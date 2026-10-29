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Warunki bytowe w policyjnych miejscach zatrzymań – kolejna opinia RPO do projektu zmian przepisów

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29 października 2026, 10:11
Urszula Wilk-Winter
Czy zatrzymany ma prawo do wyjścia na zewnątrz?
Czy zatrzymany ma prawo do wyjścia na zewnątrz?
Gazeta Prawna/Zdjęcie poglądowe przygotowane przy pomocy AI
GazetaPrawna.pl

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Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił kolejną opinię związaną z planowanymi przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zmianami przepisów dotyczących pomieszczeń i przestrzeni przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych. Jakie kwestie wzbudzają niepokój RPO ?

Oświetlenie nocne i tłumacz mowy

W czerwcu 2026 roku w swoim pierwszym wystąpieniu Rzecznik pozytywnie ocenił działania mające na celu dostosowanie pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych do zaleceń formułowanych przez sędziów penitencjarnych oraz przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT). Niemniej jednak proponowany przepisy wskazują, że takie miejsca mogą być wyposażone w urządzenia służące do tłumaczenia mowy oraz w oświetlenie nocne. Tym samym ta regulacja ma charakter jedynie fakultatywn,y a nie obowiązkowy.

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Place spacerowe

Dodatkowo w piśmie wskazano, iż projekt nie przewiduje nawet opcjonalnie możliwości funkcjonowania w pomieszczeniach w których znajdują się osoby zatrzymywane placów spacerowych. Natomiast CPT (Europejski Komitet do Spraw Zapobiegania Torturom) zaleca, iż wszystkie osoby przetrzymywane w areszcie policyjnym przez więcej niż dobę miały możliwość ćwiczeń na świeżym powietrzu.

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Odpowiedź MSWiA

W odpowiedzi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wskazało, że docelowo przewidziane jest wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych i doprowadzonych w urządzenia służące do tłumaczenia mowy oraz oświetlenie nocne lecz będzie to możliwe w bliżej niesprecyzowanym czasie z przyczyn finansowych oraz logistycznych (czasowe wyłączenie przestrzeni z użytkowania). Natomiast jeśli chodzi o doposażenie w oświetlenie nocne pokoi przejściowych takie działania są niecelowe z uwagi na krótki czas przebywania w nich zatrzymanych. Kwestie placów spacerowych wykraczają poza cel nowelizacji.

Kolejne stanowisko RPO

Najnowsze wystąpienia RPO wskazuje, że ocena proponowanych zmian mając na względzie przepisy Protokołu fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur nie może być dokonywana jedynie przez pryzmat budżetu Policji oraz czas przebywania zatrzymanych w pokojach przejściowych. Natomiast brak placów spacerowych jest sygnalizowany przez CPT przy każdy wizytach w Polsce począwszy od roku 2009. Zwrócił na to również uwagę Podkomitet ONZ ds. Prewencji Tortur w 2018 r. zalecając osobom przebywającym w policyjnych miejscach zatrzymań co najmniej dobę aktywność na świeżym powietrzu przez godzinę dziennie. Rzecznik podkreśla, że właściwe byłoby wprowadzenia standardu dostępu do świeżego powietrza oraz jego etapowe wdrożenie.

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Natomiast urządzenia służące do tłumaczenia mowy stanowią gwarancje praw zatrzymanych, którzy mogliby w sposób autoryzowany bez obecności osób trzecich nie będących tłumaczami przysięgłymi ani przy pomocy prywatnych urządzeń elektronicznych policjantów przekazać informacje o swoich potrzebach i stanie zdrowia. Takie rozwiązanie służy zapewnienie ochrony godności, a także bezpieczeństwa osób pozbawionych wolności.

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Źródło: INFOR
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