REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Spadki » Zasady dziedziczenia » Gdy matka przebaczyła, syn nie może być uznany za niegodnego dziedziczenia

Gdy matka przebaczyła, syn nie może być uznany za niegodnego dziedziczenia

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 lutego 2026, 10:43
[Data aktualizacji 06 lutego 2026, 10:44]
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Dlaczego przebaczenie jest ważne w sprawach spadkowych?
Dlaczego przebaczenie jest ważne w sprawach spadkowych?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czasami pomimo spełnienia przesłanki niedogodności, krewny spadek dostanie. Nie można bowiem uznać kogoś za niegodnego dziedziczenia, gdy w grę wchodzi skuteczne przebaczenie. To ważna zasada, o której nie każdy pamięta.

Kiedy spadkobierca jest niegodny, aby dostać spadek?

Najprościej rzecz ujmując spadkobierca niegodny, to taki, który na spadek nie zasłużył. Skutkiem uznania spadkobiercy niegodnym dziedziczenia jest pozbawienie go nie tylko spadku, ale i zachowku. Wówczas do dziedziczenia zostaną powołani spadkobiercy w dalszej kolejności. Przykładowo mogą to być dzieci niegodnego spadkobiercy.

REKLAMA

REKLAMA

Od dwóch lat w Kodeksie cywilnym mamy 5 przesłanek niegodności dziedziczenia (wcześniej były tylko trzy pierwsze).

Zgodnie z art. 928 Kodeksu cywilnego, spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli:

1) dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy;

2) podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności;

3) umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego;

4) uporczywie uchylał się od wykonywania wobec spadkodawcy obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową;

5) uporczywie uchylał się od wykonywania obowiązku pieczy nad spadkodawcą, w szczególności wynikającego z władzy rodzicielskiej, opieki, sprawowania funkcji rodzica zastępczego, małżeńskiego obowiązku wzajemnej pomocy albo obowiązku wzajemnego szacunku i wspierania się rodzica i dziecka.

Co trzeba wiedzieć o uznaniu spadkobiercy niegodnym dziedziczenia?

Warto tu pamiętać o kilku ważnych regułach:

REKLAMA

  1. Po pierwsze, w prawie istnieją ściśle określone przesłanki uznania kogoś niegodnym dziedziczenia. Tylko spełnienie którejś z nich będzie umożliwiało zastosowanie tej instytucji prawa spadkowego.
  2. Po drugie, uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia następuję na mocy orzeczenia sądu. Osoba mająca interes (w ciągu roku od dnia, w którym dowiedziała się o przyczynie niegodności, nie później jednak niż przed upływem lat trzech od otwarcia spadku) musi wnieść pozew do sądu.
  3. Po trzecie, spadkobierca nie może być uznany za niegodnego, jeżeli spadkodawca mu przebaczył. Jeżeli w chwili przebaczenia spadkodawca nie miał zdolności do czynności prawnych, przebaczenie jest skuteczne, gdy nastąpiło z dostatecznym rozeznaniem.

Niegodność dziedziczenia a przebaczenie [Przykłady z sądów]

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Przykład

„Z przepisu zaś art. 930§1 k.c. wynika, że spadkobierca nie może być uznany za niegodnego, jeżeli spadkodawca mu przebaczył. Ustawa nie określa formy tego wybaczenia” – przypomniał przykładowo Sąd Apelacyjny w Krakowie w uzasadnieniu wyroku z 18 marca 2025 r. (sygn. I ACa 1787/22).

Przykład

„Upływ czasu oraz w miarę poprawne stosunki pomiędzy spadkodawcą i spadkobiercą, wskazujące na to, że spadkodawca nie czuł urazy lub puścił urazę w niepamięć, rozrządzenie testamentowe na rzecz spadkobiercy uczynione po dokonaniu określonego czynu, mogą wskazywać na to, że spadkodawca - przynajmniej w sposób dorozumiany - przebaczył spadkobiercy” – stwierdził Sąd Apelacyjny w Gdańsku (wyrok z 1 stycznia .2027 r. sygn. I ACa 215/16).

Przykład

„Wskazać bowiem należy, iż przebaczenie może nastąpić dopiero po zaistnieniu przesłanki niegodności. Tym samym jeżeli spadkobierca dopuścił się kilku zachowań wypełniających znamiona opisane w art. 928 § 1 pkt 1, to do wyłączenia niegodności konieczne jest, aby przebaczenie spadkodawcy obejmowało wszystkie te zachowania.” – podkreślił Sąd Apelacyjny w Warszawie w uzasadnieniu wyroku z 21 października 2016 r. (I ACa 1365/15).

Podsumowanie

Przepisy nie określają formy, w jakiej powinno nastąpić przebaczenie. Sądy często podkreślają, iż dla swojej skuteczności przebaczenie powinno mieć chociaż dorozumiany charakter. Ciężar udowodnienia przebaczenia ciąży zaś na spadkobiercy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 1071; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1508)

Polecamy: Darowizny, testamenty, spadki. Prawidłowe zapisy. Przykładowe wzory

Powiązane
Niegodny czy wydziedziczony? Prawo spadkowe po zmianach
Niegodny czy wydziedziczony? Prawo spadkowe po zmianach
Czerwona teczka to nie testament, ale często może pomóc. Jak ją przygotować?
Czerwona teczka to nie testament, ale często może pomóc. Jak ją przygotować?
Testament audiowizualny. Czy będzie w 2026 roku?
Testament audiowizualny. Czy będzie w 2026 roku?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Wypadek w drodze do pracy lub z pracy. Jaki zasiłek chorobowy się należy i jak długo powinien być wypłacany? Jaki wniosek złożyć?
06 lut 2026

ZUS wyjaśnia, że osoba, która uległa wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy, ma prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 100 procent podstawy wymiaru. Świadczenie przysługuje bez okresu wyczekiwania, nawet jeśli wypadek zdarzył się pierwszego dnia ubezpieczenia. Trzeba jednak potwierdzić, jak doszło do wypadku i że droga do pracy lub z pracy była najkrótsza albo najwygodniejsza.
Gdy matka przebaczyła, syn nie może być uznany za niegodnego dziedziczenia
06 lut 2026

Czasami pomimo spełnienia przesłanki niedogodności, krewny spadek dostanie. Nie można bowiem uznać kogoś za niegodnego dziedziczenia, gdy w grę wchodzi skuteczne przebaczenie. To ważna zasada, o której nie każdy pamięta.
Polska gospodarka na skraju kryzysu? Zabraknie rąk do pracy, a imigracja nie pomoże
06 lut 2026

Choć tempo wzrostu PKB w Polsce należy imigracja do najwyższych w Europie, to w ciągu kilku lat może wyraźnie wyhamować - pisze w piątek „Puls Biznesu”. Gazeta cytuje dane MFW, z których wynika, że spadku liczby osób w wieku produkcyjnym nie będzie w stanie uzupełnić imigracja.
Nawet kilkanaście tysięcy złotych przy odejściu z pracy. Sprawdź, ile musi wypłacić Ci szef
06 lut 2026

Przejście na emeryturę to nie tylko koniec aktywności zawodowej, ale także prawo do ostatniego, często bardzo wysokiego zastrzyku gotówki od pracodawcy. Odprawa emerytalna w 2026 roku, dzięki rekordowym podwyżkom wynagrodzeń, stała się znaczącym kapitałem na start nowej drogi życia. Komu przysługuje odprawa emerytalna? Jak obliczyć jej wysokość?

REKLAMA

Czy UE zakaże hodowli zwierząt na futro? Odpowiedź już za kilka tygodni
06 lut 2026

Komisja Europejska ma czas do końca marca, aby udzielić oficjalnej odpowiedzi na Europejską Inicjatywę Obywatelską Fur Free Europe, którą podpisało ponad 1,5 mln obywateli UE. Celem inicjatywy jest całkowity zakaz hodowli zwierząt na futra oraz zakaz importu futer do krajów Unii. Obywatele wzywają komisarzy do działania w międzynarodowej akcji mailingowej, w Polsce prowadzonej przez Stowarzyszenie Otwarte Klatki.
Reforma PIP: Niedopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną. Projekt ustawy daje inspektorom pracy potężne uprawnienia
06 lut 2026

W wyniku reformy Państwowej Inspekcji Pracy inspektorzy PIP otrzymają uprawnienia do przekształcania umów cywilnoprawnych w umowy o pracę. Przyjęcie ustawy jest pilną sprawą ze względu na konieczność wdrożenia tzw. kamieni milowych, od realizacji których zależy wypłata pieniędzy z KPO. Co zmieni nowelizacja ustawy o PIP?
Rekrutacje w IT na fali. Doświadczeni specjaliści i jawne wynagrodzenia to teraz priorytet
05 lut 2026

Liczba ofert pracy w branży IT na platformie Pracuj.pl wzrosła o 18% r/r w 2025 r. do 762,8 tys.; 32% ofert zawierało informację o widełkach płacowych, zaś udział ofert z sektora IT w ogólnej liczbie ogłoszeń na Pracuj.pl wyniósł 10%, wynika z badania Pracuj.pl. Liczba ogłoszeń skierowanych do doświadczonych ekspertów wzrosła o 77% r/r.
Nowość w mObywatelu. Poradnik Bezpieczeństwa już w wersji interaktywnej
05 lut 2026

Poradnik Bezpieczeństwa jest już dostępny w wersji interaktywnej w aplikacji mObywatel - poinformowali w czwartek na wspólnej konferencji prasowej wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oraz szef MSWiA Marcin Kierwiński. Można usłyszeć tam m.in. jak brzmią sygnały alarmowe.

REKLAMA

Czy radny może pełnić służbę wojskową i z tego tytułu otrzymać stopień oficerski
05 lut 2026

Zarówno żołnierz zawodowy, jak i niezawodowy, mogą sprawować funkcję radnego samorządu terytorialnego. Czy to jest przesłanka do nadania mu stopnia oficerskiego?
Świadczenie wspierające 2026. Niższy próg od stycznia i wyższe kwoty od marca. Sprawdź, ile punktów potrzebujesz
05 lut 2026

Rok 2026 przynosi przełom dla osób z niepełnosprawnościami. Zgodnie z harmonogramem, od 1 stycznia próg uprawniający do pobierania świadczenia wspierającego spadł do 70 punktów. To szansa na dodatkowe pieniądze dla ogromnej grupy osób, które do tej pory pozostawały bez wsparcia. Sprawdź nowe stawki, które wzrosną już 1 marca wraz z waloryzacją renty socjalnej.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA