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Bransoletka zamiast celi. W konsultacjach projekt wprowadzający „domowe areszty”

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30 października 2026, 15:23
Bransoletka zamiast celi. W konsultacjach projekt wprowadzający „domowe areszty”
Bransoletka zamiast celi. W konsultacjach projekt wprowadzający „domowe areszty”
Shutterstock

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Czy w polskim systemie prawnym pojawi się "areszt domowy" czyli dozór elektroniczny jako środek zapobiegawczy w sprawach karnych? Rozpoczęły się konsultacje obszernego projektu Ministerstwa Sprawiedliwości.

Areszt domowy nie zastąpi tymczasowego aresztowania

- Oczywiste jest, że areszt elektroniczny nie zastąpi tymczasowego aresztowania i nie w każdym przypadku będzie możliwe jego zastosowanie. Może być on jednak środkiem stosowanym na późniejszych etapach postępowania i w odniesieniu do osób podejrzanych o dokonanie czynów o mniejszej społecznej szkodliwości, co do których istnieje mniejsze ryzyko utrudniania postępowania - przekonuje Ministerstwo Sprawiedliwości w uzasadnieniu projektu zamieszczonego na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

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W ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości areszty elektroniczne mogą „ograniczyć skalę stosowania tymczasowego aresztowania, a zwłaszcza ograniczyć jego długotrwałe stosowanie, pozwalając na zachowanie kontroli nad oskarżonym”. Koncepcje nowego zastosowania funkcjonującego od 2009 r. systemu dozoru elektronicznego - nie tylko do odbywania przez skazanych zasądzonych kar, ale także w ramach nowego środka zapobiegawczego - pojawiały się od lat.

- Wychodzimy naprzeciw postulatom, aby stosowanie dozoru elektronicznego przenieść także na etap postępowania przygotowawczego, jako jeden z rodzajów środków zapobiegawczych - mówił wiceszef MS Arkadiusz Myrcha, jeszcze w 2024 r., odnosząc się do głównych zadań resortu sprawiedliwości. Jak przekonuje MS stworzenie nowego rodzaju środka zapobiegawczego w ramach regulacji Kodeksu postępowania karnego wypełni lukę - poprzez dodanie do systemu prawnego nowego rodzaju środka zapobiegawczego pomiędzy dozorem policji a tymczasowym aresztowaniem, dając tym samym sądowi dodatkową możliwość wyboru.

Obecnie system dozoru elektronicznego to forma odbywania krótkoterminowej kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym, najczęściej w miejscu zamieszkania skazanego, przy użyciu elektronicznej aparatury monitorującej - czyli w praktyce zakładanej zwykle na nogę tzw. bransoletki oraz rejestratora zainstalowanego w miejscu zamieszkania.

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System ten pozwala na kontrolę miejsca przebywania skazanego stacjonarnie w określonym miejscu i czasie oraz mobilnie poprzez kontrolę bieżącego miejsca pobytu. W tym systemie realizowany jest też dozór zbliżeniowy, czyli czy skazany utrzymuje wymaganą odległość od innej wskazanej osoby.

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Analogicznie - po wprowadzeniu planowanej nowelizacji Kpk - areszt elektroniczny polegać ma na pozbawieniu wolności, ale w wyznaczonym miejscu, poza aresztem śledczym - najczęściej w miejscu zamieszkania podejrzanego czy oskarżonego.

Co zaproponowano w projekcie

Jak zaproponowano w projekcie w pierwszych sześciu miesiącach stosowania aresztu elektronicznego dozorowany mógłby opuszczać wyznaczone miejsce na maksymalnie trzy godziny w ciągu doby. „W przypadku niewywiązywania się z nałożonych obowiązków i zakazów, musi liczyć się z ponownym stosowaniem tradycyjnego tymczasowego aresztowania” - zaznaczono. Natomiast - jak przewidziano  - po pół roku stosowania aresztu elektronicznego sąd mógłby złagodzić zasady związane z opuszczaniem miejsca pobytu, z możliwością wychodzenia z domu na czas do 12 godzin.

Według projektu - docelowo - areszt elektroniczny mógłby być zastosowany na dwóch etapach postępowania i od strony prawnej zawsze wiązałoby się z nim tymczasowe aresztowanie.

- Po pierwsze, sąd karny mógłby zastosować areszt elektroniczny, gdy prokurator wnioskuje w początkowej fazie postępowania przygotowawczego o zastosowanie tymczasowego aresztowania albo tymczasowego aresztowania z możliwością zmiany na areszt elektroniczny. Po drugie, w dalszej fazie postępowania karnego, wobec osoby, która już przebywa w areszcie śledczym, a dalsze stosowanie tymczasowego aresztowania nie jest konieczne - zaznaczyło MS.

Jednak w projekcie znalazł się istotny przepis przejściowy. Zgodnie z nim przez dwa lata lat od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej stosowanie aresztu elektronicznego dopuszczalne byłoby jedynie wówczas, gdy sprawa będzie już na etapie postępowania sądowego. Jak uzasadniono, wynika to z konieczności zapewnienia dostępu i dostosowania prokuratury do systemu dozoru elektronicznego.

Areszt elektroniczny jest tańszy

Resort sprawiedliwości podkreśla, że nie bez znaczenia jest fakt, że areszt elektroniczny, podobnie jak kara pozbawienia wolności wykonywana w systemie dozoru elektronicznego, jest kilkukrotnie tańszy od tymczasowego aresztowania. Nie oznacza to jednak, że tzw. areszty domowe będą odpowiednie w każdej sprawie karnej. „Areszt elektroniczny nie pozbawia osoby, wobec której jest stosowany, możliwości utrzymywania kontaktów ze światem zewnętrznym. Z tego względu nie zapobiega obawie matactwa procesowego i nie powinien być stosowany, gdy taka obawa w sprawie występuje, skoro stanowić ma formę pozbawienia wolności” - zastrzegło MS.

Według projektu nowy środek zapobiegawczy miałby zostać wprowadzony po upływie pół roku od dnia ogłoszenia nowelizacji.

Projekt został zamieszczony na stronach RCL w tym tygodniu. Uwagi w ramach konsultacji i opiniowania można do niego zgłaszać w terminie 30 dni.

Według statystyk resortu sprawiedliwości na koniec czerwca br. w ramach systemu dozoru elektronicznego wykonywanych było ponad 5,7 tys. orzeczeń dotyczących pozbawienia wolności, a od 2009 r. system ten objął ponad 223 tys. skazanych.

Ostatnio - w zeszłym tygodniu - Sejm uchwalił inną nowelizację rozszerzającą możliwość stosowania dozoru elektronicznego. Obecnie sąd może zezwolić na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego m.in. gdy orzeczona kara jest niższa niż trzy lata, a skazanemu pozostała do odbycia w zakładzie karnym część kary nieprzekraczająca sześciu miesięcy. Nowela zaś umożliwia sądom udzielenie skazanemu w takiej sytuacji zezwolenia na dozór, gdy pozostała część kary wynosi do półtora roku. Ustawą nowelizującą na początku listopada ma zająć się Senat.

Marcin Jabłoński (PAP)

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Źródło: PAP
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