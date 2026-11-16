Jak przekazać pieniądze z rachunku bankowego poza spadkiem?

Przepisy prawa przewidują takie sytuacje, że możemy częścią zgromadzonego majątku rozrządzić- na wypadek naszej śmierci- w inny sposób aniżeli poprzez testament. Przykładem takiej regulacji jest dyspozycja wkładem na wypadek śmierci, a zasady korzystania z tej instytucji znajdują przede wszystkim w ustawie Prawo bankowe.

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Jakie rachunki mogą być użyte w przypadku zamiaru ustanowienia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci?

Prawo bankowe stanowi, że posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, a także rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić bankowi, aby ten – po śmierci posiadacza rachunku – dokonał wypłaty środków wskazanym osobom.

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Ważne Co ważne - dyspozycji wkładem na wypadek śmierci nie można dokonać w sytuacji, gdy rachunek jest tzw. rachunkiem wspólnym, czyli prowadzonym dla kilku osób.

Kto może uzyskać środki pieniężne w ramach dyspozycji wkładem na wypadek śmierci?

Krąg osób, na rzecz których taka wypłata może nastąpić, jest także określony ustawą. Osobami tymi mogą być wyłącznie: małżonek posiadacza rachunku, wstępni posiadacza rachunku (np. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni posiadacza rachunku (np. dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwo posiadacza rachunku.

Jaki jest limit wypłat?

Kwota wypłaty nie może być wyższa aniżeli dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku. Ogłoszenia Prezesa GUS-u zawierające rzeczone kwoty znajdują się na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

Istotne jest to, że wspomniany limit dotyczy łącznie wszystkich dyspozycji (bez względu na ich liczbę) wydanych przez jednego posiadacza rachunków — niezależnie od liczby wskazanych beneficjentów, rachunków oraz banków, w których dyspozycje zostały złożone.

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Oczywiście - rzeczywista wypłata zależy również od dostępnych środków.

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Przykład Przykładowo, jeżeli posiadacz danego rachunku zmarł w październiku 2026 roku, to patrzymy na wrzesień 2026 roku, jako na ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku. Wówczas - zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2026 roku - przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku wyniosło 9 266,33 zł. Żeby więc wyliczyć maksymalną kwotę wypłaty z tytułu dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, należy pomnożyć powyższą kwotę razy dwadzieścia. Wynik to 185 326,60 zł.

Jeżeli posiadacz rachunku wydałby więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, to wtedy dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej.

Forma dokonania (a także zmiany i odwołania) dyspozycji

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci powinna zostać dokonana na piśmie. Może ona zostać w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana, co również powinno nastąpić w formie pisemnej.

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci a spadek

Kwota wypłacona zgodnie z przepisami dotyczącymi dyspozycji na wypadek śmierci nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku. Oznacza to, że beneficjent, po śmierci posiadacza, może otrzymać z banku daną kwotę bez potrzeby oczekiwania na zakończenie procedur spadkowych, czyli postępowania sądowego o stwierdzenie nabycia spadku lub uzyskania u notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia.

Co ciekawe, pomimo że środki wypłacone zgodnie z dyspozycją wkładem na wypadek śmierci nie wchodzą do spadku, to jednak nabycie prawa do wkładu na podstawie takiej dyspozycji podlega przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Najbliższa rodzina, w tym małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie i rodzeństwo może jednak skorzystać z całkowitego zwolnienia od tego podatku, po spełnieniu ustawowych warunków. Zasadniczo trzeba złożyć we właściwym urzędzie skarbowym formularz SD-Z2 w ciągu 6 miesięcy od śmierci właściciela rachunku.

Obowiązki banku

W przypadku powzięcia przez bank informacji o śmierci posiadacza rachunku, który wydał dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, bank jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić wskazane przez posiadacza rachunku osoby o możliwości wypłaty określonej kwoty.

Adwokat Agnieszka Kapała-Sokalska