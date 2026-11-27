Osoba podejrzana, która nie jest tymczasowo aresztowana a ma ustalony dozór Policyjny czy zakaz kontaktowania się z określonymi osobami nie ma gwarancji dostępu do dowodów przeciwko niej zgromadzonych. W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich ogranicza to prawo do obrony, a także skutecznie utrudnia złożenie zażalenia na zastosowany środek zapobiegawczy.

Zróżnicowanie sytuacji procesowej podejrzanych

Rzecznik w swoim wystąpieniu kierowanym do Ministra Sprawiedliwości wskazuje, że aktualnie obowiązujące przepisy umożliwiają szerszy dostęp do materiału dowodowego osobom, wobec których stosowane jest tymczasowe aresztowanie. Natomiast w przypadku nieizolacyjnych środków zapobiegawczych tj. nie wiążących się z pozbawieniem wolności prokurator ma możliwość odmowy podejrzanemu i jego obrońcy dostępu do akt zawierających dowody, które wyjaśniają zastosowanie dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju czy zbliżania się bądź kontaktowania z określonymi osobami albo innego rodzaju ograniczeń. Podejrzany jest w praktyce pozbawiony możliwości realnego zaskarżenia decyzji o zastosowaniu nieizolacyjnego środka zapobiegawczego. Nie znając zgromadzonych przez organy ścigania dowodów w praktyce jest znacznie ograniczona możliwość kwestionowania zastosowanego środka zapobiegawczego np. jego adekwatności.

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Stanowisko RPO

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich aktualnie obowiązujące rozwiązanie ogranicza prawo do obrony, narusza zasadę równości stron, jak również utrudnia faktyczną kontrolę decyzji przez sąd. Wskazuje na niewystarczające z punktu widzenia gwarancji procesowych wskazanie tych dowodów w postanowieniu o przedstawieniu zarzutów mając na względzie jakość sporządzanych uzasadnień krytykowaną m.in. w raportach Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Należy pamiętać, że środki zapobiegawcze o charakterze nieizolacyjnym stosuje prokurator a dopiero wniesienia zażalenia uruchamia kontrolę sądową. Dodatkowo Rzecznik wskazuje, że przepisy różnicują sytuację procesową podejrzanego. zwłaszcza wtedy gdy doszło do zmiany środka zabezpieczenia z aresztu tymczasowego uprzednio wnioskowanego przez prokuratora na środek innego rodzaju.

Propozycja zamian przepisów

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości o analizę opisanego powyżej problemu i wzięcie pod uwagę możliwość zmian w przepisach. Podejrzany powinien mieć zagwarantowany dostęp przynajmniej do tych materiałów dowodowych, które stanowiły podstawę zastosowania nieizolacyjnego środka zapobiegawczego.