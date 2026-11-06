Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował pismo do konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii o zwrócenie uwagi na problemy związane z opiniami psychiatrycznymi w postępowaniach karnych. Jakie kwestie podniósł Rzecznik w swoim wystąpieniu?

Biuro RPO otrzymuje korespondencję, z której wynika potrzeba kontynuowania ujednolicania standardów opiniowania sądowo–psychiatrycznego. Wskazane wątpliwości to: przejrzystość opinii, sposób dokumentowania i uzasadniania wniosków przez biegłych, dostęp do materiałów wykorzystywanych podczas badań, współpracy specjalistów różnych dziedzin oraz pewnych kwestii dotyczących oceny stanu zdrowia psychicznego uczestników postępowania karnego.

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Główne założenia wystąpienia RPO

Rzecznik w szczegółowym wystąpieniu wskazał, że rzetelne i jednolite standardy opiniowania mają fundamentalne znaczenie dla ochrony praw jednostki, a także właściwego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Podkreślił, że obecne standardy sporządzania opinii przygotowano prawie 20 lat temu, tym samym warto rozważyć ich aktualizację i rozbudowanie mając na względzie zmiany, jakie zaszły w nauce, orzecznictwie, a także w praktyce stosowania prawa.

Pismo przekazano również do wiadomości konsultantów krajowych w dziedzinie psychologii klinicznej, psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapii uzależnień i seksuologii w celu przeanalizowania wskazanych kwestii i odniesienia się do ich treści poprzez zmianę bądź uzupełnienie wytycznych.

Szczegółowe zagadnienia dotyczące postępowania karnego