanie przyczyn nieprzewidzianych w ustawie oraz opieranie decyzji na nieprawdziwych zarzutach. Wydziedziczenie może okazać się nieskuteczne także wtedy, gdy brak kontaktu wynikał z zachowania samego rodzica, zarzucane dziecku zaniedbania nie miały charakteru uporczywego lub doszło do przebaczenia.