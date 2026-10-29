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Czy żona dziedziczy wszystko po mężu? Przepisy i przykłady

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29 października 2026, 12:41
[Data aktualizacji 29 października 2026, 14:08]
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji, dziennikarka, redaktorka, prawniczka, adwokatka (niewykonująca zawodu)
Czy żona może odziedziczyć cały spadek po mężu?
Czy żona może odziedziczyć cały spadek po mężu?
Shutterstock

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Po śmierci męża żona może odziedziczyć cały spadek, ale tylko w określonych przypadkach. W praktyce często małżonek obejmuje majątek w zbiegu z dziećmi czy teściami. Oto przykłady!

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Kiedy żona odziedziczy cały spadek po mężu?

W braku zstępnych spadkodawcy, jego rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych, cały spadek przypada małżonkowi spadkodawcy. Stanowi o tym art. 933 § 2 Kodeksu cywilnego

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Ważne

Oznacza to, iż żonie na podstawie ustawy przypadnie cały spadek, jeżeli zmarły mąż nie pozostawił po sobie dzieci, wnuków, prawnuków, rodziców, rodzeństwa oraz ich zstępnych (bratanków, siostrzenic itp.) Co ważne, żona może otrzymać spadek na podstawie testamentu. Często rozwiązanie to wiąże się jednak z koniecznością wypłaty zachowków.

Przykład

Pan Marek sporządził ważny testament, w którym do całości spadku powołał swoją żonę Agatę, pomijając córkę z pierwszego małżeństwa. Jeżeli córka nie została skutecznie wydziedziczona w testamencie, to będzie miała prawo do zachowku.

W powyższej sytuacji żona nie odziedziczy zatem całości spadku. Podobnie będzie w przypadku, gdy zmarły mąż nie pozostawił wprawdzie dzieci, ale żyją jeszcze jego rodzice. Wówczas to oni będą mogli wystąpić o zachowki.

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Instytucją prawa spadkowego, która pozwala na pozbawienie zachowków osób najbliższych spadkodawcy jest wydziedziczenie. Prawo określa szczegółowo przyczyny, z jakich spadkobierca może dokonać takiego wydziedziczenia.

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Czy można wydziedziczyć żonę w testamencie?

Osobą, którą można pozbawić zachowku na podstawie wydziedziczenia jest również żona. Aby wydziedziczenie było skuteczne, musi istnieć z prawdziwej przyczyny, a ta – wynikać z treści testamentu. Mąż nie może ponadto wydziedziczyć żony, jeżeli jej przebaczył.

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Małżonek może zostać pozbawiony zachowku w testamencie, jeżeli wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Kolejna możliwa przyczyna to dopuszczenie się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci. Z trzecią przesłanką wydziedziczenia mamy do czynienia, gdy małżonek uporczywie nie dopełnia obowiązków rodzinnych.

Jak żona dziedziczy z ustawy? [Przykłady]

Co istotne, testament ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym. Z ustawową kolejnością dziedziczenia będziemy mieli do czynienia, gdy powołany w testamencie potencjalny spadkobierca już nie żyje, nie chce bądź nie może objąć spadku. Dziedziczenie na podstawie ustawy jest wystąpi również wtedy, gdy zmarły nie sporządził ważnego testamentu.

Przykład

W chwili śmierci pana Tomasza żyje jego żona Magdalena oraz ich synowie Artur i Łukasz. Pan Tomasz nie pozostawił testamentu. Żadne ze spadkobierców nie zostało przez sąd uznane za niegodnego dziedziczenia. W takiej sytuacji pani Magdalena ma prawo do spadku razem z synami. Każde z nich odziedziczy po 1/3 całości spadku.

Przykład

Pan Henryk nie sporządził testamentu. Nie posiadał dzieci. W chwili jego śmierci żyje żona Aldona oraz rodzice. W takim przypadku co do zasady prawo do spadku przypadnie nie tylko pani Aldonie, ale również jej teściom. Żona powinna otrzymać połowę spadku.

Ważne

Ale uwaga! Z reguły odziedziczona część żony będzie większa, jeżeli małżonkowie pozostawali we wspólności majątkowej.

Ile dziedziczy żona po mężu przy wspólności małżeńskiej?

Po śmierci małżonka wspólność majątkowa ustaje, a majątek przekształca się we współwłasność w częściach ułamkowych. Gdy cały majątek małżonków był wspólny, to po śmierci męża, żona będzie miała prawo do jego połowy. Druga połowa będzie podlegała dziedziczeniu po spadkodawcy.

Jak dziedziczy żona przy rozdzielności majątkowej?

Gdy małżonkowie mieli rozdzielność majątkową, to w chwili śmierci męża majątek osobisty żony nie wchodzi do spadku. Dziedziczeniu będzie podlegał majątek zmarłego męża.

Co w sytuacji, gdy w małżeństwie był ustrój rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków? Wówczas po śmierci męża, żona będzie mogła żądać wyrównania dorobków, jeżeli jej dorobek okaże się mniejszy niż dorobek zmarłego męża. Wyrównanie dorobków nastąpi między spadkobiercami męża a pozostałą przy życiu żoną. Spadkobiercy mogą jednak wystąpić o zmniejszenie obowiązku wyrównania dorobków, jeżeli spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji.

Żona wyłączona od dziedziczenia

Pamiętajmy, iż wystąpienie przez męża z pozwem rozwodowym może skutkować wyłączeniem żony od dziedziczenia. Dzieje się to w sytuacji, gdy sąd uzna, że takie żądanie było uzasadnione. Wyłączenia od dziedziczenie może zażądać każdy z pozostałych spadkobierców ustawowych powołanych do dziedziczenia w zbiegu z małżonkiem. Formalności trzeba dokonać w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o otwarciu spadku, nie więcej jednak niż jeden rok od otwarcia spadku.

Małżonek wyłączony od dziedziczenia jest traktowany tak jakby nie dożył otwarcia spadku. Podobny skutek wywołuje uznanie małżonka przez sąd za niegodnego dziedziczenia.

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Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j. t. z 2026 r., poz. 795)

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Źródło: INFOR
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