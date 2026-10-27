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Kto w polskim prawie nie dziedziczy? Przykłady osób bez praw do spadku i zachowku

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27 października 2026, 12:04
[Data aktualizacji 27 października 2026, 15:30]
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji, dziennikarka, redaktorka, prawniczka, adwokatka (niewykonująca zawodu)
Kiedy potencjalny spadkobierca nie dostanie spadku i zachowku?
Kiedy potencjalny spadkobierca nie dostanie spadku i zachowku?
Shutterstock

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Zasady dotyczące dziedziczenia nie są proste. Każdy przypadek wynika bowiem z relacji majątkowych panujących w danej rodzinie. Istnieje jednak kilka sytuacji, które wyłączają prawa krewnego do spadku i zachowku. Oto przykłady.

Kto dziedziczy spadek?

W najprostszym ujęciu, gdy jest ważny testament, to ma on pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym. W takim przypadku do dziedziczenia dochodzą osoby wskazane w testamencie. Jeżeli nie mogą one lub nie chcą objąć spadku, to w grę będzie wchodziło dziedziczenie ustawowe. Przepisy Kodeksu cywilnego określają kolejność dziedziczenia po osobie zmarłej oraz udziały w majątku spadkowym. Co ważne, pierwszeństwo mają tu małżonkowie oraz zstępni spadkodawcy (dzieci, wnuki itd.). Jeżeli osoba zmarła nie ma potomstwa, wówczas spadek z ustawy odziedziczą małżonek oraz rodzice. W sytuacji, gdy jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku, to jego udział przypadnie rodzeństwu spadkodawcy. Gdy brat lub siostra nie żyją w chwili śmierci spadkodawcy, to ich udział przypada siostrzeńcom i bratankom spadkodawcy.

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Ważne

W prawie istnieją jednak przypadki, gdy spadkobierca będzie traktowany tak jakby nie dożył chwili otwarcia spadku. Wówczas nie będzie miał prawa ani do spadku, ani do zachowku.

Wydziedziczenie a spadek i zachowek

Pierwszym przykładem, na który warto zwrócić uwagę jest wydziedziczenie. Według Kodeksu cywilnego oznacza ono pozbawienie prawa do zachowku. W polskim prawie instytucja zachowku ma szczególne znaczenie dla osób najbliższych spadkodawcy. Gdy zostaną one pozbawione spadku np. w drodze testamentu, to mogą dochodzić określonej części udziału spadkowego, jaka przypadałaby im w przypadku dziedziczenia ustawowego. W pierwszej kolejności prawo do zachowku mają małżonek oraz dzieci spadkodawcy, a w dalszej jego rodzice.

Spadkodawca może pozbawić osobę uprawnioną zachowku, wydziedziczając ją w testamencie. Istnieją tylko trzy możliwe przyczyny wydziedziczenia. Pierwsza to ta, gdy uprawniony do zachowku wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Druga dotyczy sytuacji, w której osoba uprawniona do zachowku dopuściła się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci. Trzeci z kolei przypadek polega na uporczywym niedopełnianiu względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Przyczyna wydziedziczenia musi wynikać z treści testamentu i być prawdziwa. Ponadto nie można wydziedziczyć krewnemu, któremu się przebaczyło. Skutkiem wydziedziczenia jest pozbawienie zachowku. Jeżeli wydziedziczony ma dzieci, to one co do zasady będą mogły otrzymać zachowki.

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Niegodność dziedziczenia a spadek i zachowek

Podobny skutek wywołuje uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia. Niegodny traktowany jest bowiem tak jakby zmarł przed spadkodawcą, Nie ma wówczas prawa ani do spadku, ani do zachowku. Udział niegodnego spadkodawcy przypada jego zstępnym.

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Aby sąd mógł stwierdzić, iż dany spadkobierca na spadek nie zasłużył, osoby mające w tym interes muszą dokonać odpowiednich formalności. Pozew do sądu składa się w ciągu roku od dnia, w którym powód dowiedział się o przyczynie niegodności, niepóźniej jednak niż przed upływem lat trzech od otwarcia spadku.

Co ważne, istnieją ściśle określone przesłanki niegodności dziedziczenia. Spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli:

• dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy;

• podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności;

• umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego;

• uporczywie uchylał się od wykonywania wobec spadkodawcy obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową;

• uporczywie uchylał się od wykonywania obowiązku pieczy nad spadkodawcą, w szczególności wynikającego z władzy rodzicielskiej, opieki, sprawowania funkcji rodzica zastępczego, małżeńskiego obowiązku wzajemnej pomocy albo obowiązku wzajemnego szacunku i wspierania się rodzica i dziecka.

Spadkobierca nie może być jednak uznany za niegodnego, jeżeli spadkodawca mu przebaczył.

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Zrzeczenie się dziedziczenia a spadek i zachowek

Jeżeli potencjalny spadkobierca nie chce dziedziczyć, to może spadek odrzucić. Istnieje też możliwość zrzeczenia się dziedziczenia jeszcze za życia przyszłego spadkodawcy. Dokonuje się tego na mocy umowy zawieranej przed notariuszem. W ten sposób można zrzec się spadku, zachowku albo zarówno spadku, jak i zachowku. Zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych zrzekającego się, chyba że umówiono się inaczej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j. t. Dz. U. z 2026 r., poz. 795)

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Źródło: INFOR
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