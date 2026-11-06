Opinie psychiatryczne w postępowaniu karnym – wątpliwości RPO
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Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował pismo do konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii o zwrócenie uwagi na problemy związane z opiniami psychiatrycznymi w postępowaniach karnych. Jakie kwestie podniósł Rzecznik w swoim wystąpieniu?
Biuro RPO otrzymuje korespondencję, z której wynika potrzeba kontynuowania ujednolicania standardów opiniowania sądowo–psychiatrycznego. Wskazane wątpliwości to: przejrzystość opinii, sposób dokumentowania i uzasadniania wniosków przez biegłych, dostęp do materiałów wykorzystywanych podczas badań, współpracy specjalistów różnych dziedzin oraz pewnych kwestii dotyczących oceny stanu zdrowia psychicznego uczestników postępowania karnego.
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Główne założenia wystąpienia RPO
Rzecznik w szczegółowym wystąpieniu wskazał, że rzetelne i jednolite standardy opiniowania mają fundamentalne znaczenie dla ochrony praw jednostki, a także właściwego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Podkreślił, że obecne standardy sporządzania opinii przygotowano prawie 20 lat temu, tym samym warto rozważyć ich aktualizację i rozbudowanie mając na względzie zmiany, jakie zaszły w nauce, orzecznictwie, a także w praktyce stosowania prawa.
Pismo przekazano również do wiadomości konsultantów krajowych w dziedzinie psychologii klinicznej, psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapii uzależnień i seksuologii w celu przeanalizowania wskazanych kwestii i odniesienia się do ich treści poprzez zmianę bądź uzupełnienie wytycznych.
Szczegółowe zagadnienia dotyczące postępowania karnego
- metody, sposób i porządek przeprowadzenia badań,
- wskazanie rozbieżnych poglądów i przesłanek za przyjętym w opinii stanowiskiem,
- dostęp do materiałów powstałych w związku z przeprowadzonymi przez biegłego badaniami,
- uwzględnienie warunków do sporządzenia opinii łącznej (sporządzoną przez dwóch lekarzy tej samej specjalności np. psychiatrów) i opinii kompleksowej (wykonanej przez biegłych różnych specjalności),
- zakaz samooskarżania a możliwość wnioskowania o obserwację psychiatryczną,
- kwestie opiniowania w zakresie oceny poczytalności oskarżonego,
- zagadnienie opiniowania w zakresie oceny podstaw do obowiązku posiadania obrońcy,
- problematyka dotyczące opiniowania w zakresie stosowania środków zabezpieczających,
- odniesienia się przez biegłego do innych opinii znajdujących się w aktach – sporządzonych w innych postępowaniach, wstępnych, prywatnych,
- uwzględnienie warunków opiniowania na podstawie obserwacji psychiatrycznej,
- sposób gromadzenia dokumentacji medycznej w celu wydania opinii psychiatrycznej przez powołanych biegłych psychiatrów,
- ocena możliwości udziału oskarżonego w postępowaniu.
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