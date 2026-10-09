Zasiłek pogrzebowy 2026. Czy każdy wnioskodawca otrzyma 7000 zł?

Od 1 stycznia 2026 r. obowiązuje wyższa kwota zasiłku pogrzebowego – 7000 zł. W stosunku do poprzedniej kwoty wzrosła ona o 3000 zł, jednak nie każdy, kto złoży wniosek w 2026 r., otrzyma nowy zasiłek? Dlaczego? Wyjaśniamy to w artykule.

Krąg osób uprawnionych

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która poniosła koszty pogrzebu:

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osoby objętej ubezpieczeniem w ZUS (w szczególności pracownika, emeryta lub rencisty), albo

członka rodziny takiej osoby.

Do członków rodziny zalicza się w szczególności: małżonka, rodziców, dzieci (własne, przysposobione, umieszczone w rodzinie zastępczej), rodzeństwo, dziadków, wnuki oraz osoby pozostające pod opieką prawną. Uprawnienie do zasiłku przysługuje również podmiotom instytucjonalnym, takim jak pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat czy instytucja religijna, jeżeli to one faktycznie pokryły koszty pogrzebu.

Zasady ustalania wysokości zasiłku pogrzebowego

Członkom rodziny osoby zmarłej przysługuje zasiłek pogrzebowy w pełnej, ryczałtowej wysokości, niezależnie od faktycznie poniesionych kosztów pogrzebu. Kwota ta wynosiła 4000 zł do 31 grudnia 2025 r., natomiast od 1 stycznia 2026 r. wynosi 7000 zł.

W przypadku osób nienależących do kręgu rodziny zasiłek przysługuje do wysokości faktycznie poniesionych i udokumentowanych wydatków, jednak nie więcej niż obowiązujący limit ustawowy. Jeżeli koszty pogrzebu zostały pokryte przez kilka osób lub podmiotów, zasiłek pogrzebowy podlega podziałowi proporcjonalnemu, odpowiadającemu udziałowi poszczególnych podmiotów w całkowitych kosztach pochówku (patrz PRZYKŁAD 1)

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Przykład Całkowite koszty pogrzebu Danuty B. wyniosły 10000 zł. Wydatki te pokryły 2 osoby spoza rodziny – jedna wydała 7000 zł, czyli 70% kosztów, a druga 3000 zł, czyli 30% kosztów. Maksymalna wysokość zasiłku pogrzebowego wynosi 7000 zł, zatem świadczenie podlega podziałowi proporcjonalnemu: pierwszej osobie przysługuje 4900 zł (70% z 7000 zł), a drugiej osobie 2100 zł (30% z 7000 zł).

Terminy

Wniosek o zasiłek pogrzebowy należy złożyć:

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do 12 miesięcy od dnia śmierci, albo

do 12 miesięcy od dnia pogrzebu, jeżeli pochówek odbył się później z przyczyn niezależnych (np. trudności w identyfikacji zwłok). W takim przypadku do wniosku należy dołączyć dokument urzędowy potwierdzający przyczynę opóźnienia, w szczególności zaświadczenie Policji lub prokuratury albo zupełny odpis aktu zgonu.

Tu należy podkreślić, że termin 12 miesięcy liczy się od dnia śmierci i jeżeli wniosek o zasiłek pogrzebowy został złożony w 2026 r., ale osoba, której dotyczy wniosek, zmarła w 2025 r., to wnioskującemu przysługuje „stary” zasiłek pogrzebowy, czyli 4000 zł (patrz. PRZYKŁAD 2).

Przykład Mąż pani Jadwigi K. zmarł w grudniu 2025 r. Z powodu okresu okołoświątecznego i znacznego pogorszenia stanu psychicznego związanego ze śmiercią małżonka pani Jadwiga złożyła wniosek o zasiłek pogrzebowy dopiero pod koniec stycznia 2026 r. Mimo że od 1 stycznia 2026 r. obowiązuje wyższa kwota zasiłku pogrzebowego, pani Jadwiga otrzyma 4000 zł, ponieważ liczy się data śmierci, a mąż pani Jadwigi zmarł, zanim zaczęły obowiązywać przepisy mówiące o wyższym zasiłku.

Podstawa prawna art. 1, art. 13 ustawy z 9 maja 2025 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2025 poz. 718) art. 81 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 1749; ost.zm. Dz.U. z 2025 poz. 718)

Kto może otrzymać zasiłek pogrzebowy z ZUS?

Osoba, która poniosła koszty pogrzebu osoby objętej ubezpieczeniem w ZUS albo członka rodziny takiej osoby; także pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat lub instytucja religijna, jeśli faktycznie pokryły koszty. Do rodziny zalicza się: małżonka, rodziców, dzieci, rodzeństwo, dziadków, wnuki, osoby pod opieką prawną.

Jak ustalana jest wysokość zasiłku pogrzebowego dla członków rodziny i osób nienależących do kręgu rodziny?

Członkom rodziny przysługuje pełna, ryczałtowa kwota: 4000 zł do 31 grudnia 2025 r. i 7000 zł od 1 stycznia 2026 r. Osobom nienależącym do kręgu rodziny przysługuje zwrot faktycznych, udokumentowanych wydatków, nie więcej niż obowiązujący limit ustawowy.

Jak dzielony jest zasiłek pogrzebowy, gdy koszty pokryło kilka podmiotów?

Zasiłek podlega podziałowi proporcjonalnemu, odpowiadającemu udziałowi każdego podmiotu w całkowitych kosztach pochówku. Np. przy limicie 7000 zł i udziale 70% oraz 30% świadczenie wyniesie 4900 zł i 2100 zł.

Czy złożenie wniosku w 2026 r. gwarantuje zasiłek 7000 zł?

Nie. Liczy się data śmierci. Jeśli osoba zmarła w 2025 r., przysługuje „stary” zasiłek, czyli 4000 zł, nawet gdy wniosek złożono w 2026 r.

Jaki jest termin złożenia wniosku o zasiłek pogrzebowy i jakie dokumenty przy opóźnieniu?

Wniosek składa się do 12 miesięcy od dnia śmierci albo do 12 miesięcy od dnia pogrzebu, jeśli pochówek odbył się później z przyczyn niezależnych. Trzeba dołączyć dokument urzędowy potwierdzający przyczynę, w szczególności zaświadczenie Policji lub prokuratury albo zupełny odpis aktu zgonu.

Anna Gnioska, redaktor merytoryczny z zakresu prawa pracy „Rachunkowości Budżetowej”