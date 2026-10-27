Genealogia kryminalistyczna w Polsce i na świecie. Jak profil DNA dalekiego kuzyna pozwala rozwiązać zbrodnie sprzed lat

Przełom w badaniach genetycznych i analiza drzew genealogicznych wyznaczają nową erę w ściganiu sprawców najcięższych przestępstw. Gdy tradycyjne bazy policyjne milczą, z pomocą przychodzi śledcza genealogia genetyczna (FGG - Forensic Genetic Genealogy).

Przełomowe zatrzymanie mordercy 13-letniej Izy z Gdyni po 15 latach od zbrodni pokazuje, że metoda, która zrewolucjonizowała kryminalistykę w USA, doczekała się spektakularnego i skutecznego debiutu w Polsce.

Jak działa ta technologia, dlaczego wymyka się dotychczasowym ramom i z jakimi wyzwaniami prawnymi musimy się zmierzyć na gruncie polskiego prawa proceduralnego oraz ochrony danych osobowych?

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Od tradycyjnego profilowania STR do markera SNP. Czym jest genealogia kryminalistyczna?

W klasycznej metodyce kryminalistycznej ślad biologiczny (krew, nasienie, ślina) zabezpieczony na miejscu zdarzenia poddawany jest analizie pod kątem tzw. krótkich powtórzeń tandemowych (STR - Short Tandem Repeats). Otrzymany profil genetyczny porównuje się następnie z rejestrami prowadzonymi przez organy ścigania (w Polsce jest to Baza Danych DNA zarządzana przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji w oparciu o ustawę o Policji, zintegrowana z systemami międzynarodowymi typu CODIS czy INTERPOL). Jeśli sprawca nie był wcześniej karany i jego profilu nie ma w rejestrze, śledztwo w klasycznym wymiarze ulega zawieszeniu z powodu niewykrycia sprawcy.

Genealogia kryminalistyczna całkowicie zmienia ten system. Metoda FGG wykorzystuje polimorfizmy pojedynczych nukleotydów (SNP - Single Nucleotide Polymorphism). Próbka DNA z miejsca zbrodni bada nie kilkanaście, lecz od kilkuset tysięcy do miliona markerów SNP. Otrzymany cyfrowy plik genetyczny jest następnie wprowadzany do komercyjnych, open-source'owych baz genealogicznych (takich jak GEDmatch czy FamilyTreeDNA), w których osoby prywatne dobrowolnie umieszczają swoje wyniki DNA w celu poszukiwania przodków.

Kluczową jednostką miary staje się tu centymorgan (cM), określający długość wspólnych segmentów DNA przeliczaną na prawdopodobieństwo pokrewieństwa. Algorytm nie szuka samego sprawcy, lecz jego krewnych - często 3., 4. lub 5. stopnia. Następnie zbiór danych przejmują biegli genealodzy, którzy na podstawie ksiąg parafialnych, aktów stanu cywilnego i archiwaliów rekonstruują drzewo genealogiczne w górę, docierając do wspólnych praprapradziadków, po czym metodą inżynierii wstecznej i eliminacji (uwzględniając wiek, płeć, miejsce zamieszkania czy linie męskie) zawężają krąg podejrzanych do konkretnej osoby.

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Przełom, który zmienił świat: sprawa Golden State Killera

Światowy rozgłos genealogia genetyczna zyskała w kwietniu 2018 roku za sprawą ujęcia Josepha Jamesa DeAngelo - seryjnego mordercy i gwałciciela z Kalifornii, określanego jako Golden State Killer.

DeAngelo terroryzował stan w latach 70. i 80. XX wieku, popełniając co najmniej 13 zabójstw i kilkadziesiąt brutalnych napaści seksualnych. Przez ponad 40 lat pozostawał całkowicie nieuchwytny, a jego profilu nie powiązano z żadnym profilem DNA w amerykańskiej bazie DNA - CODIS.

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Przełom nastąpił, gdy analitycy pod kierownictwem genealog Barbary Rae-Venter przekształcili zabezpieczone DNA z miejsca zbrodni w profil SNP i wgrali go do serwisu GEDmatch.

System wykrył dalekich krewnych sprawcy (na poziomie kuzynów trzeciego i czwartego stopnia). Po wielomiesięcznej rekonstrukcji drzewa genealogicznego śledczy wytypowali byłego policjanta, 72-letniego wówczas DeAngelo. Dyskretne pobranie próbki porównawczej z klamki jego samochodu oraz wyrzuconej do śmieci chusteczki, dało 100-procentową zgodność. DeAngelo przyznał się do winy i został skazany na dożywocie. Sprawa ta udowodniła, że do identyfikacji przestępcy nie jest potrzebne jego własne DNA w bazie policyjnej - wystarczy materiał genetyczny jego dalekiego krewnego w bazie komercyjnej.

Pierwszy polski przypadek: Gdańskie Archiwum X i zabójstwo z 2011 roku

Polska kryminalistyka wkroczyła do wąskiego grona użytkowników tej metody w 2026 roku. W lipcu 2026 r. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku oraz policjanci ze słynnego gdańskiego Archiwum X poinformowali o przełomie w sprawie brutalnego zabójstwa 13-letniej Izabeli Strzałkowskiej, do którego doszło w sierpniu 2011 roku w Gdyni.

Mimo zabezpieczenia na miejscu zbrodni materiału biologicznego sprawcy oraz wytypowania i przebadania na przestrzeni kilkunastu lat kilkuset mężczyzn z okolicy, śledztwo utknęło w miejscu. W ostatecznym kroku polscy śledczy zdecydowali się na pionierskie rozwiązanie: zabezpieczony materiał genetyczny został przesłany do specjalistycznego laboratorium, gdzie wyekstratowano profil.

Po wgraniu profilu do komercyjnych baz genealogicznych uzyskano dopasowania o wartości około 63 cM, co wskazywało na bardzo dalekie pokrewieństwo ze sprawcą.

Zespół polskich genealogów genetycznych (m.in. przy współpracy z biegłą Martą Sobotą) przez ponad dwa lata prowadził żmudne badania genealogiczne, budując drzewo obejmujące blisko 10 tysięcy nazwisk.

Metoda deduplikacji i eliminacji poszczególnych gałęzi doprowadziła śledczych do jednego człowieka: 37-letniego dzisiaj Michała S., ustatkowanego mieszkańca Trójmiasta, w chwili zbrodni 22-latka, nienotowanego nigdy w policyjnych rejestrach. Zatrzymanie z zaskoczenia i pobranie wymazu porównawczego potwierdziło 100-procentową zgodność DNA z materiałem zabezpieczonym w 2011 roku na miejscu zabójstwa.

Luki prawne i wyzwania RODO: Co na to polski Kodeks postępowania karnego?

Wykorzystanie genealogii genetycznej w śledztwie i postępowaniu przygotowawczym a później w procesie karnym - niesie ze sobą nie tylko ogromny potencjał wykrywczy, ale również poważne pytania z zakresu prawa dowodowego i ochrony podstawowych praw.

1. Podstawa prawna pozyskiwania i przetwarzania danych

Polski Kodeks postępowania karnego (k.p.k.) oraz ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji dokładnie regulują zasady pobierania materiału biologicznego od podejrzanych i oskarżonych oraz osób o nieustalonej tożsamości, jak również zasady wprowadzania ich do Bazy Danych DNA. Ustawa nie reguluje jednak wprost procedury przeszukiwania przez organy ścigania zewnętrznych, komercyjnych baz danych z profilami genetycznymi użytkowników prywatnych.

Obecnie działania te kwalifikuje się jako czynności operacyjno-rozpoznawcze lub dowód z opinii biegłego z zakresu genetyki i genealogii, jednak brakuje jednoznacznych ustawowych kryteriów określających, w jakich sprawach (np. tylko o najcięższe zbrodnie) Policja jest uprawniona do stosowania tego typu procedur.

2. Prawo do prywatności a dane biometryczne i genetyczne

Dane genetyczne stanowią na gruncie rozporządzenia RODO oraz Dyrektywy policyjnej (UE 2016/680) szczególną kategorię danych osobowych (tzw. dane wrażliwe). Kluczowym problemem jest kwestia tzw. „zgody zastępczej”. Osoba, która wgrywa swój profil DNA do komercyjnego serwisu genealogicznego, wyraża zgodę na przetwarzanie własnych danych. Jednak jej profil ujawnia pośrednio informacje genetyczne o setkach jej krewnych, którzy nigdy takiej zgody nie wyrazili i mogą nie mieć pojęcia, że ich DNA służy do inżynierii wstecznej w śledztwie karnym.

Na gruncie art. 47 Konstytucji RP (prawo do ochrony życia prywatnego) wyłania się fundamentalna granica: jak zrównoważyć prawo państwa do skutecznego ścigania sprawców zbrodni, z prawem obywateli do ochrony ich informacji genetycznych przed niekontrolowanym wglądem służb.

Podsumowanie i perspektywy dla wymiaru sprawiedliwości

Sukces gdańskiego Archiwum X w sprawie zabójstwa Izy z Gdyni jednoznacznie dowodzi, że genealogia kryminalistyczna staje się jednym z najpotężniejszych narzędzi we współczesnej kryminalistyce. Pozwala ona na efektywne rozwiązywanie zbrodni sprzed lat, uznawanych dotąd za niemożliwe do wykrycia.

Aby jednak dowody uzyskane tą drogą nie były podważane przed sądami, konieczna będzie interwencja ustawodawcza. Polski prawodawca powinien wprowadzić precyzyjne ramy prawne dla stosowania tej metody w procedurze karnej- wzorem niektórych stanów w USA. Uregulowanie kwestii dostępu do komercyjnych rejestrów, wymogów certyfikacji biegłych genealogów oraz standardów ochrony danych osobowych osób trzecich pozwoli zachować pełną wartość dowodową tej innowacyjnej metody, przy jednoczesnym poszanowaniu praw konstytucyjnych.

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